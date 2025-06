Jak jste se seznámil konkrétně se Zorkou Šťastnou?

Potkali jsme loni na premiéře dokumentu Do konce, kde byla jednou z protagonistek. Její přímost, humor a energie mě tehdy hodně zasáhly – o to silnější bylo, když se po projekci objevila mezi diváky. Dali jsme se do řeči a zjistili, že propojuji paliativní péči s cyklistikou – její celoživotní vášní. Asi týden nato jsme si volali a vznikl nápad: zopakovat naši americkou jízdu, ale v Česku. Stejný časový limit – 8 dní a 8 hodin – a cíl přejet republiku ze západu na východ.

Co obnáší tak náročná štafetová jízda pro člověka v paliativní péči?

Už od začátku bylo jasné, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže Zorka absolvovat celou trasu sama. Přesto chtěla být na kole co nejvíce – jako symbol odvahy a podpory paliativní péče. Požádala o pomoc své dcery, Barču a Verču, zda by se s ní nevydaly na cestu ve štafetě. A ony souhlasily. Společně tak vytvořily tým, který se rozhodl projet napříč Českem – nejen kvůli výzvě samotné, ale především kvůli poselství, které jízda nese. Zorky účast na kole bude s největší pravděpodobností symbolická, denně zvládne jen pár kilometrů. O to víc je silné, že její dcery šlapou s ní – jako podpora mámě a jako poděkování za péči, kterou celá rodina díky paliativnímu týmu dostává. Tato štafetová forma dodává celému projektu ještě hlubší význam – není to jen o překonání kilometrů, ale o sdílení, podpoře a společné cestě, která má smysl.

Proč je podle vás důležité mluvit o paliativní péči právě takto – na kole, v pohybu, na očích veřejnosti?

Protože pohyb přitahuje pozornost. A když jedete na kole napříč republikou, lidé se dívají, ptají se, chtějí vědět proč. My tenhle zájem využíváme k tomu, abychom otevřeli téma, které je často skryté nebo tabu – jak vypadá péče na konci života. Paliativní péče si zaslouží být vidět. Jako něco důležitého a lidského. Jízda nám dává možnost přinést tohle téma mezi lidi přirozeně.

Součástí jízdy jsou zastávky v 17 hospicích. Jaký je jejich význam v rámci celé akce?

Hospice jsou ostrůvky skvělé péče na konci života. Ať už lůžkové, nebo domácí, nabízejí pomoc lidem i jejich blízkým v těžké chvíli – s důrazem na důstojnost, klid a lidskost. Doma si přeje zemřít většina z nás, ale jen málokomu se to splní. Často proto, že o možnostech hospice vůbec neví. Chceme veřejnosti ukázat, jak důležitou práci hospice dělají – a díky sbírce jim pomoci. Víc než polovinu prostředků si totiž musí zajistit samy, protože jim je pojišťovny nepokryjí.

Štafeta má 9. června zastávku i v pražském Radotíně. Na co se tam návštěvníci mohou těšit?

Pražská zastávka je jednou z těch, na které se hodně těšíme. Připojí se k nám řada fanoušků a známých, kteří nám poslední roky a měsíce vyjadřují podporu. Zorku a holky na poslední kilometry doprovodí dlouhý pelotonu cyklistů a v Radotíně je přivítá Tereza Kostková s herečkou Janou Holcovou. Společně strávíme krásné odpoledne, v němž nebude chybět program pro rodiny s dětmi, představení pražských hospiců a samozřejmě rozhovor s hlavními hrdinkami naší cesty, Zorkou, Verčou a Bárou. Na ně tam čeká jedno krásné překvapení, které zatím nemůžu prozradit (více v boxu).

V rámci projektu byste rád vybral deset milionů korun na podporu paliativní péče. Kolik už se podařilo vybrat a jak může veřejnost přispět?

Aktuálně se vybraná částka blíží osmi milionům korun. Všechny prostředky putují hospicům, Centru paliativní péče, které zajišťuje vzdělávání zdravotníků v paliativní péči, a také Fóru mobilních hospiců, které usiluje o co nejlepší podmínky pro hospice a jejich rozvoj. Připojit se může každý prostřednictvím webu 8dni.cz, kde za každý finanční dar na podporu paliativní péče nabídneme lidem možnost navrhnout si svůj cyklistický dres a připojit se tak symbolicky do našeho pelotonu anebo napsat Zorce a holkám podpůrný vzkaz. A taky tím pomoci šířit informace o paliativní péči dál.

Zmínil jste Fórum mobilních hospiců. Jakou roli v projektu hraje a proč

je důležité jeho práci podpořit?

Fórum je součástí sbírky proto, že pomáhá vytvářet podmínky, aby lidé v Česku mohli závěr života trávit doma, se svými blízkými – pokud si to přejí a jejich zdravotní stav to dovolí. Stojí za rozvojem sítě mobilních hospiců, které tuto péči umožňují, a zároveň se snaží, aby tato péče byla dostupná opravdu všude, nejen ve velkých městech. Také bojuje za to, aby hospice měly větší podporu od státu, nemusely se tolik soustředit na shánění financí a mohly svou energii věnovat tomu podstatnému – péči o lidi. Proto jsme si řekli, že Fórum si naši podporu zaslouží. Pomáhá měnit systém i životy konkrétních rodin.

Co byste si přál, aby si lidé z celého projektu odnesli – nejen ti, kteří se přijdou podívat nebo přispějí, ale i ti, kteří o něm třeba jen uslyší?

Přál bych si, abychom uměli téma paliativní péče přiblížit lidem, kteří by se o něj neměli jinak důvod zajímat. Abychom naší činností pobídli alespoň někoho k tomu, aby se dopředu připravil na situaci, kterou třeba bude jednou zažívat se svými blízkými nebo sám a která se pak stane mnohem lépe zvládnutelnou, pokud víte, co očekávat a jaké konkrétní kroky máte podniknout. Abychom trochu zbořili ten mýtus a propojili skupinu těch, kteří péči poskytují, s těmi, kteří mají z tohoto tématu strach.