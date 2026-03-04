Právě vychází deska Planet 33 a hned 18. března se album dočká svého křtu ve Foru Karlín, kde Pam Rabbit po vyprodaném Roxy pokoří další metu své kariéry.
„Album Planet 33 je inspirováno smyšlenou utopickou planetou, která je metaforou pro svět podle mých představ. Planeta 33 je jakýsi azyl pro mimozemšťany ze všech galaxií a paralelních vesmírů, kteří byli odmítnutí na svojí planetě a hledají domov, lásku a bezpečí,“ popisuje Pam Rabbit svět, který vytvořila. Několik posledních dní jí také posílají stovky fotek čísla 33, které náhodně vidí kolem sebe. „Chci, aby album bylo pro lidi takový safe space,“ dodává Pam.
Na nové desce se tak fanoušci můžou těšit na již vydané skladby, jako bude to hard, hatehatehate, telenovela nebo již zmiňované baby noaco, ale i na zbrusu nové písně. Za zmínku podle hudebnice stojí třeba motivační hymna cítím se nebo emotivní a rozlučková dobrou noc. „Posledním trackem na albu je dobrou noc, rozloučení s mým králíčkem. Bibi se mnou žila jedenáct let a 3. března 2026, v den kdy vyšlo album, bychom slavili její dvanácté narozeniny,“ říká zpěvačka.
Už 18. března se Pam Rabbit chystá pokořit další metu své kariéry po tom, co vyprodala pražské kluby Lucerna Music Bar a Roxy, na které navázala The Missing Tour napříč republikou. Nyní se chystá na další milník – svůj dosud největší koncert. Pražské Forum Karlín zažije podle názoru zpěvačky do detailu promyšlený koncert plný skvělé hudby, tance i vizuální show tak. „Těším se na všechny. Uděláme si svůj space, kde bude zakázáno někoho soudit a kde kreativita je náš společný jazyk,“ láká.