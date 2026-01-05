Trh s chytrými telefony je extrémně konkurenční a ne každý v něm dokáže dlouhodobě obstát. Asus se sice nikdy nezařadil mezi úplnou špičku jako Apple nebo Samsung, přesto měl své věrné fanoušky – hlavně mezi hráči. Řada ROG Phone byla považována za jeden z nejlepších herních telefonů s Androidem díky skvělému výkonu, originálním funkcím a příslušenství věnovanému hrám, které u běžných telefonů nenajdete.
Modely ROG Phone zaujaly hned několika unikátními prvky: už první generace nabízela špičkový hardware a výkon, který dokázal jako první Android telefon překročit v testu AnTuTu hranici 300 000 bodů. Design i funkce byly cílené přímo na hráče. Zaujal například velký displej bez rušivých výřezů, vysokou obnovovací frekvenci a propracované chlazení.
Telefon zároveň něco stál. Například Asus ROG Phone 9 Pro seženete za cca 25 999 korun.
|
Z těchto smartphonů jsme si letos sedli na zadek. Výběr je překvapivý
V roce 2026 žádné novinky
O konci Asusu na mobilním trhu nejprve informovali distributoři na Tchaj-wanu. Ti uvedli, že v roce 2026 už do prodeje nedostanou žádný nový telefon této značky. Krátce nato informaci potvrdil i samotný výrobce.
Zákazníci se však nemusejí obávat okamžitého konce podpory. Asus slibuje, že záruční servis bude dál fungovat a dostupné zůstanou i náhradní díly ke stávajícím modelům. Pokračovat mají také softwarové a bezpečnostní aktualizace alespoň po dobu, kterou firma dříve garantovala pro své telefony. Jakmile ale podpora konkrétních modelů skončí, žádná nová generace je nenahradí.