ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.
ilustrační snímek | foto: Michal Koubek, MAFRA

Olympijské hry 2026 dnes končí. V poslední den her zabojují na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích. Na trati se objeví Barbora Havlíčková a Sandra Schützová, českou jedničku Kateřinu Janátovou nepustí do závěrečné akce nemoc.

ČasSportDisciplínaČeši
22. 2. 10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženyBarbora Havlíčková, Kateřina Janatová
20:30Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Zakončení her ve Veroně

Dějištěm závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her v Itálii se stane antický amfiteátr ve Veroně. Centrum města, které je navždy spojené s Romeem a Julií, se už naplno připravuje na večerní slavnost. Očekává se příjezd zhruba 12 000 návštěvníků, z toho 1 500 sportovců. Ti budou muset z jednotlivých dějišť her cestovat i několik hodin.

