WhatsApp chystá zpoplatnění zpráv. Týkat se bude jen některých uživatelů

Autor: Metro.cz
  14:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Oblíbená komunikační platforma WhatsApp, kterou provozuje společnost Meta, chystá od 1. října 2026 poplatky za doručování zpráv. Informace vyvolala mezi uživateli WhatsAppu šok. Jenže ono to není zase tak horké. Meta, která kromě WhatAppu provozuje například Facebook nebo Instagram totiž tvrdí, že novinka se týká pouze firem, které přes tento kanál komunikují se svými zákazníky.

Dosud mohly firmy v některých případech komunikovat se zákazníky přes WhatsApp bez poplatku za konkrétní zprávu. To se nyní mění. Meta upravuje systém, podle kterého budou firmy využívající WhatsApp Business Platform platit za vybrané typy zpráv.

Běžné psaní zůstává zdarma

Pro běžné uživatele se nic nemění. WhatsApp dál neúčtuje poplatky za posílání zpráv, fotografií nebo videí ani za hlasové či videohovory. Případné náklady souvisejí pouze s datovým připojením podle tarifu operátora.

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Platit budou firmy

Nový systém se týká především firem, které WhatsApp používají ke komunikaci se zákazníky ve větším měřítku. Patří mezi ně například e-shopy nebo logistické společnosti. Přes aplikaci mohou posílat informace o objednávkách, upozornění nebo jiné obchodní zprávy.

Neznamená to ale, že firma nově zaplatí za každou zprávu. Meta zpoplatňuje konkrétní typy firemní komunikace. Firmy používající WhatsApp Business Platform už dnes za některé zprávy platí.

Meta chce z WhatsAppu více peněz

Meta se snaží z WhatsAppu vytvořit významnější zdroj příjmů. Firemní komunikace je jednou z oblastí, kde má podle společnosti prostor k dalšímu růstu.

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Pro běžné uživatele ale WhatsApp zůstává zdarma. Vedle firemních služeb Meta hledá i další způsoby, jak aplikaci monetizovat, aniž by musela klasické soukromé konverzace zaplnit reklamou.

Některé placené funkce už WhatsApp nabízí také přímo uživatelům. Jde například o předplatné WhatsApp Plus s rozšířenými možnostmi přizpůsobení aplikace.

Miliardy dolarů

  • Americký technologický gigant chce z WhatsAppu, který používají firmy pro svůj byznys vydělat co nejvíce.
  • Firmy používající WhatsApp Business Platform platí za určité typy zpráv a dalších služeb. Meta sama uvádí, že placené WhatsApp messaging překročilo ve 4. čtvrtletí 2025 roční tempo 2 miliard dolarů.
  • Pro srovnání: Meta měla za celý rok 2025 tržby 200,97 miliardy dolarů. WhatsApp business messaging je tedy zatím relativně malá část jejího podnikání, ale zároveň jedna z oblastí, kde má podle všeho velký prostor k růstu.
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