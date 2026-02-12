V pozoru televize i notebook. Pro českého fanouška nastane v pátek na olympiádě dilema

Sport   19:49
Česká televize protestovala, ale nebylo jí to nic platné. V pátek v podvečer budou mít čeští fanoušci velký problém: co sledovat dřív? V akci budou najednou oba hokejové týmy a Metoděj Jílek se postaví na start své nejsilnější tratě. Proč k tomu došlo a jak to vyřešit?
Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení olympijských her v Miláně.

Jako kdyby českému fanouškovi nestačilo, že se už ve čtvrtek odpoledne křížil vstup českých hokejistů do olympijského turnaje proti Kanadě s posledním startem sportovní legendy Martiny Sáblíkové pod pěti kruhy.

V pátek odpoledne bude ještě hůř. Pokud jste sportovní fanoušek, připravte si televizi, notebook a možná raději ještě jeden – nebo alespoň mobil.

Hokej vs. hokej vs. Jílek

„Pořadatelé zařadili čtvrtfinále hokejistek na 16:40, tedy přesně proti zápasu Česko–Francie. Snažili jsme se to změnit, značné úsilí včetně protestu vyvinul i Český olympijský výbor,“ napsal šéfkomentátor ČT Sport Robert Záruba na síti X. „V těchto případech platí první volba nejvyššího plátce televizních práv, což je třeba respektovat. A USA logicky z důvodu časového posunu volily večerní zápas,“ dodal.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Česká televize proto bude zítra vysílat podle plánu. Jak tedy bude program vypadat? V 16:40 nabídne ČT sport zápas Česka s Francií. Ve stejný čas začne na ČT sport Plus čtvrtfinále našich hokejistek se Švédskem. Od 16:00 navíc začíná rychlobruslařský závod na 10 000 metrů. Na start se postaví i česká kometa Metoděj Jílek, který už má stříbro ze závodu na 5000 metrů.

„V přestávkách utkání Česko–Francie na ČT Sport samozřejmě nabídneme obsáhlé zpravodajství z obou kolizních událostí. Jiné řešení bohužel nelze použít,“ dodal závěrem Záruba.

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

A to není všechno!

Za zmínku stojí také to, že od 16:00 odstartuje prvními jízdami závod skeletonistek i s českou zástupkyní Annou Fernstädtovou. Od 17:45 je pak čekají druhé jízdy.

A od 19:05 nastoupí k souboji s Norskem curleři…

Společně s dopoledním závodem Evy Adamczykové a odpoledním sprintem biatlonistů tak českého fanouška čeká opravdu náročný páteční den.

Program na 13. února

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
10:55Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
11:45Běh na lyžích⛷️10 km volně muži FINÁLEMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross ženy FINÁLEEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:00Biatlon🎯Sprint 10 km muži FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
16:00Skeleton🥶Jednotlivci ženy 1. jízdaAnna Fernstädtová
16:00Rychlobruslení⛸10 000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
16:40Hokej🏒Skupina A: Francie – ČeskoČeský tým mužů
16:40Hokej🏒Čtvrfinále: Ženy – ?Český tým žen
17:48Skeleton🥶Jednotlivci ženy 2. jízdaAnna Fernstädtová
19:05Curling🥌Týmy muži 4. kolo, Česko – NorskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

