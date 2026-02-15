ZOH 2026: Češi prohrávají se Švýcarskem, zápas rozhodne o pořadí ve skupině

Čeští hokejisté hrají klíčový duel základní skupiny olympijského turnaje v Miláně. Proti Švýcarsku jde o druhé místo, výhodnější nasazení pro play off i šanci na přímý postup do čtvrtfinále.

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026. | foto: Profimedia.cz

Češi šli v první třetině do vedení díky trefě Filipa Chlapíka, do času 36:50 šlo všechno dobře. V druhém dějství Švýcaři dvakrát udeřili. Nejprve skóroval Roman Josi, načež v 39. minutě otočil skóre Timo Meier. Před třetí třetinou je skóre 1:2.

9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák

Švýcaři patří mezi soupeře, se kterými se český tým pravidelně potkává. V aktuální sezoně je Češi porazili dvakrát, uspěli také na loňském mistrovství světa i ve finále domácího šampionátu 2024. „Máme je dobře načtené. Jsou velmi silní v přesilovkách, což ukázali i v posledním zápase s Kanadou. My se ale chceme soustředit hlavně na vlastní výkon a donutit je hrát naši hru,“ řekl Kalous

Česko a postupová matematika před osmifinále

Vzhledem k vývoji ve skupině A i vyrovnané situaci ve skupině B je velmi pravděpodobné, že si český tým bez ohledu na výsledek nedělního duelu se Švýcarskem zahraje osmifinále. O konečném nasazení pro úvodní kolo play off rozhodnou nedělní zápasy.

Výhra se Švýcarskem

  • Jakákoliv výhra českého týmu znamená 2. místo ve skupině, pokud Kanada porazí Francii. To českému týmu zajistí 5. nebo 6. místo v minitabulce před osmifinále. Přímý postup do čtvrtfinále je vzhledem k vysoké výhře Finska nad Itálií nepravděpodobný.

Prohra se Švýcarskem

  • Pokud Kanada porazí v závěrečném duelu Francii, tak český tým skončí ve skupině A na 3. místě, které znamená 7. – 9. místo v minitabulce před osmifinále.

V mužském turnaji se hrají tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postupují do vyřazovací fáze. Po seřazení týmů do minitabulky se vytvoří následující pavouk play off:

OsmifináleČtvrtfinále
1: 5. tým – 12. tým4. tým – vítěz 1. osmifinále
2: 6. tým – 11. tým3. tým – vítěz 2. osmifinále
3: 7. tým – 10. tým2. tým – vítěz 3. osmifinále
4: 8. tým – 9. tým1. tým – vítěz 4. osmifinále

