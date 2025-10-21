Artway nyní v rámci turné Zblízka koncertuje s kytarou po republice.
Nová deska je druhá celá v češtině. Bylo pro vás tentokrát psaní česky snadnější?
Myslím, že jo. Všechno už mi přišlo přirozenější, i ve studiu, i při psaní textů. U první české desky jsem měl pocit, že pořád hledám, jak ty věci říkat, aby to znělo přirozeně a zároveň fungovalo v písni. Tentokrát to šlo víc samo. Už jsem si zvykl pracovat s češtinou, s jejím rytmem a melodií, a mám pocit, že si s ní rozumíme čím dál víc.
Je to i proto, že podle mnohých jsou Češi na texty ve svém rodném jazyce nároční třeba oproti těm anglickým?
Mám ten pocit. V Česku máme silnou tradici písničkářů, kteří umí mluvit k lidem poeticky a přitom srozumitelně. Posluchači jsou na to zvyklí a to je vlastně krásné, ale zároveň to klade na autora velký nárok. U anglických textů se spousta věcí ztratí v náladě nebo v interpretaci, často jsou úplně prosté, ale fungují díky energii a projevu. V češtině to prostě musí „sednout“ i významově, jinak to hned bije do uší.
Máte při psaní hodně odpadu, nebo jste spíš ten typ, který jede na jistotu?
Nemám skoro žádný. Nikdy jsem nebyl ten typ, co napíše stovku písniček a pak z nich vybere deset nejlepších. Většinou jich mám třeba patnáct a z těch skončí na desce jedenáct. Když mě něco přestane bavit, prostě to nechám být. Takže rozpracovaných věcí mám minimum a „šuplík“ moc nevedu. Na druhou stranu mám plný iPhone drobných nápadů a hlasových poznámek, ke kterým se občas vracím. Když si je hned nezaznamenám, většinou už se ten moment nevrátí.
Když jsem album poslouchala, přišlo mi, že jste tam dominantní hlavně vy s kytarou. Pak jsem se dočetla, že jste takové syrovější album chtěl. Takže jsem se nespletla.
Mám pocit, že se tak trochu vracím na začátek. Vyzkoušel jsem různé přístupy a období, kdy jsem možná až moc věci překombinovával. Teď mě baví jednoduchost. Kytara, piano, text, emoce. Nedávno jsem si po patnácti letech pustil Rosu na kolejích a úplně mě to dostalo. Ty písničky všichni známe, zpíváme je u ohňů, ale ta původní nahrávka má pořád neuvěřitelnou sílu. Zároveň mě baví hledat rovnováhu mezi tímhle klasickým písničkářským přístupem a moderním zvukem, se kterým nyní pracují zahraniční interpreti, často velmi nečekaně a kreativně.
