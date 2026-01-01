Hokejový turnaj na zimních olympijských hrách se blíží a česká reprezentace musí nominaci zveřejnit do 6. ledna. Které gólmany by trenéři mohli vzít do Itálie?
Lukáš Dostál (Anaheim, 25 let): Podle médií jasná jednička českého týmu. Po nedávném zranění v horní části těla odchytal šest zápasů s úspěšností zásahů 85,4 %. Za poslední roky si vybudoval silnou pozici a šance, že se objeví v nominaci, jsou stoprocentní.
Dan Vladař (Philadelphia, 28 let): V NHL má stabilní místo a letos reprezentoval na mistrovství světa. Úspěšnost 90,9 % a zkušenosti z mezinárodní scény z něj dělají silného kandidáta na střídačku.
David Rittich (NY Islanders, 33 let): Zkušený gólman NHL, v této sezóně zvládl 15 startů s úspěšností 91,9 %. Ideální jako třetí brankář na pozici jistoty.
Karel Vejmelka (Utah, 29 let): Šestnáct vítězných zápasů v NHL hovoří za vše. Na mezinárodní scéně jeho pozice není tak jasná, do nominace se ale dostat může.
Dominik Pavlát (Ilves Tampere, 26 let): Má zkušenosti z finské ligy a Euro Hockey Tour, kde pomohl k výhrám nad Finskem a Švýcarskem. Potenciál pro nominaci se jeví spíš jako doplněk týmu než jako jednička.
Jakub Dobeš (Montreal, 24 let): Forma ani zkušenosti nenapovídají, že by mu dorazila pozvánka, šance tu ale je.
