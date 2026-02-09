Rychlobruslení na ZOH: Nikola Zdráhalová je v TOP 10, zlato má snoubenka Jake Paula

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   19:33
Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupila na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů. Závod jí ale sednul a ve velké konkurenci se umístila v TOP 10.
Fotogalerie4

Nikola Zdráhalová na patnáctistovce v Salt Lake City | foto: Reuters

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se dnes před 18. hodinou poprvé představila na ZOH 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo v závodě na 1000 metrů. Jízda se jí celkem povedla, protože se dokázala udržet v TOP 10 a obsadila desáté místo.

Jedná se o trať, na které se letos v lednu stala mistryní Evropy. Češka jela osmou rozjížďku s Japonkou Jukinou Jošidaovou, kterou porazila. Zlato si vyjela snoubenka Jake Paula Jutta Leerdamová z Nizozemska.

Zatímco forma ji v sezoně zdobí, podmínky v místní hale jí úplně nesedí. „Těžko říct, jak jsem na tom. To uvidíme až zítra. Já se na tom ledě pořád nějak hledám, nedokážu odhadnout, jak mám vlastně jet technicky. Prostě to není ideální led pro mě a každý den je to úplně jiné. A vůbec nedokážu ani odhadnout, jaké časy se tady na tom kiláku pojedou,“ uvedla včera česká rychlobruslařka. Poslední trénink jí ale dodal alespoň trochu optimismu.

Ženský závod na 1000 metrů. Češka Nikola Zdráhalová v akci na ZOH v Pekingu 2022. (17. února 2022)

Radost má Zdráhalová už z účasti na ZOH

Devětadvacetiletá reprezentantka, která startovala už na hrách v Pchjongčchangu a Pekingu, se přesto na olympijský závod těší. V hale má podporu rodičů i českých fanoušků a samotná účast je pro ni splněným snem, zvlášť po zdravotních pauzách v minulých sezonách. Na kiláku letos ve Světovém poháru zajela nejlépe osmé místo.

Zdráhalová navíc bedlivě sleduje i výkony českých kolegů. Radost jí udělalo zejména zlato snowboardistky Zuzany Maděrové a fandila také Metoději Jílkovi v rychlobruslařském závodě na pět kilometrů.

3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Češi na ZOH 2026: 4. den přinese sprinty běžců, biatlonovou dvacítku i českou naději v boulích

Michal Krčmář běží mužskou štafetu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a čeští fanoušci se mají i 4. den na co těšit. Úterní program nabídne sprinty běžců na lyžích, akrobatické lyžování i jeden z vrcholů dne – vytrvalostní...

9. února 2026  20:10

Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách se stejnojmenným pivovarem....

Ústavní stížnost podá město Boží Dar proti výsledku referenda o výstavbě v katastrálním území Ryžovna, které se konalo v říjnu. Rozhodlo o tom v pondělí tamní zastupitelstvo. Podle starosty Jana...

9. února 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Rychlobruslení na ZOH: Nikola Zdráhalová je v TOP 10, zlato má snoubenka Jake Paula

Nikola Zdráhalová na patnáctistovce v Salt Lake City

Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupila na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů. Závod jí ale sednul a ve velké konkurenci se umístila v TOP 10.

9. února 2026  19:33

ODS bude letos v Brně kandidovat opět společně s TOP 09

ilustrační snímek

ODS bude letos v komunálních volbách znovu kandidovat společně s TOP 09. Již v lednu o tom jednomyslně rozhodla oblastní rada ODS Brno-město. Koaliční...

9. února 2026  17:53,  aktualizováno  17:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hradecké uskupení Změna a Zelení půjde v Hradci Králové do voleb s KDU-ČSL

ilustrační snímek

Královéhradecké uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude v podzimních komunálních volbách v Hradci Králové kandidovat v koalici s KDU-ČSL. Jedničkou kandidátky...

9. února 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

9. února 2026  19:01

V Mostě uvidí lidé My děti ze stanice ZOO, v Litvínově variaci na Dostojevského

ilustrační snímek

Divadlo rozmanitostí v Mostě uvede inscenaci My děti ze stanice ZOO, která se věnuje tématům dospívání, první lásky a propadu do drogové závislosti. Poprvé...

9. února 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

V Liberci do konce ledna spotřebovali víc posypové soli než před tím za zimu

ilustrační snímek

Letošní zima je na údržbu silnic a chodníků v Liberci náročnější než v předchozích letech. Pro minulé dvě zimy bylo pokaždé dostatečných zhruba 2500 tun...

9. února 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

Davidová vynechá vytrvalostní závod na ZOH. V reprezentaci ale zůstává

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Markéta Davidová kvůli problémům se zády vynechá olympijský vytrvalostní závod. Mistryně světa ale zůstává v týmu a dál se připravuje na další biatlonové starty v italské Anterselvě.

9. února 2026  18:50

Krasobruslení na ZOH: Češi jdou dnes na led. Pojedou Taschlerovi i Mrázkovi

Natálie a Filip Taschlerovi mají svůj rytmický tanec na mix písní od Jennifer...

Když vloni v březnu skončilo v americkém Bostonu mistrovství světa v krasobruslení, bylo díky výsledkům našich tanečních párů jasné, že letos v olympijské Itálii bude mít Česko dvojité zastoupení....

9. února 2026  18:35

Na jihu Čech za týden stoupl počet pacientů s rýmou a kašlem o devět procent

ilustrační snímek

Na jihu Čech za poslední týden stoupl počet pacientů s rýmou a kašlem. Hygienici evidují 1114 případů akutních respiračních infekcí na 100.000 obyvatel....

9. února 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží

Prezident zavítal také do sídla Letecké záchranné služby v Líních u Plzně....

Ministerstvo obrany chce po armádě, aby přijala nápravná opatření v případu nevhodného chování náčelnice armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně. Ombudsman ministerstva navrhoval její...

9. února 2026  11:52,  aktualizováno  18:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.