Symbolika zítřejšího data – 29.4. – není náhodná. Právě 29. dubna 2023 vystoupil Smigmator jako historicky první český jazzový zpěvák se sólovým koncertem v legendární Carnegie Hall v New Yorku. Kapacita O2 universa je srovnatelná s touto ikonickou síní, a koncert tak bude pomyslným návratem z amerického hudebního chrámu zpět domů – ve velkém stylu.
Vystoupí i Petr Janda
Koncert The Ultimate Jazz Night nabídne zajímavé mezinárodní obsazení. Pozvání přijali Smigmatorovi hudební přátelé a osobnosti světové scény – legendární americký saxofonista Scott Hamilton, broadwayská hvězda Luba Mason a držitel pětadvaceti cen Grammy, zpěvák, herec a skladatel Rubén Blades.
Z domácí scény přijal pozvání rockový matador Petr Janda, který společně se Smigmatorem a jeho Big Bandem zahraje i zazpívá. Právě jejich společný duet slibuje jeden z nejpřekvapivějších momentů večera – spojení dvou výrazných osobností napříč žánry i generacemi.
Jazz, soul i salsa
Smigmatora doprovodí jeho vlastní Big Band a velký pěvecký sbor. Publikum se může těšit na swing, jazz, soul, salsu i filmové evergreeny v bohatých aranžích, na speciální duety i na dramaturgii, která propojí Velký americký zpěvník s autorskou tvorbou, swingovou klasikou i latinskoamerickou energií.
Velký sál se tak na několik hodin promění v pulzující klub, kde se potká noblesa se spontánností a velkolepý zvuk s intimním prožitkem.
Přání hlavní hvězdy
„Přál bych si, aby se O2 universum na jednu jedinou noc změnilo ve světový jazz klub – abychom si spolu připili šampaňským, užili plnotučný zvuk špičkového big bandu a zároveň zažili intimitu skutečného klubového setkání. Věřím, že to dokážeme,“ těší se na zítřek Jan Smigmator.
