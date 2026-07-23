Znáte nonstop krizové linky 116 000 a 116 123? Za cenu oběda vám pomohou i v nejtěžší chvíli

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:00
Sledovat Metro na Googlu

Marek Mičke je koordinátor péče o partnery krizových linek. | foto: archiv M.M.

Nezisková organizace Cesta z krize, která provozuje nonstop krizové linky 116 000 a 116 123, zhruba před měsícem na stránkách deníku Metro upozornila na neblahou skutečnost. Kvůli nedostatečnému financování od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jí hrozí omezení, nebo dokonce ukončení provozu.

Organizace proto spustila veřejnou sbírku a zároveň kritizuje způsob rozdělování státních dotací, který podle ní ohrožuje dostupnost krizové pomoci pro tisíce lidí. Ministerstvo naopak tehdy pro deník Metro uvedlo, že financování krizových linek navýšilo a o bezprostředním zániku služeb nemělo informace. Tato tvrzení ale tým neziskové organizace vyvrací.

V následujícím rozhovoru psycholog Marek Mičke pro deník Metro vysvětluje, proč považuje situaci za kritickou, jak funguje financování krizových linek a co by jejich případné omezení znamenalo pro lidi v psychické krizi.

Nonstop linkám pro rodiny v krizi hrozí zánik. Odborníci varují před kolapsem systému

Co přesně dělá organizace Cesta z krize?
Poskytuje bezplatnou a nepřetržitou pomoc lidem v krizi. Linky máme dvě – Linku pro rodinu a školu na čísle 116 000, kam mohou volat všechny děti, jejich rodiče či pedagogové, zkrátka kdokoliv, kdo má o dítě starost. A Linku první psychické pomoci na lince 116 123, tam zas mohou volat úplně všichni dospělí. Ročně máme přes dvanáct tisíc hovorů a fungujeme od roku 2013 takřka nepřetržitě. Jen jednou jsme museli přerušit provoz, když nedošlo k dofinancování, které nám bylo od ministerstva přislíbeno.

Proč jste se rozhodli spustit veřejnou sbírku? Nestačí financování od státu?
Nestačí. Stát nám letos přiřkl zhruba 85 procent částky, o niž jsme žádali, což v praxi znamená, že nám chybí peníze na to, abychom provoz linek udrželi nonstop a bezplatně. V současnosti to vypadá tak, že pokud peníze neseženeme, v říjnu budeme muset služby na obou linkách výrazně omezit a od listopadu zcela zrušit. Což znamená několik tisíc lidí, kteří se nám nedovolají.

Jak vůbec funguje financování těchto služeb?
V poslední době se nám daří získávat více darů od sponzorů či drobných dárců a výrazně investujeme do větší finanční nezávislosti, drtivou většinu našeho rozpočtu ovšem tvoří dotace od MPSV. Každoročně žádáme o určitou částku na provoz, všechny náklady musíme opodstatnit a pak čekáme, co dostaneme, přičemž někdy čekáme na vyjádření opravdu dlouho a žijeme ve velké nejistotě. Financování je tak nestabilní a v poslední době navíc netransparentní, přestože stát na naše služby často odkazuje, ať už jde o aplikaci Záchranka, či hromadná neštěstí jako útok na filozofickou fakultu, či přírodní katastrofy. Nedostali jsme žádné odůvodnění, proč nedostaneme na provoz plnou částku, přestože MPSV od nás prokazatelně ví, že to bude znamenat omezení a konec služeb. Měli jsme s nimi osobní schůzku a informaci o potenciálním ukončení služeb od nás dostali datovou schránkou již 19. května, přesto ještě začátkem června zástupci odboru komunikace MPSV tvrdili, že žádné takové informace nemají.

Psychologie a mávání na auta. Co všechno vaše gesto u přechodu napoví?

O to divněji pak působí například rozhodnutí věnovat druhou nejvyšší částku ze všech krizových linek spolku Dohled na dosah. Jejich linku moc odborníků nezná a neodkazuje na ni a mezi veřejností je takřka nedohledatelná, přesto dostala po dvou letech fungování částku 22 milionů korun, což je výrazně vyšší částka než ta, o kterou jsme žádali. Voláme tak po větší transparentnosti, jinak se stabilita těchto služeb nezajistí.

Jaké náklady může společnosti přinést situace, kdy člověk v krizi pomoc nedostane včas? Dá se vůbec vyčíslit cena jednoho nezvednutého telefonu?
Lidé nám volají s různými věcmi, proto je to těžké říci. Někdy řešíme panickou ataku, ztrátu někoho blízkého nebo chuť si ublížit. Krizové linky jsou často první místo, kam se lidé obrací o pomoc, mělo by jít o ten nejpřístupnější způsob podpory. Často se tak na nás obrací i lidé se sebevražednými myšlenkami, v průměru takových hovorů u nás tvoří zhruba deset procent všech volajících. Pomáháme tak zabraňovat výjezdům vozů záchranné služby či hospitalizacím, což jsou pro stát opravdu značné náklady. Náklad na volání se ovšem spočítat dá, jeden průměrně dlouhý hovor z našeho rozpočtu uzme zhruba 240 korun.

