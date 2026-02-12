Jako kdyby českému fanouškovi nestačilo, že se už ve čtvrtek odpoledne křížil vstup českých hokejistů do olympijského turnaje proti Kanadě s posledním startem sportovní legendy Martiny Sáblíkové pod pěti kruhy.
V pátek odpoledne bude ještě hůř. Pokud jste sportovní fanoušek, připravte si televizi, notebook a možná raději ještě jeden – nebo alespoň mobil.
Hokej vs. hokej vs. Jílek
„Pořadatelé zařadili čtvrtfinále hokejistek na 16:40, tedy přesně proti zápasu Česko–Francie. Snažili jsme se to změnit, značné úsilí včetně protestu vyvinul i Český olympijský výbor,“ napsal šéfkomentátor ČT Sport Robert Záruba na síti X. „V těchto případech platí první volba nejvyššího plátce televizních práv, což je třeba respektovat. A USA logicky z důvodu časového posunu volily večerní zápas,“ dodal.
Česká televize proto bude zítra vysílat podle plánu. Jak tedy bude program vypadat? V 16:40 nabídne ČT sport zápas Česka s Francií. Ve stejný čas začne na ČT sport Plus čtvrtfinále našich hokejistek se Švédskem. Od 16:00 navíc začíná rychlobruslařský závod na 10 000 metrů. Na start se postaví i česká kometa Metoděj Jílek, který už má stříbro ze závodu na 5000 metrů.
„V přestávkách utkání Česko–Francie na ČT Sport samozřejmě nabídneme obsáhlé zpravodajství z obou kolizních událostí. Jiné řešení bohužel nelze použít,“ dodal závěrem Záruba.
A to není všechno!
Za zmínku stojí také to, že od 16:00 odstartuje prvními jízdami závod skeletonistek i s českou zástupkyní Annou Fernstädtovou. Od 17:45 je pak čekají druhé jízdy.
A od 19:05 nastoupí k souboji s Norskem curleři…
Společně s dopoledním závodem Evy Adamczykové a odpoledním sprintem biatlonistů tak českého fanouška čeká opravdu náročný páteční den.
Program na 13. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|10:55
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně muži FINÁLE
|Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|13:30
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy FINÁLE
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|14:00
|Biatlon🎯
|Sprint 10 km muži FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|16:00
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 1. jízda
|Anna Fernstädtová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|10 000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|16:40
|Hokej🏒
|Skupina A: Francie – Česko
|Český tým mužů
|16:40
|Hokej🏒
|Čtvrfinále: Ženy – ?
|Český tým žen
|17:48
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 2. jízda
|Anna Fernstädtová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 4. kolo, Česko – Norsko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa