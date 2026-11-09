Zneužívané dívky, Trump a Lábus. Český rozhlas rozkrývá Epsteinovu kauzu

Český rozhlas Plus přináší novou šestidílnou dokumentární sérii Epsteinův ostrov o jednom z největších sexuálních skandálů posledních let. Odhaluje, jak americký finančník Jeffrey Epstein po dlouhá léta zneužíval nezletilé dívky a mladé ženy a jakou roli v celém případu sehrály peníze, moc a vlivní lidé z jeho okolí. „Nechtěli jsme vytvořit další přehlídku slavných jmen z Epsteinova adresáře. Zajímalo nás především, jak mohl tak rozsáhlý systém fungovat tak dlouho,“ vysvětlují autoři Adam Miklica a Eduard Birke.
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Pětadvacetiminutové epizody sledují Epsteinovu cestu z brooklynské dělnické rodiny přes Wall Street až mezi nejvlivnější osobnosti americké společnosti. Přibližuje jeho vztahy s politiky a celebritami, včetně Donalda Trumpa či britského prince Andrewa. Věnuje se také Ghislaine Maxwellové, která se podílela na zneužívání nezletilých dívek a za své činy byla odsouzena.
Kam vedou české stopy?
Autoři při přípravě série vycházeli z rozsáhlých materiálů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti a FBI. Důležitou součástí jsou také výpovědi Epsteinových obětí, mimo jiné Virginie Giuffreové a sester Marie a Annie Farmerových.
Série se věnuje rovněž českým a slovenským stopám případu a zkoumá, jak fungovala síť Epsteinových spolupracovníků. Tvůrci hovořili s forenzní psycholožkou Evou Vášovou, kriminologem Petrem Kupkou či zpravodajkou Českého rozhlasu v USA Janou Ciglerovou.
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„Nechtěli jsme vytvořit další přehlídku slavných jmen z Epsteinova adresáře. Zajímalo nás především, jak mohl tak rozsáhlý systém fungovat tak dlouho,“ uvádí autoři Miklica a Birke. Doplňují, že série se vrací i k Epsteinově smrti v srpnu 2019 v newyorské věznici, kde čekal na soud kvůli obvinění ze sexuálního vykořisťování nezletilých. Jeho smrt byla oficiálně označena za sebevraždu. Okolnostem jeho úmrtí a konspiračním teoriím, jež případ dodnes provázejí, se věnuje samostatná bonusová epizoda.
Hlasy známých herců
Archivní výpovědi a citace z dokumentů v českém znění namluvili Vasil Fridrich jako Jeffrey Epstein, Dana Černá jako Ghislaine Maxwellová, Eliška Balzerová jako Elisabeth Maxwellová, Jiří Lábus jako Donald Trump a Jana Plodková jako Virginia Giuffreová.
Epsteinův ostrov je k poslechu na stanici Český rozhlas Plus, v aplikaci mujRozhlas a dalších podcastových aplikacích.