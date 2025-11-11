Fráze 6-7 je jeden z nejnovějších virálních hitů ze sociální sítě TikTok, kterému rozumí jen generace alfa, tedy děti narozené v letech 2010 až 2024. A i ona to chápe jen napůl. Dospělí kroutí hlavou, učitelé tyto dvě čísla slyší častěji než zvonění a jazykovědci mezitím přemýšlejí, co to znamená. Odpověď? Vlastně nic.
Přesto (nebo právě proto) web Dictionary.com six-seven vyhlásil slovem roku 2025. Takže se klidně usaďte, deník Metro vám právě pomůže pochopit, proč dvě obyčejná čísla pobláznila celý internet.
Bacha na skibidi toilet
Začněme zlehka. Víte, co je skibidi? Tohle slovo generace alfa má původ v populární sérii videí ze streamovací platformy YouTube od animátora Alexeye Gerasimova. Hlavními protagonisty jsou bizarní záchody s lidskými tvářemi, které tančí a zpívají. Co ale „skibidi“ znamená v běžné řeči? Může to být něco dobrého nebo zajímavého, ale častěji to bývá něco špatného, směšného, hloupého nebo divného. Vždy záleží na kontextu. Skibidi může fungovat i jako popěvek nebo jakési výplňové slovo, které nemá konkrétní význam. Ale pozor. Negativně může slovo vyznít, když někomu řeknete, že je skibidi toilet (skibidi záchod – pozn.red.). To je pro generaci alfa velmi drsná urážka.
Kolena, palce... Teda stopy
Dýchejte. Bude hůř. Přesuňme se tedy na samotné 6-7. Kde tento fenomén vznikl? To je taky oříšek. Někteří kredity připisují raperovi Skrillovi a jeho písni Doot-Doot 6 7, kterou vydal loni. Tento song se začal objevovat ve virálních videích s basketbalisty právě na TikToku.
Ale u basketbalu chvilku ještě zůstaneme. Ve Spojených státech se výška sportovců tradičně uvádí ve stopách a palcích (feet and inches – pozn. red.). Pak je tedy zřejmé, že fráze 6 ft 7 in znamená přibližně 201 centimetrů. Později se na TikToku začalo objevovat spojení „I’m 6-7“, což v překladu znamená Jsem šest stop a sedm palců, a to často ve videích právě s basketbalovými hráči, kteří se tím chlubili nebo si z toho dělali legraci. Mezi prvními, kdo 6-7 potom popularizovali, byli právě fanoušci a imitátoři LaMela Balla, což je NBA hráč, jehož výška je právě 6 7.
Jak bylo ve škole? Six-seven!
Z těchto videí se číslo 67 postupně odtrhlo od svého původního významu a začalo se používat úplně mimo kontext. Jako meme, hláška, gesto nebo právě slovo, které něco znamená, ale nikdo neví co.
Jedna z teorií, co tento fenomén vlastně znamená, tak podle webu Dictionary.com zní, že jím člověk naznačuje nerozhodnost nebo prostě jen věc nebo situaci, která je nic moc.
„Někteří říkají, že six-seven znamená jakž takž. Když teenageři vycítí vhodnou příležitost, frázi použijí jako odpověď téměř na cokoliv. Třeba na otázku, jak bylo ve škole, odpoví právě six-seven. Správně načasované užití tak značí, že jste součástí kolektivu, a pokud využijete další varianty, jako třeba spojení six-sendy nebo fourty-seven, můžete být ještě víc cool,“ uvádí web Dictionary.com.
|
Tralalero Tralala, Bombardiro Crocodilo. Když děti mluví jazykem TikToku
Čágo belo a libový swag
Letošní slovo roku má, podobně jako dřívější virální skibidi, všechny znaky takzvaného brainrotu, tedy internetového obsahu, po kterém máte pocit, že vám mozek lehce vypnul. Je to nesmysl a nemá žádný význam, ale pro generaci alfa představuje způsob, jak se mezi sebou propojit a dát najevo, že jsou součástí stejného světa.
Koneckonců, vzpomeňte si na éru slov, jako jsou libový, hustý, haluz, chálka, swag, borec, borka týpek a týpečka a nezapomeňme na Čágo belo, šílenci. No nejsme si vlastně s tou nejmladší generací tak trochu kvit?
Čísla, která mají smysl v anglickém slangu
Nejen six-seven, ale i další čísla mají v americké angličtině svůj význam. Jste na to připraveni?