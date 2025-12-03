Zrádci v terénu: Navštivte hrady a zákoutí, kde vznikala napínavá reality show

Fanoušci reality show Zrádci si mohou atmosféru napínavé hry na život a na smrt vychutnat naživo. Vydejte se po místech, kde se natáčely klíčové scény druhé série – od mlhou zahaleného Křivoklátu přes železniční nostalgii v Lužné u Rakovníka, tajemný kostel sv. Petra až po rituály na Krakovci.
Na stopě Zrádcům

Finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)
Tajemný Křivoklát, domov hradního Pána, hrad opředený příběhy o vězních, králích i nejednom zrádci, stojí v mlze jako osamělý strážce nad údolím. Holé větve se proti němu sklánějí, jako by znaly všechna tajemství, která se zde kdysi šeptala. Temnota, mráz, stíny ve starých zdech… atmosféra, která Zrádce rámuje dokonaleji než cokoliv, co by dokázal napsat scénář.

Když se z reality show stane detektivka, změní se v symfonii. Mají čeští Zrádci šanci patřit mezi světovou špičku?

Pokud i vy patříte mezi fanoušky této dramatické hry na život a na smrt, vydejte se s námi po stopách Zrádců. Mrazivá zimní krajina Křivoklátska k tomu přímo vybízí. A tak zatímco všichni ostatní si budou užívat poklidnou adventní atmosféru domova, vy se můžete vydat bloudit zimní krajinou. Chce to odvahu a teplé boty. Lidé tu totiž v zimě mizí stejně rychle jako důvěra mezi hráči.

Lužná u Rakovníka: nádech železniční nostalgie

Správná filmová atmosféra využívá vlaků a odlehlosti nádražních budov ukrytých v sychravých a mrazivých ránech. Lužná u Rakovníka je v tomhle ohledu ideální, syrová, potemnělá a melancholicky krásná. Najdete tu největší železniční muzeum v republice, kde se můžete kochat podívanou na všechny typy železničních lokomotiv, které se používaly k dopravě na našem území, od parních přes motorové až po elektrické. V nedaleké železniční zastávce si také můžete prohlédnout nádraží, z něhož se hráči vydávají na cestu k majestátnímu a pověstmi opředenému sídlu hradního Pána. Anebo se k němu můžete vydat přímo vy. Stačí jen nasednout a vyrazit směrem na Křivoklát.

Křivoklát – sídlo hradního Pána

Hrad ukrytý v hloubi křivoklátských lesů patří k nejmajestátnějším stavbám, které střední Čechy mají. Býval sídlem králů, ale i jejich vězením. Dokonce i Karel IV. tu okusil chlad zdejších zdí.Za éry Habsburků se hrad stal státním vězením, do nějž byl uvržen také proslulý alchymista Edward Kelley. Tuto chmurnou etapu připomínají hradní sklepení, která lze navštěvovat v rámci prohlídkového okruhu. Zároveň uvidíte autentická místa, kde se Zrádci odehrávají i v době, kdy je neobývá hradní Pán, který se mimo soutěž spokojil s útulným prostředím Liščí bašty.Již na nádvoří vás přivítá místo, kde byl sťat gilotinou nebohý Vláďa. Při pohledu na obytnou věž si můžete vybavit dobrodružné scény hráčů padajících z jejího vrcholku. Vcelku zajímavá pozvánka k bezpečné návštěvě tohoto hradu, není-liž pravda?!

Kostel sv. Petra, který vám dá klíč ke každé záhadě

Přibližně v dobách, kdy Křivoklát proslul jako nechvalně známé státní vězení a v jehož útrobách zůstával vězněn nebohý alchymista Kelley, se v městečku Křivoklát stavěl nový gotický kostel zasvěcený svatému Petrovi. Místo modliteb, rozjímání, kajícnosti… a v Zrádcích také místo, kde se pro hráče nacházelo sedm zpovědnic se symboly a vlastnostmi, ke kterým se měli přiřazovat. Pokud byste chtěli kostelík navštívit, vřele jej doporučujeme. A věřte, že v kostele zůstalo výzdoby natolik, že jistě i nyní naleznete vhodný symbol, ke kterému byste mohli přiřadit nejen jednotlivé hráče. V blízkosti kostela se také nachází zahrada, na níž se konala zahradní slavnost, během níž se snažil hradní Pán zlákat hráče ke zradě.

