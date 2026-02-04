Jak se hraje curling? Máme stručný přehled pravidel zimního sportu gentlemanů

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   7:10aktualizováno  18:29
Curling patří mezi oblíbené zimní sporty a v Česku má už více než třicetiletou tradici. Jde o promyšlenou strategickou hru, kde rozhodují centimetry a spolupráce týmu. Curling se dokonce často hraje bez rozhodčích – klíčová je dohoda hráčů a tzv. duch curlingu.
Fotogalerie4

Curlingové centrum Třešňovka | foto: Centrum TřešňovkaiDNES.cz

O co v curlingu jde

Dva týmy posílají po ledové dráze těžké žulové kameny do cílového prostoru tvořeného soustřednými kruhy. Po odehrání všech kamenů v jednom „endu“ (kole) získává body ten tým, jehož kameny leží blíž ke středu než kameny soupeře. V jednom endu boduje vždy jen jeden tým.

Vybavení: kámen, koště a speciální led

Základem hry je curlingový kámen o váze téměř 20 kilogramů. Kameny jedné dráhy tvoří vždy jednotnou sadu a liší se jen barvou madla (nejčastěji červená a žlutá).

Nepřehlédnutelnou roli hraje koště, kterým hráči zametají led před jedoucím kamenem. Metení prodlužuje dojezd kamene a zároveň ovlivňuje jeho zakřivení.

Program curlingu na ZOH 2026: Mix hraje už dnes, Česko reprezentuje i mužský tým

Jak probíhá hod a metení

Hráč odhazuje kámen z odrazového bloku (hack) v kluzném postoji a musí ho pustit z ruky před čárou zvanou hog line. Kámen se vždy odhazuje s mírnou rotací – právě díky ní je jeho dráha předvídatelná.

Po vypuštění kamene nastupují spoluhráči s košťaty. Metení dokáže prodloužit jízdu kamene o několik metrů a „narovnat“ jeho směr, ale zpomalit ho nelze. Za cílovou čárou může výjimečně zametat i soupeř – jeho cílem je naopak dostat kámen mimo hru.

Zápas, endy a počítání bodů

Zápas se obvykle hraje na 8 nebo 10 endů. Pokud je po jejich odehrání skóre vyrovnané, následuje extraend. Curlingový zápas lze také ukončit předčasně, pokud je rozdíl ve skóre příliš vysoký.

Body se počítají jednoduše: Počítají se kameny jednoho týmu blíž ke středu oproti kamenům soupeře (princip je podobný jako v pétanque). Přesná vzdálenost ke středu kruhů je irelevantní, důležitý je vztah vůči kamenům soupeře. Posuzují se pouze kameny, které se aspoň trochu dotýkají cílových kruhů.

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: Kde se koná olympiáda? Není to jen Milán a Cortina!

Důležité hody: LSD, LSFE a DSC

Speciální kapitolou curlingu jsou hody LSD, LSFE a DSC, které hrají klíčovou roli. O co je?

  • Jedná se o hody, kdy je na dráze jenom jeden tým a kamenu se měří vzdálenost ke středu kruhů. Podle ní se určuje výhoda posledního kamene v prvním endu (LSFE – Last Stone in First End) a proto se odhazuje před zápasem. Nebo se odhazuje hned po zápase a podle lepší (nižší) hodnoty se určuje výhoda pro další utkání v turnaji (Last Stone Draw).
  • Z hodnot LSD se počítá průměr DSC (Draw Shot Challenge), do kterého se někdy nejhorší hodnoty nepočítají. Tato hodnota může sloužit k určení pořadí týmů v žebříčku pokud mají stejný počet výher a proher. Televizní přenosy často začínají až po těchto hodech.

Dnes se nejčastěji hází LSD před samotným zápasem a rozhodují o tom, kdo začne s výhodou. Televizní přenosy často začínají až po jejich odehrání.

Týmy a herní varianty

Tradičně hrají curling čtyřčlenné týmy, kde každý hráč odhazuje dva kameny. Klíčovou postavou je skip, který stojí v cílových kruzích, určuje taktiku a ukazuje směr hodu.

Vedle toho existuje i dynamická disciplína mixed doubles – smíšené dvojice, které jsou součástí olympijského programu od roku 2018. Hra je rychlejší a kameny jsou částečně předem umístěné.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Základní strategie curlingu

Největší výhodou ve hře je poslední kámen v endu. Tým s touto výhodou se snaží získat dva body, zatímco soupeř ho chce „donutit“ jen k jednomu (tzv. force), nebo ideálně skórovat sám – tomu se říká steal.

Existuje i blank end, tedy nulový end bez bodu, kdy si tým záměrně ponechá výhodu posledního kamene do dalšího kola.

Více na najdete na webu Českého svazu curling

  • Jaké jsou nejběžnější otázky o curlingu? Jak se daří curlingu v Česku? A jaké medaile již Češi dovezli? Odpovědi najdete na webu curling.cz. Z něj čerpal informace i tento článek.
  • Pokud si curling chcete vyzkoušet, jděte pro změnu na web hrajcurling.cz
Kde si zahrát curling? Poradí grafika z Facebooku Českého curlingového svazu

Technologie z Česka

Mimochodem, curlingový turnaj na olympiádě v Miláně a Cortině nese velkou českou stopu. Náš tým se představí v mixu a v mužské kategorii. Zároveň se podílíme i na technologické stránce turnaje. Na ZOH 2026 se totiž využijí elektronická madla, která budou hlídat, zda hráč odhodil kámen včas (před příčnou čárou, tzv. hog line).

