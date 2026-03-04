Zpěvačka Pam Rabbit pokřtí svou novou desku Planet 33 na show ve Foru Karlín

Iveta Benáková
  17:39
Pam Rabbit patří bezpochyby mezi nejvýraznější hlasy současného popu. Zajímavé tracky charismatické zpěvačky vynikají svou nevšedností. Mezi její poslední počiny patří třeba společný song s Ewou Farnou baby noaco. Nyní si dvojnásobná držitelka Ceny Anděl pro své příznivce přichystala zcela nové album.

Zpěvačka a skladatelka Pam Rabbit vydala nové album. | foto: SAMUEL ALEX

Právě vychází deska Planet 33 a hned 18. března se album dočká svého křtu ve Foru Karlín, kde Pam Rabbit po vyprodaném Roxy pokoří další metu své kariéry.

„Album Planet 33 je inspirováno smyšlenou utopickou planetou, která je metaforou pro svět podle mých představ. Planeta 33 je jakýsi azyl pro mimozemšťany ze všech galaxií a paralelních vesmírů, kteří byli odmítnutí na svojí planetě a hledají domov, lásku a bezpečí,“ popisuje Pam Rabbit svět, který vytvořila. Několik posledních dní jí také posílají stovky fotek čísla 33, které náhodně vidí kolem sebe. „Chci, aby album bylo pro lidi takový safe space,“ dodává Pam.

Bludfest míří do Česka. Yungblud se svým festivalem vyrazí za hranice Británie poprvé

Na nové desce se tak fanoušci můžou těšit na již vydané skladby, jako bude to hard, hatehatehate, telenovela nebo již zmiňované baby noaco, ale i na zbrusu nové písně. Za zmínku podle hudebnice stojí třeba motivační hymna cítím se nebo emotivní a rozlučková dobrou noc. „Posledním trackem na albu je dobrou noc, rozloučení s mým králíčkem. Bibi se mnou žila jedenáct let a 3. března 2026, v den kdy vyšlo album, bychom slavili její dvanácté narozeniny,“ říká zpěvačka.

Zpěvačka Pam Rabbit říká nahlas, co si myslí, bez jakéhokoli filtru

Už 18. března se Pam Rabbit chystá pokořit další metu své kariéry po tom, co vyprodala pražské kluby Lucerna Music Bar a Roxy, na které navázala The Missing Tour napříč republikou. Nyní se chystá na další milník – svůj dosud největší koncert. Pražské Forum Karlín zažije podle názoru zpěvačky do detailu promyšlený koncert plný skvělé hudby, tance i vizuální show tak. „Těším se na všechny. Uděláme si svůj space, kde bude zakázáno někoho soudit a kde kreativita je náš společný jazyk,“ láká.
























