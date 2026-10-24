Zpívala v opeře, pak propadla pečení. Teď Operní buchta láká na sladké recepty i árie

Autor: Anežka Vondráková
  7:00
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Denisa Lincová a její první kuchařka

Denisa Lincová a její první kuchařka | foto: LUKÁŠ MĚRKA

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Když se měla po narození syna vrátit do Státní opery, začala Denisa Lincová hledat jinou cestu, jak skloubit kreativitu s rodinným životem. Našla ji v cukrařině, která ji dovedla až do soutěže Peče celá země a na prestižní školu Ferrandi v Paříži. Teď vydává kuchařku Operní buchta, v níž se potkávají její dvě velké vášně.

Začátkem tohoto týdne pokřtila svou první kuchařku Denisa Lincová, operní pěvkyně, která dokázala propojit svět hudby s vášní pro pečení. Z divadelních prken Státní opery se dostala až do televizní soutěže Peče celá země a své cukrářské výtvory začala sdílet na sociálních sítích, kde vystupuje pod jménem Operní buchta. Stejně pojmenovala i svou první knihu, ve které se snoubí recepty, operní příběhy a hudba v jejím vlastním podání.

Jak se stane, že se operní pěvkyni do života připlete cukrařina?
Odmala jsem chtěla být operní pěvkyní. Měla jsem velké sny a ty se mi na prknech Státní opery také splnily. Pak se mi ale narodil syn, a když jsem se měla z mateřské vrátit do divadla, zjistila jsem, že už si svůj život představuji trochu jinak. Divadlo je totiž nádherné, ale také nesmírně časově náročné. Hledala jsem proto něco, kde bych mohla být kreativní a zároveň mít více času na rodinu. A tak jsem jednoho dne začala péct. Ono mě to bavilo, tak jsem pekla dál. A dál. A najednou z toho byla druhá profese. Hudbu jsem ale rozhodně neopustila, ta ke mně patří úplně stejně jako pečení.

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Z „baví mě péct“ do „budu se tím živit“ je pořád docela dlouhá cesta. Jaké tedy byly vaše začátky jako Operní buchty?
Začala jsem svoje výtvory nosit do divadla a tam mi kolegové říkali, že jsem jejich operní buchtička. To se mi moc líbilo, a tak vznikla Operní buchta. Instagram jsem si ale původně založila jen sama pro sebe. Chtěla jsem mít někde pohromadě fotky všeho, co jsem upekla, takový svůj malý sladký deníček. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že by moje pečení mohlo zajímat někoho dalšího, natož tolik lidí. Postupně ale začali přibývat sledující, milé zprávy a já zjistila, že to, co dělám pro radost, dělá radost i někomu jinému. A to je vlastně hrozně hezký pocit.

Vy jste se dokonce účastnila televizní soutěže Peče celá země. Byl to přirozený vývoj od pečení na sociálních sítích?
Byla to spíš zajímavá náhoda. Jednou jsme seděli s manželem u televize a tam běžela reklama, že probíhá konkurz do Peče celá země. Tak jsem ze srandy řekla, že se přihlásím. Manžel si ze mě ještě utahoval, že mě určitě nevyberou. No, tak jsem se samozřejmě přihlásila. A oni mě vybrali! Myslím, že to nakonec překvapilo nás oba.

V soutěži jste byla celkem úspěšná. Kde jste všechny ty zkušenosti posbírala?
Já jsem se cukrařině věnovala už před soutěží a postupně se v ní vzdělávala, aniž bych měla nějaký konkrétní plán. Manžel mi třeba k Vánocům nebo narozeninám dával cukrářské kurzy, ze kterých jsem měla vždycky obrovskou radost. Takže zatímco někdo dostává šperky nebo kabelky, já jsem dostávala cukrařinu. Zajímalo mě nejen to, jak něco upéct, ale také proč jednotlivé postupy fungují. Vůbec mě tehdy nenapadlo, jak moc se mi to jednou bude hodit.

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A připravovala jste se konkrétně na soutěž?
Na jednotlivé výzvy jsem se samozřejmě připravovala. Vymýšlela jsem vlastní recepty, zkoušela různé kombinace chutí a potom si všechno pekla i na časový limit. Protože doma v kuchyni je to přece jen něco trochu jiného než před kamerami, když vám někdo odpočítává posledních deset minut.

Natáčení pro vás bylo určitě velkým cukrářským milníkem. Jak se vaše cukrářská dráha vyvíjela potom?
Snažím se pořád vzdělávat a posouvat dál. Letos v létě jsem si splnila další velký sen a odjela studovat francouzskou cukrařinu na prestižní školu Ferrandi v Paříži. Byla to neuvěřitelná zkušenost. Francouzská cukrařina je nádherná, ale také nesmírně precizní. A člověk si tam velmi rychle uvědomí, kolik se toho ještě může naučit. Což je na tom vlastně to krásné.

Ale v rovině pečení pro radost to nezůstalo, že?
Nezůstalo, peču také na zakázku, nejraději dorty, u kterých můžu popustit uzdu fantazii. Baví mě vymyslet dezert přímo na míru konkrétnímu člověku, a to nejen vzhledem, ale i chutí. Zároveň stále učím zpěv a herectví na základní umělecké škole, takže se rozhodně nenudím. Někdy mám pocit, že by se mi hodilo, kdyby měl den alespoň třicet hodin. No a do toho všeho jsem psala a teď už i vydala kuchařku.

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Konečně se k ní dostáváme. V čem je vaše kuchařka unikátní?
Knížka je rozdělená do deseti kapitol. Devět z nich je věnovaných operám, ve kterých jsem zpívala, a desátá patří mému muži a synovi. U kapitol je krátký příběh a QR kód, pod kterým se skrývá nazpívaná árie z dané opery. Takže si můžete při pečení pustit třeba Carmen a spojit příjemné s příjemným. Recepty jsou inspirované jednotlivými operními postavami, ale najdete tam i takové ty klasické dobroty na neděli. Chtěla jsem, aby se v knize potkaly oba moje světy, cukrářský i hudební. A třeba aby díky ní někdo, kdo nikdy neposlouchal operu, zjistil, že to vlastně vůbec není taková nuda, jak si možná myslel.

A může podle ní péct i naprostý laik, nebo už je potřeba ovládat základní techniky?
Určitě může! Myslím, že si vybere opravdu každý. Jsou tam jednoduché recepty, které zvládne i úplný začátečník, ale i složitější dezerty pro ty, kteří už mají něco napečeno. Najdete tam bábovku, dorty, kynuté těsto, ale i slané recepty. V každé kapitole je něco jiného. Moc bych si přála, aby to byla kniha, která nebude jen krásně vypadat v knihovně, ale bude se podle ní hlavně péct. A ideálně aby na stránkách časem přibylo i pár fleků od másla nebo třeba čokolády. To bych brala jako důkaz, že plní svůj účel.

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