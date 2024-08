Znáte polskou variaci na Fincherovo Sedm? Mory Vratislavi na Netflixu zapadly

Před pár dny jsem zhltnul oddychovou kriminálku Mory Vratislavi. Akční krimi režiséra Patryka Vegy na platformě s velkým červeným písmenem N ve znaku nešťastně zapadla. Jde přitom o béčkovější variaci na kultovní thriller Sedm Davida Finchera. Vraždy se ovšem v tomto případě neinspirují smrtelnými hříchy, ale trýznivými popravami zločinců z osmnáctého století. A je to především zábava.

Hlavní hrdinové oddychové kriminálky Mory Vratislavi

Snímek Mory Vratislavi nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Krvavá Wrocław

O Vratislavi (polsky Wrocław) jsem až doposud věděl pouze to, že se nachází v jihozápadním Polsku, založil ji kníže Vratislav, a že se příliš nedaří zdejším fotbalistům. I když, možná trochu lžu. To s tím fotbalem mi poradil kolega z redakce. Filmová Vratislav je ovšem trochu jiná káva. A kdyby se v ní odehrálo to, co ve snímku Mory Vratislavy, nejspíš by ji dobře znal celý svět. Děj snímku startuje nadmíru svižně, leč klišovitě - i když v tomhle případě je to sympatické. Na místních trzích se totiž našlo mrtvé tělo zašité v kravské kůži, což přichází obratem řešit afektovaná, prostořeká a na první dobrou panovačná vyšetřovatelka s měkkým srdcem a podivným účesem - Helena Ruś (Małgorzata Kożuchowska).

Vlasy v obličeji Heleně při střílení sice vadí. Držet image je ovšem rovněž třeba.

Než se však divák stačí pořádně rozkoukat, vraždí se tu znova. Tentokráte dvojice splašených dostihových koní rozerve chlápka na dvě půlky a je potřeba ten bordel začít intenzivně řešit. Na scénu proto přichází výpomoc poslaná přímo od kolegů z Varšavy. Ještě afektovanější, ještě úsečnější a nepředvídatelnější Helenina verze jménem Magda. Obě následně odhalují, že vrah napodobuje trýznivé popravy zločinců z osmnáctého století. A ty svého času probíhaly šest dní v týdnu. Je proto nasnadě, že se bude hrát minimálně o další čtyři lidské životy.

Pitbull Vega

Mory Vratislavi jsou z několika důvodů velice zábavné koukání. Předně se tu nikdo s ničím moc nemaže. Režisér mimo jiné i oblíbené akční kriminálky Pitbull (ve svém katalogu ho má nyní například Apple TV) se nebojí divákovi ukazovat nepěkné věci, až by se dalo říct, že skoro koketuje se subžánrem gore horor. Kromě násilných mordů divákům servíruje i pitvu, za kterou by se nemuseli stydět ani tvůrci americké hororové série Saw. To vše v podmínkách produkce Polska, tedy země, kde si nemalá část politiků myslí, že je dobrý nápad zakázat ženám potraty.

Kadeřník v případě účesu hlavní hrdinky popustil uzdu kreativitě.

Vychválit je také potřeba zejména první polovinu filmu. Svižné dialogy, postavy a hlavně tempo diváka neskutečně vtáhnou. Snímek ve své druhé části naštěstí pro diváka zpomaluje pouze mírně. Navíc má sympatickou devadesátiminutovou stopáž.

Jako ze Skandinávie

Mory Vratislavi pochopitelně jedou podle dobře okoukané šablony. Kromě zmiňovaného Sedm, které připomínají atmosférou i schématičností samotných vražd, pak tvůrci nakukovali do kuchařek především seveřanům a jejich detektivkám. Vyloženě komicky, a to ne vždy záměrně, pak ve filmu působí postava reportérky a kameramana, vyloženě vypatlaného prokurátora či poněkud jednoduššího kolegy/pomocníka.

Kolega sympaťák to nemá v krimi snímcích vždycky jednoduché.

Samostatnou kapitolou je i účes, respektive ofina hlavní hrdinky, která se občas přimotá do záběru tak nešikovně, že je vidět jen polovina jejího obličeje. Dalo by se samozřejmě argumentovat tím, že jde o tvůrčí záběr. Alespoň, že se tu ulicemi prohání dostatečné množství vozů české značky Škoda. Pan režisér pro ně má prý slabost.