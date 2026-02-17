Jedním z hlavních českých taháků závěru olympiády je bezpochyby Metoděj Jílek. Pražského rodáka čekají ještě dva starty – patnáctistovka (čtvrtek) a hromadný závod (sobota), tedy disciplína, ve které letos dokázal vyhrát závod Světového poháru.
„Určitě tady mohu získat více než dvě medaile, ale šance jsou o dost menší. Dokud ale je šance, tak budu bojovat a nevzdám to,“ vzkázal mladý rychlobruslař, který už v Miláně patří mezi největší objevy her.
Sáblíková už ne
Rychlobruslení žen na 1500 metrů (pátek 16:30) může nabídnout silné emoce. Legendární Martina Sáblíková musela kvůli nemoci oželet první olympijský start, v dalším závodě obsadila jedenácté místo a její plánovaná rozlučka s pěti kruhy dostala trhliny.
Dnes navíc potvrdila, že do závodu na 1500 metrů už nenastoupí. Zdravotně stále není v pořádku. Ve hře je ale varianta, že by pomohla alespoň jako opora pro partnerku Nikolu Zdráhalovou. „Nikola mě poprosila, jestli bych jí mohla stát na střídací rovince, až pojede, a ukazovat mezičasy. Takže tam možná budu v trochu jiné roli,“ prozradila Sáblíková.
Černý kůň
Středeční týmový sprint volnou technikou (12:15) může být jedním z nenápadných, ale o to zajímavějších závodů. Česká dvojice Jiří Tuž a Michal Novák už na olympiádě ukázala, že má formu.
Dubovská načasovala formu
Ve středu se pojede také slalom žen (10:00 a 13:30) a české barvy budou spoléhat na Martinu Dubovskou. Po zdravotních potížích se zdá, že se do formy dostala v ideální chvíli. V posledních závodech naznačila výrazný posun.
Biatlonové masáky: poslední velká šance
Páteční a sobotní hromadné závody v biatlonu (14:15) bývají zlatým hřebem her – a letos v nich Češi rozhodně nebudou chybět. Mezi elitní třicítku se probojovali Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Právě masák nabízí šanci na posun dosavadního nejlepšího českého individuálního výsledku her, který zatím drží Tereza Vinklárková.