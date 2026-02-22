Olympijské hry 2026 dnes končí. V poslední den her zabojují na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích. Na trati se objeví Barbora Havlíčková a Sandra Schützová, českou jedničku Kateřinu Janátovou nepustí do závěrečné akce nemoc.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|22. 2. 10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|20:30
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava
Zakončení her ve Veroně
Dějištěm závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her v Itálii se stane antický amfiteátr ve Veroně. Centrum města, které je navždy spojené s Romeem a Julií, se už naplno připravuje na večerní slavnost. Očekává se příjezd zhruba 12 000 návštěvníků, z toho 1 500 sportovců. Ti budou muset z jednotlivých dějišť her cestovat i několik hodin.