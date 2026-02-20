ZOH 2026: Poslední šance na medaili? V závodech s hromadným startem se představí dva Češi

Zimní olympijské hry 2026 jsou do finále. Předposlední den sportovního svátku nabídne například skikrosu nebo běh na 50 kilometrů. Český fanoušek se těší ale hlavně na hromadné starty. V tom biatlonovém může uspět Tereza Voborníková. Šanci na medaili má dnes hlavně rychlobruslař Metoděj Jílek.
Metoděj Jílek před závodem na 1500 metrů (19. února 2026)

Metoděj Jílek před závodem na 1500 metrů (19. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....
Biatlonistka Tereza Voborníková s olympijskými odznáčky
Metoděj Jílek dorazil po olympijském vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů...
Metoděj Jílek před závodem v rychrobruslení na 10 kilometrů (13. února 2026)
6 fotografií

Sobotní program začíná pro přiznivce českých barev už v deset dopoledne. Daniel Paulus se postaví na start kvalifikace ve skicrossu. Pokud se zadaří, čeká ho i odpolední boj o medaile.

V 11 hodin startuje zase běžecký závod na 50 kilometrů. Na dlouhé trati nebudou chybět ani Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff. Soupeřem jim mimo jiné bude i norský fenomén Johannes Hösflot Klaebo. Ten je s pěti zlatými už teď nejúspěšnějším účastníkem her. Na nejdelší trati je úřadujícím mistrem světa a k favoritům patří i zítra.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

České naděje

Tereza Voborníková je poslední, kdo může vylepšit skromnou bilanci českého biatlonu v Anterselvě. Ve štafetě ženy dojely páté a ona byla u toho. V individuálním závodě se rodačce z Vrchlabí nejlépe vedlo v závodě na 15 km, kde dojela patnáctá. Dvojnásobná juniorská mistryně světa ale může zítra překvapit.

Olympiáda 2026 očima manželek: Velká hrdost, nervy na tribuně a kempování v karavanech

Hlavním českým želízkem v ohni je zítra ale česká rychlobruslařská kometa. Závod s hromadným startem začíná v 15:00 a Metoděj Jílek pomýšlí na stupně vítězů. V této sezoně už dokázal, že mu to v této discipláně náramně jde. Však Světový pohár při generálce v Inzellu dokonce vyhrál.

Kompletní harmonogram českých sportovců pro 15. den ZOH 2026 najdete níže.

ČasSportDisciplínaČeši
21. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací koloDaniel Paulus
21. 2. 12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLE?Daniel Paulus
21. 2. 11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE mužiMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff
21. 2. 14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 kmTereza Voborníková
21. 2. 15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

