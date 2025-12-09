Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale také skutečnou šanci získat 0,035 BTC, tedy více než 60 tisíc korun.
Uvnitř knihy je ukrytý dvanáctislovný privátní klíč k bitcoinové peněžence odpovídající normě BIP39. Kdo jej dokáže celý sestavit ve správném pořadí, získá přístup k peněžence a může si výhru převést.
Kdo rozluští seed?
Zapojit se mohou čtenáři dvěma způsoby. Buď najdou všech dvanáct českých slov seedu přímo v textu knihy, nebo je třeba sledovat web Luxoru, kde budou postupně do soboty zveřejňována slova, po dvou denně.
Po přečtení nebo poskládání celé sady stačí naskenovat QR kód v knize a pokusit se o převod. První, kdo seed správně zrekonstruuje a on-chain převede bitcoin na svůj účet, vyhrává. Kompletní pravidla i informace, včetně dodatků o ochraně soukromí, jsou k dispozici na webu Luxoru.