Barevné diody zajistí přesnější dodržování pravidel, přičemž celý projekt vznikl díky českému týmu. Za Světovou federaci jej koordinuje David Šik, dříve předseda Českého svazu curlingu, a systém vyvinul tým ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností InoSens CZ. Nový systém byl úspěšně testován na mistrovství Evropy ve Finsku i při olympijské kvalifikaci v Kanadě.

Zimní olympiáda a česká inovace: Elektronická madla z Česka přinášejí revoluci v curlingu

Elektronická madla se v curlingu používala již dříve, ale kvůli častým výpadkům byla stažena. Nový systém se ovládá podobně jako předchozí: hráč nakloní kámen, čímž se zapne sledování (modrá indikace). Při odhozu signalizuje zelené či červené světlo, zda byl kámen vypuštěn včas. V případě chyby je kámen ze hry odstraněn.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Elektromobily posílí vozový park Horské služby ČR, budou ve všech oblastech

ilustrační snímek

Horská služba ČR (HS) bude mít od konce února ve výbavě osm elektromobilů s pohonem všech čtyř kol. Půjde o první auta čistě na elektrický pohon v jejich...

4. února 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Co dělat v Praze během jarních prázdnin 2026? Máme 9 tipů na akce, které moc nestojí

Národní muzeum při západu slunce (4. března 2019)

Muzea, exkurze a procházky. Netřeba nikam jezdit, i hlavní město má co nabídnout, pokud jste se rozhodli se o jarních prázdninách netáhnout na hory. Účet za zabavení celé rodiny navíc nemusí šplhat...

4. února 2026  19:57

Na dálnici D1 se srazil kamion se dvěma dodávkami, provoz u Brna je přerušen

Ilustrační snímek

Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila ve středu po 17:30 dopravu na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Brno. Policisté dopravu odklánějí na sjezdu číslo 168 u Devíti křížů ve směru na Domašov...

4. února 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

ÚOHS: Strnadova CE Industry kupuje odpadovou firmu SPV Recycling, kde měla podíl

ilustrační snímek

Holding CE Industry podnikatele Jaroslava Strnada, který podniká v železničním strojírenství, energetice či potravinářství, kupuje zbylý podíl ve společnosti...

4. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tříkrálová sbírka na západě Čech je opět rekordní, v kasičkách bylo 7,97 mil. Kč

ilustrační snímek

Tříkrálová sbírka v Diecézi plzeňské letos zatím vynesla rekordních 8,28 milionu korun. V porovnání s loňskem to bylo o téměř 340.000 korun více. Do kasiček...

4. února 2026  17:27,  aktualizováno  17:27

Ze 4500 autobusových spojů v Plzeňském kraji si lze objednat 15 pct na zavolání

ilustrační snímek

Ze 4500 spojů veřejné autobusové dopravy v Plzeňském kraji si mohou cestující objednat 15 procent na zavolání. Jde o spoje nebo jejich části, které nezajíždějí...

4. února 2026  17:25

V Karlovarském kraji má titul Alej roku Studentská alej a Stromokruh v Sokolově

ilustrační snímek

Nejoblíbenější alejí Karlovarského kraje se v 15. ročníku ankety Alej roku stala Studentská alej a Stromokruh v Sokolově. V celostátním žebříčku letos tento...

4. února 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Olympijské bizáry: Hromadný držkopád, 15 tisíc vajec pro Nory i původní Kokosy na sněhu

S Jamajčany se musí v zimních sportech počítat!

Olympiáda není jen o emocích, napětí, krásné podívané. Je také o vtipných situacích, z nichž možná mají zábavu i samotní aktéři. Tady máme pár momentů, které se zapsaly do dějin.

4. února 2026  18:55

Karlovarský kraj hledá dodavatele pro stavbu operačního střediska IZS

ilustrační snímek

Karlovarský kraj hledá firmu, která postaví společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému (IZS). Ta by měla za zhruba 558 milionů korun...

4. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

OBRAZEM: Poslední Zdař Bůh. Ostravou prošel průvod horníků, při mši se smutnilo

Závěrečný pochod horníků a jejich příznivců centrem Ostravy k ukončení těžby...

Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v...

4. února 2026  18:32

Jak se hraje curling? Máme stručný přehled pravidel zimního sportu gentlemanů

Curlingové centrum Třešňovka

Curling patří mezi oblíbené zimní sporty a v Česku má už více než třicetiletou tradici. Jde o promyšlenou strategickou hru, kde rozhodují centimetry a spolupráce týmu. Curling se dokonce často hraje...

4. února 2026  7:10,  aktualizováno  18:29

ZOH 2026: České hokejistky chtějí olympijskou medaili, turnaj začínají proti USA

Tým hokejistek, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová

České hokejistky vstupují do olympijského turnaje s cílem získat historickou medaili. Na úvod je čeká duel s USA, následně zápasy se Švýcarskem, Finskem a Kanadou. Tým trenérky Carly MacLeodové patří...

4. února 2026  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.