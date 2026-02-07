ZOH 2026: Dnes startují Zabystřan, Janatová či Sáblíková. Kdy zapnout TV?

Marek Hýř
Sport   7:58
Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české zastoupení. Fanoušci se mohou těšit na sjezd Jana Zabystřana, skiatlon běžkyň i rychlobruslařský závod Martiny Sáblíkové, pro kterou jde o jednu z posledních olympijských jízd kariéry.

STŘÍBRO. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala v olympijském závodě na 5000 metrů stříbrnou medaili. (16. února 2018) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pro české fanoušky program odstartuje v 11:30 mužským sjezdem. Na trať se vydá i Jan Zabystřan, který sice nepatří mezi hlavní favority, ale právě v takových závodech může překvapit. Největší pozornost se upírá k Švýcarovi Marcu Odermattovi, jenž patří k absolutní světové špičce.

Ve 13:00 přijde na řadu skiatlon žen v běhu na lyžích. Český tým reprezentuje čtveřice závodnic včetně Kateřiny Janatové, která je dlouhodobě největší domácí nadějí v distančních závodech. Medailová očekávání sice nejsou vysoká, ale boj o co nejlepší umístění slibuje zajímavou podívanou.

Rozlučka Sáblíkové

Silné emoce může přinést závod na 3000 metrů v rychlobruslení žen. Od 16:00 se představí Martina Sáblíková, trojnásobná olympijská vítězka, která už dříve oznámila, že po sezoně ukončí kariéru. Právě na této trati v minulosti získala olympijské zlato ve Vancouveru a stříbro v Soči. Podaří se jí v Itálii přidat další památný moment a rozloučit se se scénou stylově?

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti, Stadiony a sportoviště ZOH 2026 a Program ZOH 2026.

7. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

ZOH 2026: Dnes startují Zabystřan, Janatová či Sáblíková. Kdy zapnout TV?

