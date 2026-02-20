Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.
Pátek 20. února
Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, akrobatické lyžování nabídne také odloženou kvalifikaci skoků mužů, kde se představí Nicholas Novák. Biatlonisté poběží závod s hromadným startem a rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede závod na 1500 metrů.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|20. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská, Lucie Krausová
|10:30
|Akrobatické lyžování
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|11:15
|Akrobatické lyžování
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|? Diana Cholenská, Lucie Krausová
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář, Vítězslav Hornig
|20. 2. 16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy -FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|20. 2. 20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková
|20. 2. 21:56
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A
Sobota 21. února
Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|21. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|21. 2. 12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|?Daniel Paulus
|21. 2. 11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|21. 2. 15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek
Neděle 22. února
Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|22. 2. 10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Sandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|20:30
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava