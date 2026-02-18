Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.
Středa 18. února
Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Štafeta čeká české biatlonistky a v podvečer je na programu hokejové čtvrtfinále s Kanadou.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová
|10:00
|Freestyly lyžování
|Akrobatické skoky
|Adéla Měrková
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy muži
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská, Alena Labaštová, Celine Sommerová
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|16:40
|Hokej
|Čtvrtfinále s Kanadou
|mužský tým
Čtvrtek 19. února
Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 12. kolo: Švédsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m muži - FINÁLE
|Metoděj Jílek
Pátek 20. února
Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová pojedou závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|20. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská, Lucie Krausová
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|? Diana Cholenská, Lucie Krausová
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|20. 2. 16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy -FINÁLE
|Nikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
|20. 2. 20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková
|20. 2. 21:56
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A
Sobota 21. února
Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|21. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|21. 2. 12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|?Daniel Paulus
|21. 2. 11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|21. 2. 15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek
Neděle 22. února
Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|22. 2. 10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Sandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|20:30
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava
Nový sport na ZOH 2026
Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.
Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.