Přívoz Oty Pavla, který hráče nepřevezl… ale vás převeze!

Křivoklátsko není jen místem lesů. Je to i řeka Berounka a s ní spojený svět Oty Pavla, člověka, který dokázal v těžkých dobách psát o kráse, rybách a lidské křehkosti. Právě na Berounce se odehrávala osudová mise s plněním střelného prachu. V tomto místě se skutečně nachází přívoz, který převáží cestující z jedné strany Berounky na druhou, kde stojí Pamětní síň Oty Pavla. Přívoz tu opravdu je, ale funguje pouze v sezóně. Hradní Pán má bohužel ve zvyku posílat hráče přes řeku zrovna v době, kdy je co nejchladnější a přívoz nefunguje.V případě, že byste tedy chtěli využít této návštěvy a podívat se do míst, kde žil Ota Pavel, kam chodil rybařit a kde se inspiroval pro své knihy v těžkých časech, doporučujeme zvolit příjemnější počasí. Nejen kvůli přívozu, ale i kvůli chytání ryb, protože v zimě je toto privilegium vyhrazeno pouze hradnímu Pánovi.

Ceremoniál pravdy na Krakovci

Toužíte po pořádné dávce středověké syrovosti? Pak zamiřte ke krakovecké zřícenině. Jestliže máte rádi tajemnou atmosféru strašidel v bílých hábitech, pak vám nedaleký hrad Krakovec určitě stojí za návštěvu. Známý je nejen z dětského dobrodružného filmu Ať žijí duchové, ale také jako nehostinné místo a jedno z posledních působišť mistra Jana Husa, který byl později za svůj boj za pravdu upálen na kostnickém koncilu. Hradní Pán si toto místo vybral pro misi ceremoniálu pravdy, a pokud byste se rozhodli Krakovec navštívit, zkuste si tuto hru zahrát také. Třeba uvidíte něco, co jste ještě neviděli, a zjistíte to, co by vás jinak ani nenapadlo.

Zámek Hořovice: kde jeden skončil navěky, ale vy můžete pokračovat

Je snad na vás již naše nabídka hradů znavující? Co byste tedy řekli na zámek? Kupříkladu na ten v Hořovicích. Je to místo, kam se měl navěky uchýlit jeden z hráčů, který byl předešlé noci otráven. My vám ovšem můžeme přislíbit, že prohlídka místního zámku a jeho okolí vás zaručeně neotráví ani neumřete nudou. Projděte se cestou kolem zámku ve smutečním průvodu, kudy kráčel pochod hráčů spolu s hradním Pánem. Zavzpomínejte na minulou sérii, přijměte růži a poté ji odhoďte. Nakonec zabouchněte víko a bez jakéhokoliv sentimentu se vydejte na prohlídku do zámku, abyste ze sebe setřásli temné vzpomínky a přišli na lepší myšlenky.

Do posledního samuraje na Netflixu. Jak to dopadne, když zkřížíte Šóguna a Battle Royale?

Finále?!

Jste zklamaní, že je celá série prozatím u konce? Přinášela vám snad drobné chvíle štěstí a zábavy v jinak chmurných a neveselých časech? Pak nezapomeňte na slova hradního Pána o elixíru štěstí. Podle něj je elixír jen mýtem, za kterým se všichni slepě ženou, protože skutečné štěstí musí každý nalézt sám v sobě. Prošli jste se všemi našimi zastaveními spojenými se Zrádci? Patrně jste také bojovali se strachem, zimou či únavou a překonávali jste sami sebe. Třeba tak získáte hodnotnou vzpomínku na tento výlet, který vám již nikdo nevezme. Tedy právě ono štěstí a tu cennou esenci, kterou nebyl schopen vytvořit ani slovutný alchymista Kelley. Vydejte se tedy zimní krajinou na putování po Zrádcích, abyste ji objevili.

Ach! Málem bychom zapomněli…

Až půjdete cestou na Křivoklát, nezapomeňte si také odpočinout a pomněte na knížete Fürstenberka. Zasloužil by si to, a jelikož byl velký lidumil, zajisté by se vám za tuto tichou vzpomínku odměnil tím nejnádhernějším výhledem na Křivoklát. Takovým, který by jinak mohl spatřit pouze vítěz celé série.