Co by konkrétně znamenalo, kdyby se nepodařilo potřebné peníze získat?
Tisíce lidí by se nedovolaly pomoci. Naše krizové linky už tak dlouho stály na hraně svých kapacit. Přitom se zhoršujícím se psychickým zdravím nejen u dětí a dospívajících tvoří takové linky páteř preventivní péče. Pokud chceme s narůstajícími úzkostmi či dalšími problémy něco dělat, měli bychom podporovat preventivní služby, nikoliv hasit požáry, jejichž následky už vidíme. Vypnutí linek, které v současnosti reálně hrozí, by znamenalo mnohem obtížnější přístup k odborné péči.

Na tenhle horor od tvůrců Vřískotu čekali fanoušci dlouhých 7 let. Vyplatilo se jim to?

Co byste vzkázal lidem, kteří přemýšlejí, jestli do sbírky přispět?
Každý den nám volají desítky lidí, včetně těch, kteří zvažují svůj život ukončit. Tudíž na každém hovoru záleží, přičemž průměrně nás jeden hovor stojí zmíněných 240 korun. Za cenu jednoho oběda tak lze přispět na službu, která může někomu zachránit život, protože každý příspěvek jde přímo na podporu provozu linek.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak dobře se v Evropě vyznáte vy? Znáte hlavní města a zajímavosti o oblíbených dovolenkových...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

ilustrační snímek

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna by se měly teploty pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu, objeví se ale přeháňky i bouřky....

Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu

Kriminalisté vyšetřují závažný zločin, který se stal ve čtvrtek odpoledne v...

Kriminalisté vyšetřují závažný zločin, který se stal ve čtvrtek odpoledne v Jablonci nad Nisou, jako vraždu. Událost se odehrála v jednom z tamních bytových domů.

24. července 2026  9:42,  aktualizováno  10:40

V tropickém skleníku ostravské zoo kvete nejmenší leknín světa

V tropickĂ©m sklenĂ­ku ostravskĂ© zoo kvete nejmenĹˇĂ­ leknĂ­n svÄ›ta

V tropickém skleníku v ostravské zoologické zahradě kvete leknín trpasličí, který je nejmenším leknínem světa. Z přírody přitom téměř vymizel. Lidé si ho o...

24. července 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Zoologické zahrady a ochránci vrací do přírody kriticky ohroženého sysla

V Ivančicích na Brněnsku ochranáři vypouštěli do přírody sysly. (červenec 2026)

Dvacítku syslů, kterou vychovali v brněnské zoologické zahradě, vypustili chovatelé společně s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve dvou lokalitách u Ivančic na Brněnsku. Další na...

24. července 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Rakovník vypsal tendr na zajišťování svozu odpadů a provoz sběrného dvora

ilustrační snímek

Rakovník vypsal tendr na zajišťování svozu komunálního i tříděného odpadu a provoz sběrného dvora, a to od roku 2027 do konce roku 2029. Důvodem je upřesnění a...

24. července 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na zřícenině hradu Pyšolec u Víru odborníci dokončují zajištění torza věže

Na zĹ™Ă­ceninÄ› hradu PyĹˇolec u VĂ­ru odbornĂ­ci dokonÄŤujĂ­ zajiĹˇtÄ›nĂ­ torza vÄ›Ĺľe

Na zřícenině hradu Pyšolec u Víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění torza věže. Desítky let ohrožovalo návštěvníky, kterých není málo, řekl ČTK vírský...

24. července 2026  8:33,  aktualizováno  8:33

XTB je partnerem českých fotbalových rozhodčích první a druhé fotbalové ligy

24. července 2026  10:14

K ohni si sáhne ramenem. Sokolovská chemička má unikátní hasičský speciál

Unikátní hasičský speciál převzali hasiči ze sokolovské chemičky Synthomer ve...

Výjimečné vozidlo převzali ve čtvrtek hasiči ze sokolovské chemičky Synthomer. Speciál na podvozku Scania 8 x 4 je unikátní dlouhým ramenem, pomocí něhož se snáze a bez rizika pro členy zasahující...

24. července 2026  10:12

Vražda dítěte na ubytovně: Policie ukončila vyšetřování. Obec dům nakonec koupí

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy svého syna na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. Šestadvacetiletému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Událost se stala 3. března...

24. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Na České Budějovice se valí další obchodní centra, budou u sjezdu z dálnice D3

Tato oblast se v následujících letech hodně promění. Pole a louky nedaleko...

Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko sportovního centra Složiště a Hodějovic tak nahradí další louky a pole.

24. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Biskupství vyhlásilo sbírku na střechu katedrály, do kněžiště chrámu zatéká

V současné době otec a syn Maroš a Lukáš Žáčikové pracují na sanktusové věži...

Na podzim se na katedrále svatého Bartoloměje v Plzni objeví otec a syn Maroš a Lukáš Žáčikové. Kladívky začnou přitloukat šupiny ze španělské břidlice, která bude tvořit novou střechu katedrály....

24. července 2026  10:02

Za ubodání muže u budovy policie hrozí seniorovi 18 let, soud ho poslal do vazby

K incidentu došlo na autobusové zastávce Divadlo v centru Ústí nad Labem.

Policie obvinila jedenasedmdesátiletého muže, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem ubodal osmatřicetiletého muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Soud ho zároveň poslal do vazby.

23. července 2026  9:22,  aktualizováno  24. 7. 9:59

Utajené místo otevřeno! Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

24. července 2026  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×