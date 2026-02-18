Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
Sport   7:20
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií

Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.

Středa 18. února

Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Štafeta čeká české biatlonistky a v podvečer je na programu hokejové čtvrtfinále s Kanadou.

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceTereza Beranová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová
10:00Freestyly lyžováníAkrobatické skokyAdéla Měrková
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceOndřej Černý, Jiří Tuž
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyTereza Beranová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženy mužiOndřej Černý, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská, Alena Labaštová, Celine Sommerová
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
16:40HokejČtvrtfinále s Kanadoumužský tým

Čtvrtek 19. února

Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 12. kolo: Švédsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
16:30Rychlobruslení1500 m muži - FINÁLEMetoděj Jílek

Pátek 20. února

Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová pojedou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
20. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
20. 2. 16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLENikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
20. 2. 20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
20. 2. 21:56Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A

Sobota 21. února

Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.

ČasSportDisciplínaČeši
21. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací koloDaniel Paulus
21. 2. 12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLE?Daniel Paulus
21. 2. 11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE mužiMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
21. 2. 15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek

Neděle 22. února

Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.

ČasSportDisciplínaČeši
22. 2. 10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženySandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
20:30Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Nový sport na ZOH 2026

Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.

Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

Policie hledá seniorku z Nové Paky, která je dezorientovaná a musí dostat léky

ilustrační snímek

Policie hledá sedmasedmdesátiletou ženu z Nové Paky na Jičínsku, která v úterý večer odešla z domova. Žena je ve špatném zdravotním stavu, je dezorientovaná a...

18. února 2026  6:08,  aktualizováno  6:08

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

18. února 2026  7:20

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

18. února 2026  7:06

Pavel v Praze probere otázku drog, navštíví Cibulku i Dívčí hrady

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Ve středu bude český prezident Petr Pavel pokračovat ve své dvoudenní návštěvě metropole. Zaměří se na Prahu 5, kde plánuje debatovat na téma drogové problematiky. Setká se se zástupci policie a...

18. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku David...

Zimní olympijské hry 2026 nabídnou ve 12. soutěžním dni pořádnou porci emocí – od hokejového osmifinále přes biatlonové štafety až po alpské lyžování. Češi budou v akci od rána do večera. Kdy zapnout...

18. února 2026  6:53

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

18. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Další trik developera. Pro bytovku místo zbourané vily chce změnit povolenou výšku

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku v ulici Hlinky (na snímku) poblíž...

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku na Hlinkách poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené. Lidé z ulice...

18. února 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Nevyslali zvědy a následoval masakr. Padl i olomoucký Přemyslovec usilující o trůn

Bitva u Chlumce z 18. února 1126, jak ji zpodobnil malíř a ilustrátor Adolf...

Přesně 900 let uplyne dnes od bitvy u Chlumce, při níž se 18. února 1126 poblíž Ústí nad Labem střetla vojska vedená na jedné straně českým knížetem Soběslavem I. a na té druhé německým králem Svaté...

18. února 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Suchej únor jako trend? Zkuste yuzu, matchu, kombuchu či „nevinné párování“

Nominačního kola soutěže v míchání nealkoho koktejlů Mattoni Grand Drink se v...

Suchej únor se často popisuje jako měsíc abstinence, ale odborníci ho hodnotí spíš jako impulz, jak změnit vztah k alkoholu a nastartovat nové návyky, tedy ne jen vydržet 28 dní, ale zjistit, jak moc...

18. února 2026

Soud vynese verdikt v případu údajných podvodů s investicemi za 200 milionů Kč

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes vynese rozsudek v rozsáhlém případu údajných investičních podvodů, ve kterých přišlo podle obžaloby přes 200 lidí téměř o 200...

18. února 2026  1:08,  aktualizováno  1:08

ÚS rozhodne, zda soudy přiměřeně potrestaly otčíma za zneužívání nezletilé

ilustrační snímek

Ústavní soud dnes rozhodne o tom, zda obecné soudy přiměřeně potrestaly otčíma nezletilé dívky odsouzeného za trestný čin pohlavního zneužití a přečin...

18. února 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.