Hradním pánem zůstává Vojtěch Kotek, tentokrát však nemá být pouze průvodcem hrou. Jeho postava dostane vlastní příběh a větší prostor získají také mise. Promění se už samotný začátek: místo pozvolného seznamování má jít soutěžícím téměř okamžitě o místo ve hře. „Už úvod do série je úplně jiný. Vyměnili jsme scénu z usměvavého nádraží a udělali si vlastní úvod,“ popsal režisér Markus Krug pro iDNES.cz.
Podle něj bude třetí řada ostřejší a hráči se nebudou bát přímých střetů. To je logické. Účastníci už dobře vědí, co je čeká. Někteří viděli české i zahraniční verze, jiní si předem rozepsali strategii.
Novinářka proti youtuberovi
Do hry vstoupí 24 soutěžících. Mezi nejvýraznější jména patří investigativní novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N, která se věnuje politickým a hospodářským kauzám, ruskému vlivu v Česku nebo lidem z okolí bývalého prezidenta Miloše Zemana. Klást nepříjemné otázky umí. Na Křivoklátě ale bude muset poznat, kdo jí odpovídá pravdivě.
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O poznání hůře čitelným soupeřem může být youtuber Jan Špaček. Ten sám sebe v medailonku označuje za druhého nejchudšího youtubera v České republice. Jeho osobitý humor a způsob vystupování mohou ostatním komplikovat odhad, kdy mluví vážně a kdy si z nich pouze střílí.
Zajímavou výchozí pozici má také Adam, který se deset let specializoval na vyjednávání při zahraničních únosech. Tomáš zase pracuje jako lovec pašeráků a spoléhá na schopnost zachovat chladnou hlavu v dramatických situacích. Na logiku chtějí sázet jaderná fyzička Nika, vědec David, vědkyně Majda nebo designér stavebnic Kryštof. Nechybějí advokát Štefan, numeroložka Monika, profesorka Domi, porodní asistentka Jitka, spisovatelé Dáša a Marek či realitní makléřka Annelie. Ta si před vstupem do hry promýšlela nejen používaná slova, ale také oblečení a účesy. Pestré profese ovšem přinesly i první spor. A to ještě dříve, než se soutěžící vůbec posadili ke kulatému stolu.
Psycholožka, nebo koučka?
Ještě před začátkem pořadu se na sociálních sítích začala řešit také profese soutěžící Anastázie Meindl. Prima ji představila jako psycholožku a koučku, sama o sobě v medailonku mluví rovněž jako o lektorce, terapeutce a zdravotní sestře v paliativní péči.
Někteří uživatelé však začali zjišťovat, jaké má pro práci psycholožky vzdělání. Ve veřejné databázi závěrečných prací dohledali její diplomovou práci z roku 2018 nazvanou Kompetence lektora a jejich rozvoj. U práce je uveden magisterský studijní program pedagogika a obor andragogika, nikoli psychologie. Stejné zaměření Meindl zmiňuje také na některých svých profesních profilech, kde uvádí, že propojuje andragogické a pedagogické přístupy s poznatky z psychologie.
Na sociálních sítích se proto rozjela debata, zda by se měla veřejně představovat jako psycholožka. Pod oficiálními příspěvky Zrádců se objevily výzvy, aby Prima její profesní označení prověřila a případně upravila.
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Lístek skoro za deset tisíc
Druhou předpremiérovou debatou se staly ceny vstupenek na dnešní slavnostní zahájení s názvem Zrádci – První stůl v pražském Kongresovém centru. Akce má spojit projekci úvodní epizody s živou show, ve které se mají objevit divadelní prvky, kaskadéři i iluzionista. Nejlevnější lístky stály 2 490 korun. Cena prémiových míst se vyšplhala na 9 990 korun. Jejich držitelé získali také vstup na VIP afterparty, tričko, skleničku a tříměsíční voucher na prima+ Premium. Část fanoušků ceny kritizovala, další si z nich utahovali. Zájem ale nepolevil. Po spuštění prodeje čekaly ve virtuální frontě tisíce lidí a prémiová místa za téměř deset tisíc korun patřila mezi první vyprodaná.
Zrádci získali další Emmy
Česká premiéra navíc přichází krátce poté, co se světový formát dočkal dalšího velkého úspěchu. Americká verze Zrádců, The Traitors, získala v pondělí cenu Emmy pro nejlepší soutěžní reality program. Porazila Dancing with the Stars, RuPaul’s Drag Race, Survivor i Top Chef a ve své kategorii zvítězila potřetí za sebou. Ocenění pro nejlepšího moderátora reality nebo soutěžního pořadu si odnesl také průvodce americkou verzí Alan Cumming. Tím však letošní úspěch pořadu neskončil. The Traitors získali ceny také za režii, kameru, střih, výpravu a kostýmy. Celkem si tak tvůrci z letošního udílení odnesli sedm cen Emmy.
O Zrádcích