Léto je období koupaček, grilování, dovolených a romantických komedií, ve kterých je každý záběr zalitý sluncem. Existují ovšem filmy, které udělají přesný opak. Ne proto, že by byly špatné. Právě naopak. Jsou tak dobré, že z vás během hodinky či dvou vyčerpají veškerou chuť na zmrzlinu, opalování i jakoukoliv špetku optimismu.
Pokud hledáte snímek, co vás psychicky rozebere na prvočinitele, tady je několik titulů, které si možná nechte až na sychravý listopad. Téma antiletních bijáků nesmělo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Requiem za sen (2000)
Film o zhoubných závislostech, který není depresivní jen díky závěrečnému emocionálnímu knokautu. Při jeho sledování vám totiž bolestně dojde, že snímků, ve kterých Jared Leto naplno projevil svůj herecký talent, vzniklo od premiéry depresivního skvostu režiséra Darrena Aronofského velice málo. Requiem za sen je dodnes považováno za jednu z nejpřesvědčivějších studií závislosti. A po závěrečných titulcích budete dost pravděpodobně několik minut mlčet. Lví podíl na výsledku má i soundrack Clinta Mansella.
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Melancholia (2011)
Režisér Lars von Trier dokázal z deprese vytvořit filmovou řeč. Zatímco se k Zemi pomalu blíží planeta, která může znamenat konec světa, hlavní hrdinka jako by byla jediná, koho to nepřekvapuje. Výsledek je hypnotický a hluboce znepokojivý. Nic, čím by si většina lidí cíleně kořenila letní náladičku.
Skoro všechny Vrány (1994–2024)
Tady jsme trošku na tenkém ledě. Smutný kultovní americký snímek o pomstě ze záhrobí, během jehož natáčení tragicky zahynul představitel hlavní role Brandon Lee, se naposled dočkal celovečeního nástupce před dvěma lety. A v něm se vyskytovala i typicky letní scéna u táboráku. Béčko Vrána 4: Pekelný kněz (2005) je pak vyloženě letní film.
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Ač se tam dějí ošklivé věci, příběh se odehrává v prosluněné fiktivní indiánské rezervaci Raven Aztec v okolí Lake Ravasu na jihozápadě USA. Jde o vyprahlou pouštní krajinu s opuštěným dolem, motorkářskými gangy a malými zapadlými městečky. Ale to trochu odbočuji.
První Vrána (1994) se odehrává téměř výhradně v noci. Déšť, mlha, opuštěné ulice a industriální prostředí vytvářejí pocit, že slunce vůbec neexistuje. Stejné je to i v případě komiksové předlohy, ze které první snímek i další pokračování vycházejí. O prvoplánované letní koukání tedy nejde. Tedy pokud zapomeneme na táborák a nepovedenou čtyřku.
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Krtkův svět (2025) a spol.
Pokud hledáte způsob, jak si zkazit letní pohodu, můžete sáhnout i po některém z filmů režisérky Evy Toulové. Její tvorba pravidelně rozděluje diváky. Jedni oceňují lehkost a snahu o českou komedii, druzí kritizují scénáře, dialogy i zpracování. Pokud patříte do druhé skupiny, možná je lepší dát si místo filmového experimentu raději zmrzlinu. Její Krtkův svět jsem do mezititulku výše vyzdvihl proto, že se dá tento snímek jako jediný v létě nakoukávat jako takzvané guilty pleasure.
Nabarvené ptáče (2019)
Jestli existuje český film, který dokáže během tří hodin vysát z diváka veškerou životní energii, pak je to Nabarvené ptáče. Černobílý příběh malého chlapce putujícího válečnou východní Evropou je plný násilí, lidské krutosti a beznaděje. Je to dobrý film, ale rozhodně ne takový, který si dobrovolně, pokud nejste masochisti, pustíte po odpoledni stráveném u bazénu s limonádou v ruce.
Cokoliv od Nolana (1988–2026)
Christopher Nolan patří mezi režiséry, kteří se k tématu antiletních filmů hodí dokonale. Aktuálnímu úspěchu Odyssey v kinech navzdory. Jeho filmy sice často nejsou depresivní ve smyslu beznaděje, ale mají jednu společnou věc. Nutí diváka soustředit se, přemýšlet a po skončení ještě dlouho zpracovávat, co vlastně viděl. Nolan vám zkrátka „sebere“ letní večer a vrátí vám otázku o smyslu existence.
Ještě k Odysseji. Pokud se rozhodnete na tento tříhodinový snímek v těchto dnech zajít, možná se vám bude hodit ultimátní průvodce přestávkami na toaletu. Ten v předchozích dnech vypracovalo několik lifestylových webů. Jmenujme například Looper, Just Jared či Occupy Cinema.