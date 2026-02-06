Stadiony a sportoviště ZOH 2026: Kde se koná olympiáda? Není to jen Milán a Cortina!

Aleš Dostál
Aleš Dostál
Sport
Zimní olympijské hry 2026 se neodehrají jen v Miláně a Cortině d’Ampezzo, jak napovídá jejich název. Boje o medaile se rozprostřou do několika ikonických míst severní Itálie – od biatlonové „katedrály“ v Anterselvě až alpské svahy Tofany. Přinášíme přehled všech stadionů a sportovišť ZOH 2026.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Kde se boje o medaile odehrají a co jednotlivá sportoviště činí zajímavými, najdete v našem přehledu.

Cortina d’Ampezzo – přehled sportovišť

  • Olympijský curlingový stadion Cortina – curling
    Patří k historicky nejvýznamnějším sportovištím města. Vznikl v první polovině 50. let jako otevřený zimní stadion a během ZOH 1956 hostil nejen soutěže v krasobruslení a ledním hokeji, ale také slavnostní zahajovací a závěrečný ceremoniál her. V průběhu dalších desetiletí prošel postupnou modernizací a získal zastřešení. Pro ZOH 2026 byl upraven tak, aby splňoval současné olympijské standardy, a po sedmdesáti letech se znovu stane olympijským dějištěm.
  • Sáňkařské centrum Cortina – boby, saně, skeleton
    Závody na bobech mají v Cortině tradici už od počátku 20. století, kdy se jezdilo po běžné silnici z Pocolu do města. První dráha vznikla v roce 1923 a pro ZOH 1956 byla kompletně přestavěna. V této podobě sloužila více než 60 let. Pro olympiádu 2026 byla nahrazena novou chlazenou dráhou v téměř původním půdorysu, která se s cenou okolo 130 milionů eur stala jednou z nejdražších staveb her.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
  • Park pro akrobatické lyžování a jízdu v boulích – akrobatické lyžování
    Speciálně upravený areál v okolí Cortiny bude hostit soutěže v akrobatickém lyžování. Tratě pro slopestyle a big air patří k technicky i vizuálně nejatraktivnějším na hrách. Přírodní horské kulisy dodají závodům jedinečnou atmosféru.
  • Centrum alpského lyžování Tofana – alpské lyžování
    Svahy v oblasti Tofana patří k nejznámějším v ženském alpském lyžování. Pravidelně se zde jezdí závody Světového poháru i mistrovství světa.
  • Biatlonová aréna Anterselva – biatlon
    Anterselva je mezi fanoušky známá jako „katedrála biatlonu“ a leží ve vysoké nadmořské výšce, která výrazně ovlivňuje výkony závodníků. Aréna hostila šest mistrovství světa a každoročně patří k vrcholům Světového poháru.

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Milán – přehled sportovišť

  • Bruslařská aréna Milán – krasobruslení a rychlobruslení na krátké dráze
    Nově vybudovaná hala v Miláně pojme až 16 000 diváků a stane se centrem krasobruslařských soutěží a závodů v rychlobruslení na krátké dráze. Aréna patří k architektonickým dominantám olympiády a nabídne moderní zázemí pro sportovce i fanoušky.
  • Rychlobruslařský stadion Milán – rychlobruslení
    Specializovaný rychlobruslařský stadion disponuje nejmodernější ledovou plochou a digitální časomírou.
  • Hokejová aréna Rho a Hokejová aréna Santa Giulia – hokej
    Hokejový turnaj ZOH 2026 se odehraje ve dvou moderních halách v Miláně. Arény nabídnou špičkové technické zázemí a kapacitu odpovídající největším mezinárodním akcím.
  • Olympijský stadion San Siro úvodní ceremoniál
    Legendární stadion San Siro, domov klubů AC Milán a Inter, bude hostit slavnostní zahájení her. Jde o jeden z nejslavnějších fotbalových stadionů světa, který dodá úvodnímu ceremoniálu jedinečný rozměr.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Livigno

  • Snowpark Livigno – akrobatické lyžování a snowboarding
    Livigno je považováno za jedno z nejlepších freestyle středisek v Evropě. Olympijský snowpark nabídne tratě pro big air, slopestyle i jízdu v boulích. Díky vysoké nadmořské výšce a modernímu zázemí patří k nejatraktivnějším místům her.

Val di Fiemme

  • Stadion běžeckého lyžování Tesero – běh na lyžích a severská kombinace
    Stadion v Teseru prošel rozsáhlou modernizací a patří k nejlepším běžeckým areálům na světě. V minulosti hostil mistrovství světa i závody Světového poháru. Na ZOH 2026 zde proběhnou soutěže v běhu na lyžích a severské kombinaci.
  • Skokanský stadion „Giuseppe Dal Ben“ – severská kombinace a skoky na lyžích
    Ikonický skokanský areál ve Val di Fiemme hostil tři mistrovství světa a desítky závodů Světového poháru. Můstky jsou známé svou velikostí i atmosférou. Během olympiády 2026 zde proběhnou soutěže ve skocích na lyžích a severské kombinaci.

Zahájení ZOH 2026: 5 důvodů, proč sledovat slavnostní start olympiády

Bormio

  • Lyžařské centrum Bormio – trať Stelvio alpské lyžování a skialpinismus
    Bormio je jedním z mála míst na světě, kde se mužský sjezd Světového poháru jezdí téměř beze změn už déle než 40 let. Trať Stelvio je proslulá extrémním převýšením, prudkými skoky a dlouhými úseky, kde lyžaři dosahují rychlostí přes 130 km/h. Na ZOH 2026 se Stelvio stane dějištěm mužských rychlostních disciplín.

Verona

  • Olympijská aréna Verona – závěrečný ceremoniál
    Historická římská aréna ve Veroně bude dějištěm slavnostního zakončení ZOH 2026. Unikátní kulisa jednoho z nejstarších amfiteátrů na světě nabídne výjimečné spojení historie a moderní olympijské symboliky.

U Bavorovic chytali zajíce a nasazovali jim obojky. Projekt má zamezit nehodám

Lednový odborný odchyt zajíců polních. Projekt vznikl ve spolupráci České...

Pohyb zajíců v okolí měst a snaha snížit riziko jejich střetů s auty na silnicích. To je hlavní záměr projektu, který vznikl ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu...

6. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Obec Čeperka je v pasti, spalovna odpadů bude. Opatovice mají i záložní povolení

Elektrárny Opatovice

Elektrárny Opatovice nyní získaly při přípravě stavby velké spalovny komunálních odpadů luxusní postavení. Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které odmítá sousední Čeperka, mohou postavit...

6. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

