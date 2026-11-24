Fanoušci britské elektronické skupiny The Prodigy se dočkají vrácení peněz za vstupenky na zrušený koncert. Proces refundací zahájí v pátek společnosti Ticketmaster a Ticketportal. Lidé, kteří si lístky koupili prostřednictvím těchto oficiálních prodejců, dostanou peníze automaticky zpět na účet, ze kterého vstupenky zaplatili. O další kroky se tak nemusejí sami starat.
Bylo vyprodáno
Pořadatelé z Live Nation se za zrušení koncertu omlouvají. Podle jejich vyjádření přišla informace od umělců na poslední chvíli a část nákladů už nebylo možné zastavit. Koncert přitom patřil k největším vystoupením The Prodigy v České republice a byl téměř vyprodaný.
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Samotný koncert se měl uskutečnit v pondělí 23. listopadu v pražské O2 areně. Kapela ho zrušila kvůli nemoci a na doporučení lékařů. Náhradní termín nebude. Stejný důvod znemožnil The Prodigy vystoupit také následující den ve Vídni.
Pořadatel: Zrušení nás mrzí, část nákladů už nešlo zastavit
Ondřej Pojzl ze společnosti Live Nation v této souvislosti poskytl deníku Metro následující vyjádření: „Situace nás velmi mrzí. Jako pořadatele kvůli fanouškům, z nichž mnozí na koncert cestovali z celé republiky, protože šlo o největší a téměř vyprodaný koncert The Prodigy v České republice. A také kvůli samotnému umělci, kterému přejeme brzké uzdravení. Proti zrušení koncertu jsme sice pojištěni, škoda nám ale přesto vznikne. Informaci o zrušení jsme od umělce dostali opravdu na poslední chvíli, kdy už se některým dodatečným nákladům nedalo zabránit.“
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Je to už druhý koncert, který v krátké době museli v Live Nation na poslední chvíli zrušit nebo odložit. „Nedávno jsme kvůli nemoci zpěváka odkládali koncert Placebo. Věříme, že se koncert The Prodigy podaří v budoucnu uspořádat,“ dodává Pojzl.
Jak dostat peníze zpět?