Zatímco před čtyřmi roky byl jen samotný premiérový postup na akci pod pěti kruhy úspěch, nyní už Češky patří mezi kandidátky na bronz a například podle sázkové kanceláře Fortuna mají větší šanci získat cenný kov než hokejisté v turnaji plném hvězd NHL.
„Nikdy jsem nepotkala olympionika, který by nechtěl vyhrát medaili. My nejsme výjimkou. Je to náš cíl, pracujeme na tom,“ prohlásila kanadská trenérka Carla MacLeodová, která českou reprezentaci převzala po hrách v Pekingu a dovedla ji ke dvěma bronzovým medailím na mistrovství světa.
V čele s nejlepší střelkyní
Češky se ale stejně jako ostatní účastnice turnaje budou muset vyrovnat s náročným programem. Na úvod je čekají čtyři zápasy v pěti dnech. Po úvodních dvou utkáních budou mít v sobotu volno a poté nastoupí proti Finsku a Kanadě.
Výhodou je, že všechny týmy z výkonnostně silnější skupiny A mají zajištěný postup do čtvrtfinále. „Musíme dobře rozložit síly, ale na druhou stranu není na co se šetřit. Možná to není úplně nejšťastnější situace, ale bohužel to tak je,“ poznamenal asistent trenéra Dušan Andrašovský. Doplnil, že reprezentace se snažila na náročný program připravit už v průběhu sezony. „Holky dostávaly od kondiční trenérky plány, aby věděly, jak se na to připravit,“ uvedl Andrašovský.
Klíčové role by vedle brankářské jedničky Kláry Peslarové měly převzít hráčky působící v elitní zámořské soutěži PWHL v čele s jedničkou loňského draftu a aktuálně nejlepší střelkyní ligy Kristýnou Kaltounkovou.
Program českých hokejistek na ZOH
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|USA – ČESKO
|Čtvrtek 5. února, 16:40
|ČESKO – Švýcarsko
|Pátek 6. února, 14:40
|ČESKO – Finsko
|Neděle 8. února, 21:10
|Kanada – ČESKO
|Pondělí 9. února, 21:10
Skupiny v hokejovém turnaji žen na ZOH 2026
A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
Systém ženského turnaje na ZOH 2026:
- V základních skupinách hraje systémem každý s každým.
- Do čtvrtfinále postupují všechny týmy ze Skupiny A a tři nejlepší ze Skupiny B.
- Čtvrtfinálové dvojice se vytvoří takto: A1 vs.B3, A2 vs. B2, A3 vs. B1 a A4 vs. A5.
- Od čtvrtfinále se hraje play off na jeden zápas.