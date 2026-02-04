O co v curlingu jde
Dva týmy posílají po ledové dráze těžké žulové kameny do cílového prostoru tvořeného soustřednými kruhy. Po odehrání všech kamenů v jednom „endu“ (kole) získává body ten tým, jehož kameny leží blíž ke středu než kameny soupeře. V jednom endu boduje vždy jen jeden tým.
Vybavení: kámen, koště a speciální led
Základem hry je curlingový kámen o váze téměř 20 kilogramů. Kameny jedné dráhy tvoří vždy jednotnou sadu a liší se jen barvou madla (nejčastěji červená a žlutá).
Nepřehlédnutelnou roli hraje koště, kterým hráči zametají led před jedoucím kamenem. Metení prodlužuje dojezd kamene a zároveň ovlivňuje jeho zakřivení.
|
Program curlingu na ZOH 2026: Mix hraje už dnes, Česko reprezentuje i mužský tým
Jak probíhá hod a metení
Hráč odhazuje kámen z odrazového bloku (hack) v kluzném postoji a musí ho pustit z ruky před čárou zvanou hog line. Kámen se vždy odhazuje s mírnou rotací – právě díky ní je jeho dráha předvídatelná.
Po vypuštění kamene nastupují spoluhráči s košťaty. Metení dokáže prodloužit jízdu kamene o několik metrů a „narovnat“ jeho směr, ale zpomalit ho nelze. Za cílovou čárou může výjimečně zametat i soupeř – jeho cílem je naopak dostat kámen mimo hru.
Zápas, endy a počítání bodů
Zápas se obvykle hraje na 8 nebo 10 endů. Pokud je po jejich odehrání skóre vyrovnané, následuje extraend. Curlingový zápas lze také ukončit předčasně, pokud je rozdíl ve skóre příliš vysoký.
Body se počítají jednoduše: Počítají se kameny jednoho týmu blíž ke středu oproti kamenům soupeře (princip je podobný jako v pétanque). Přesná vzdálenost ke středu kruhů je irelevantní, důležitý je vztah vůči kamenům soupeře. Posuzují se pouze kameny, které se aspoň trochu dotýkají cílových kruhů.
|
Stadiony a sportoviště ZOH 2026: Kde se koná olympiáda? Není to jen Milán a Cortina!
Důležité hody: LSD, LSFE a DSC
Speciální kapitolou curlingu jsou hody LSD, LSFE a DSC, které hrají klíčovou roli. O co je?
- Jedná se o hody, kdy je na dráze jenom jeden tým a kamenu se měří vzdálenost ke středu kruhů. Podle ní se určuje výhoda posledního kamene v prvním endu (LSFE – Last Stone in First End) a proto se odhazuje před zápasem. Nebo se odhazuje hned po zápase a podle lepší (nižší) hodnoty se určuje výhoda pro další utkání v turnaji (Last Stone Draw).
- Z hodnot LSD se počítá průměr DSC (Draw Shot Challenge), do kterého se někdy nejhorší hodnoty nepočítají. Tato hodnota může sloužit k určení pořadí týmů v žebříčku pokud mají stejný počet výher a proher. Televizní přenosy často začínají až po těchto hodech.
Dnes se nejčastěji hází LSD před samotným zápasem a rozhodují o tom, kdo začne s výhodou. Televizní přenosy často začínají až po jejich odehrání.
Týmy a herní varianty
Tradičně hrají curling čtyřčlenné týmy, kde každý hráč odhazuje dva kameny. Klíčovou postavou je skip, který stojí v cílových kruzích, určuje taktiku a ukazuje směr hodu.
Vedle toho existuje i dynamická disciplína mixed doubles – smíšené dvojice, které jsou součástí olympijského programu od roku 2018. Hra je rychlejší a kameny jsou částečně předem umístěné.
|
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?
Základní strategie curlingu
Největší výhodou ve hře je poslední kámen v endu. Tým s touto výhodou se snaží získat dva body, zatímco soupeř ho chce „donutit“ jen k jednomu (tzv. force), nebo ideálně skórovat sám – tomu se říká steal.
Existuje i blank end, tedy nulový end bez bodu, kdy si tým záměrně ponechá výhodu posledního kamene do dalšího kola.
Více na najdete na webu Českého svazu curling
Technologie z Česka
Mimochodem, curlingový turnaj na olympiádě v Miláně a Cortině nese velkou českou stopu. Náš tým se představí v mixu a v mužské kategorii. Zároveň se podílíme i na technologické stránce turnaje. Na ZOH 2026 se totiž využijí elektronická madla, která budou hlídat, zda hráč odhodil kámen včas (před příčnou čárou, tzv. hog line).
Barevné diody zajistí přesnější dodržování pravidel, přičemž celý projekt vznikl díky českému týmu. Za Světovou federaci jej koordinuje David Šik, dříve předseda Českého svazu curlingu, a systém vyvinul tým ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností InoSens CZ. Nový systém byl úspěšně testován na mistrovství Evropy ve Finsku i při olympijské kvalifikaci v Kanadě.
|
Zimní olympiáda a česká inovace: Elektronická madla z Česka přinášejí revoluci v curlingu
Elektronická madla se v curlingu používala již dříve, ale kvůli častým výpadkům byla stažena. Nový systém se ovládá podobně jako předchozí: hráč nakloní kámen, čímž se zapne sledování (modrá indikace). Při odhozu signalizuje zelené či červené světlo, zda byl kámen vypuštěn včas. V případě chyby je kámen ze hry odstraněn.