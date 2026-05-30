Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Autor: Karel Kopeček
Rybářský magazín   16:42
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak a ploutve mají barvu, kterou by člověk u daného druhu nečekal. První reakce bývá jasná: „Co je tohle za mutanta?“ Ve skutečnosti ale většinou nejde o žádnou obludu ze znečištěné vody, nýbrž o mezidruhového křížence.
Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

U kaprovitých ryb k podobným překvapením dochází častěji, než by se mohlo zdát. Plotice, cejni, cejnci, perlíni, karasi, kapři, jeseni nebo podoustve se mohou třít ve stejném období a často i na podobných místech. Stačí, aby se při tření promíchaly jikry a mlíčí více druhů, a příroda někdy vytvoří rybu, která vypadá jako skládačka znaků po obou rodičích. Výsledek pak dokáže potrápit i zkušené rybáře.

Když si příroda namíchá vlastní rybí koktejl

Zajímavý úlovek má na kontě rybář František Hanáček. Chytil vysokou, stříbřitě bronzovou rybu s cejnovitým tělem, ale s nápadně většími šupinami a tlamkou, která působí spíše horně postaveně. Podle snímku ji nelze určit se stoprocentní jistotou, ale právě tyto znaky naznačují, že nemuselo jít o běžného cejna. Ve hře může být například kříženec cejna s perlínem, ploticí nebo cejnkem, mezi tipy se ale objevuje také možnost křížence s jesenem.

Hanáček k úlovku uvedl: „Chytil jsem tuto divnou rybu. Neuvěřitelný boj, jako bych zdolával slušnýho kapra. Byť to na fotce nevypadá, ryba atakuje 2 kg, oproti cejnovi má větší šupiny, nebyla vytřená, pokud se vůbec tře, a má horní postavení tlamky. Pravděpodobně hybrid a asi největší, co jsem kdy chytil.“

Schválně, co je to? Rybáři se shodli na tom, že jedním z rodičů je cejn. Ale druhý? Jesen? Perlín?

Rybářský rébus

Podobné ryby jsou pro rybáře mimořádně zajímavé právě tím, že se nedají zařadit na první dobrou. U některých hybridů prozradí původ tvar těla, u jiných počet šupin v postranní čáře, délka řitní ploutve, postavení tlamky nebo barva ploutví. Jenže v praxi, u vody a často jen podle fotografie, zůstává určení spíš kvalifikovaným odhadem. Kříženci se ale netýkají jen bílé ryby. S krásným příkladem přišel také Michal Jánošík, kterému se podařilo ulovit pstruha tygřího. Ten vzniká křížením pstruha obecného formy potoční a sivena amerického a na první pohled zaujme nápadnou kresbou, kvůli níž dostal své jméno.

Jánošík svůj zážitek z revíru nedaleko Poděbrad popsal slovy: „Bylo studené ráno a rybník měl každou chvíli zamrznout. I tak jsem s kamarádem vyrazil zkusit štěstí. Ten den mi to ale vůbec nešlo a pak se povedl jeden obrovský pstruh duhový a za ním přišel tento pstruh tygrovaný. Jedná se o křížence pstruha obecného formy potoční a sivena amerického.“

Toto je typický příklad křížence kapra a karase.

Kříženec kapra a karase

Další zajímavý případ zaznamenala rybářka Eva Kalčíková, která chytila ukázkového křížence kapra a karase. Právě tahle kombinace bývá pro rybáře hodně atraktivní, protože ryba může na první pohled připomínat menšího kapra, ale v detailech se objeví znaky karase. Takový úlovek pak okamžitě vyvolá debatu, jestli jde o kapra, karase, nebo něco mezi.

Rybí „mutanti“ tedy nejsou výmysl ani rybářská latina. Jsou důkazem, že pod hladinou se odehrává mnohem pestřejší genetický život, než si často myslíme.

Ať už jde o zvláštní cejnovitou rybu, pstruha tygřího, nebo křížence kapra s karasem, vždycky je to úlovek, který si rybář zapamatuje. Nejen kvůli boji, ale hlavně kvůli otázce, která u vody zazní nejčastěji: „Co jsem to vlastně chytil?“

Červnové rybářské závody jsou za rohem

  • Červen bude pro závodní rybáře nabitý. V aktuálním kalendáři Rybářských žebříčků jsou na červen 2026 uvedeny desítky závodů napříč republikou, od klasických jednodenních klání na jeden prut až po čtyřiadvacetihodinové závody dvojic. Výběr níže zahrnuje akce, u kterých jsou k dohledání propozice, startovné a způsob přihlášení.
  • Silný bude hned první červnový víkend. V sobotu 6. června se chytá například v ATC Hradec u Kadaně, v Humpolci, Jaroměřicích nad Rokytnou, Radovesnicích II nebo Stéblové. Startovné se u těchto jednodenních závodů pohybuje zhruba od 200 do 500 korun.
  • Hradec u Kadaně a Bylany patří do série Romanův desetiboj, Humpolec láká na závod dospělých „O 100kg prase“ a Jaroměřice nad Rokytnou uvádějí finanční i věcné ceny pro nejlepší závodníky. Další zajímavou možností je vícedenní či noční chytání.
  • Od 12. do 13. června se jede čtyřiadvacetihodinový Jimramovský kapr dvojic, kde je startovné 2 tisíce Kč za dvojici a přihlášení probíhá předem e-mailem nebo telefonicky.
  • Podobný formát nabízí také Vír na Vojtově rybníku na konci měsíce. Dvojice tam chytají 24 hodin, kapacita je omezená a startovné 2 tisíce Kč zahrnuje snídani a oběd. Sobota 13. června přinese řadu regionálních závodů. Zájemci mohou vybírat třeba z Klapého, Kolovče, Senice na Hané, Napajedel-Spytihněvi, Nové Role-Božíčan, Lišic, Brozan nad Ohří či Strážova. Většinou se jedná o závody jednotlivců na plavanou, položenou nebo feeder, často s možností přihlášení den závodu, případně s doporučenou rezervací telefonicky. Ve druhé polovině měsíce stojí za pozornost například závod dvojic ve Vítězné, jednodenní závody v Žebrákách, Dešné, Třech Sekerách či Hroznětíně a závěr měsíce v Opočně. Zámecký pohár v Opočně pro dospělé se koná 27. června, startovné je 450 Kč a pořadatel doporučuje rezervaci, protože kapacita bývá před závody naplněna. O den později navazuje dětský Zámecký pohár.
  • Na závody nejezděte bez přihlášení. Kapacity obsazenosti se rychle mění.

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

