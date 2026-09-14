Dosud mohly firmy v některých případech komunikovat se zákazníky přes WhatsApp bez poplatku za konkrétní zprávu. To se nyní mění. Meta upravuje systém, podle kterého budou firmy využívající WhatsApp Business Platform platit za vybrané typy zpráv.
Běžné psaní zůstává zdarma
Pro běžné uživatele se nic nemění. WhatsApp dál neúčtuje poplatky za posílání zpráv, fotografií nebo videí ani za hlasové či videohovory. Případné náklady souvisejí pouze s datovým připojením podle tarifu operátora.
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Platit budou firmy
Nový systém se týká především firem, které WhatsApp používají ke komunikaci se zákazníky ve větším měřítku. Patří mezi ně například e-shopy nebo logistické společnosti. Přes aplikaci mohou posílat informace o objednávkách, upozornění nebo jiné obchodní zprávy.
Neznamená to ale, že firma nově zaplatí za každou zprávu. Meta zpoplatňuje konkrétní typy firemní komunikace. Firmy používající WhatsApp Business Platform už dnes za některé zprávy platí.
Meta chce z WhatsAppu více peněz
Meta se snaží z WhatsAppu vytvořit významnější zdroj příjmů. Firemní komunikace je jednou z oblastí, kde má podle společnosti prostor k dalšímu růstu.
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Pro běžné uživatele ale WhatsApp zůstává zdarma. Vedle firemních služeb Meta hledá i další způsoby, jak aplikaci monetizovat, aniž by musela klasické soukromé konverzace zaplnit reklamou.
Některé placené funkce už WhatsApp nabízí také přímo uživatelům. Jde například o předplatné WhatsApp Plus s rozšířenými možnostmi přizpůsobení aplikace.
Miliardy dolarů