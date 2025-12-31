Kdo by měl stát mezi tyčemi na olympiádě? Máme přehled českých brankářů a známe favorita

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   9:09
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí i borci z NHL. Češi v prvním zápase vyzvou silnou Kanadu. Utkání je na programu 12. února v 16:40. Kdo se postaví mezi tři tyče?
Fotogalerie4

Český brankář Lukáš Dostál v akci. (23. května 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hokejový turnaj na zimních olympijských hrách se blíží a česká reprezentace musí nominaci zveřejnit do 6. ledna. Které gólmany by trenéři mohli vzít do Itálie?

Lukáš Dostál (Anaheim, 25 let): Podle médií jasná jednička českého týmu. Po nedávném zranění v horní části těla odchytal šest zápasů s úspěšností zásahů 85,4 %. Za poslední roky si vybudoval silnou pozici a šance, že se objeví v nominaci, jsou stoprocentní.

Dan Vladař (Philadelphia, 28 let): V NHL má stabilní místo a letos reprezentoval na mistrovství světa. Úspěšnost 90,9 % a zkušenosti z mezinárodní scény z něj dělají silného kandidáta na střídačku.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

David Rittich (NY Islanders, 33 let): Zkušený gólman NHL, v této sezóně zvládl 15 startů s úspěšností 91,9 %. Ideální jako třetí brankář na pozici jistoty.

Karel Vejmelka (Utah, 29 let): Šestnáct vítězných zápasů v NHL hovoří za vše. Na mezinárodní scéně jeho pozice není tak jasná, do nominace se ale dostat může.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Dominik Pavlát (Ilves Tampere, 26 let): Má zkušenosti z finské ligy a Euro Hockey Tour, kde pomohl k výhrám nad Finskem a Švýcarskem. Potenciál pro nominaci se jeví spíš jako doplněk týmu než jako jednička.

Jakub Dobeš (Montreal, 24 let): Forma ani zkušenosti nenapovídají, že by mu dorazila pozvánka, šance tu ale je.

Koho chcete na olympiádě vidět vy? Hlasujte.

Který brankář by neměl chybět na olympijských hrách?

celkem hlasů: 22

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Sedmiletého chlapce v Ostravě poranila petarda, záchranáři vyzývají k opatrnosti

ilustrační snímek

Sedmiletého chlapce v Ostravě v úterý poranila zábavní pyrotechnika. Petarda mu způsobila poranění v obličeji. Záchranáři před podobnými případy varují, při...

31. prosince 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Na jihomoravských sjezdovkách už se lyžuje, zájem je díky počasí velký

Na jihomoravskĂ˝ch sjezdovkĂˇch uĹľ se lyĹľuje, zĂˇjem je dĂ­ky poÄŤasĂ­ velkĂ˝

Díky chladnějšímu počasí mohli správci sjezdovek na jižní Moravě zasněžovat a zájem lyžařů je díky příznivému počasí vysoký. ČTK to řekli provozovatelé...

31. prosince 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Silvestrovské i novoroční lyžování je v Ústeckém kraji možné na několika svazích

ilustrační snímek

Několik skiareálů v Ústeckém kraji je v provozu dnes i na Nový rok. V Telnici na Ústecku je zatím otevřený pouze dětský vlek, dnes od 14:00 tam bude karneval....

31. prosince 2025  9:36,  aktualizováno  9:36

V Rakovníku vykolejil vlak při posunování. Provoz je dočasně zastaven

Při vjezdu do stanice v Neratovicích vykolejil osobní vlak. (2. listopadu 2025)

V Rakovníku ve středu dopoledne vykolejil vlak při posouvání. Provoz je v úseku Rakovník – Rakovník západ zastaven, událost se obešla bez zranění. Podle webu Českých drah (ČD) potrvá omezení do...

31. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Vysočině se díky technickému sněhu lyžuje na devíti sjezdovkách

ilustrační snímek

Na Vysočině se v současnosti díky technickému sněhu lyžuje na devíti sjezdovkách. Na otevření se připravují i další areály, zjistila ČTK od provozovatelů...

31. prosince 2025  9:30,  aktualizováno  9:30

Na Teplicku u běžeckých stop by mohlo vzniknout zázemí s garáží na rolbu

ilustrační snímek

Spolek Krušnohorsko z Nového Města u Moldavy na Teplicku, který se zaměřuje na péči o běžecké stopy, plánuje stavbu multifunkčního zázemí s garáží pro rolbu....

31. prosince 2025  9:19,  aktualizováno  9:19

Silvestrovský chaos hraje do karet zlodějům. Jak ochránit byt a dům před vloupáním?

Zámek ze série Tech

Hluk, ohňostroje, večírky a plné ulice lidí. Zatímco většina z nás slaví příchod nového roku, zloději zůstávají ve střehu. Silvestrovská noc i poslední dny roku patří dlouhodobě k nejrizikovějším...

31. prosince 2025

Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi...

Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení...

31. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Sněhové podmínky se v Jeseníkách zlepšují, otevírají se další sjezdovky

ilustrační snímek

S návratem zimního počasí se v Jeseníkách výrazně zlepšily sněhové podmínky. Provozovatelé středisek mohli s poklesem teplot znovu začít zasněžovat svahy,...

31. prosince 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Sedmiletého chlapce v Ostravě zranila odpálená petarda, skončil v nemocnici

ilustrační snímek

Moravskoslezští záchranáři mají za sebou první výjezdy k úrazům, které v rámci oslav Nového roku způsobuje neodborná manipulace s pyrotechnikou. V Ostravě zasahovali u teprve sedmiletého chlapce,...

31. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výroky 2025: Bez smaženého sýru restaurace být nemůže. Ten Češi naprosto milují

Smažený sýr je stálicí tuzemských restaurací. (11. října 2023)

MF DNES vybrala nejzajímavější nebo nejvtipnější výroky vztahující se k dění ve Zlínském kraji v právě končícím roce 2025. Pronesli je v různých situacích a rozhovorech politici, podnikatelé,...

31. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Na Uherskohradišťsku hořel v noci rodinný dům, škoda je dva miliony korun

ilustrační snímek

Požár rodinného domu v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku zaměstnal v noci na dnešek čtyři jednotky hasičů. Nikdo při něm neutrpěl zranění, způsobil však...

31. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.