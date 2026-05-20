Jedno z nejvýznamnějších děl tuzemské moderny je po více než šesti dekádách zpět v Česku. K vidění je zdarma.
Milovníci umění budou mít od zítřka jedinečnou příležitost vidět díla, která se běžně objevují jen ve významných soukromých sbírkách nebo muzeích. Ve vile Arthouse Hejtmánek, která se nachází v pražké Bubenči, se uskuteční bezplatná předaukční výstava více než 230 uměleckých děl, starožitností a designových objektů. Hlavním magnetem bude návrat slavného obrazu Elsinor V od umělce Františka Muziky. Ten se totiž po více než šesti desetiletích vrací do Česka z nizozemské sbírky.
Za vším hledej Shakespeara
Muzikův tajemný Elsinor inspirovaný Shakespearovým Hamletem patří k vrcholům autorovy tvorby. Fantaskní krajina připomínající hradní ruinu, divadelní scénu i vnitřní svět lidské mysli se do Česka vrací po více než šedesáti letech.
„Muzikova malba vystavená v roce 1964 na Mezinárodním výtvarném bienále v Benátkách se vrací do Česka ze sbírky nizozemského sběratele surrealistického umění. Muzikův Elsinor V je trofejní dílo, které by obstálo v nejprestižnějších světových sbírkách. O jeho významu svědčí i to, že reprezentovalo československé umění na mezinárodní scéně,“ říká majitel aukčního domu Tomáš Hejtmánek.
Cenil si ho i sám autor, pod jehož rukama vznikal řadu měsíců. „Námětem Elsinoru, tedy zříceniny hradu prince Hamleta, ale i místa vnitřního klidu a soustředění, se Muzika zabýval od roku 1962 do roku 1974. Šlo o motiv, k němuž se Muzika opakovaně vracel a který patří k nejzásadnějším v celé jeho tvorbě,“ dodává Hejtmánek.
Ožívá před očima
Z celkem dvanácti Muzikových obrazů Elsinoru je dílo z roku 1964 pátým v pořadí. A zároveň jedním z nejpozoruhodnějších. Jak upozorňuje Hejtmánek, pozorovatel obrazu vstupuje do fantaskního světa tajemných tvarů a významů. Tmavý reliéf připomíná kamenný pohár i torzo dávné civilizace, fantaskní hlavu s prázdným okem, zarůstající tvrz s labyrintem schodišť i zázračný strom, v němž se proplétá živé a neživé. Výjev zároveň odráží Muzikovu zkušenost s moderní divadelní scénografií: Temný střed působí jako tajuplné jeviště.
„Stejně jako byl Elsinorem fascinován sám malíř, jsme jím přitahování i my jako diváci,“ míní Hejtmánek.
Napínavý návrat
Cesta obrazu do Česka jako taková rovněž nebyla snadná. Usilovalo o něj totiž hned několik aukčních domů z Česka a Evropy. „Rozhodlo osobní setkání. Nejdřív jsme si dlouho povídali o samotném obraze. O jeho významu, zarámování a péči, kterou mu můžeme dát. Až pak přišlo na řadu obchodní jednání,“ popisuje Tomáš Hejtmánek mladší, který za majitelem, respektive vnukem původního sběratele, vyrazil přímo do Haagu.
Složitě se dohadovala také doprava díla do Prahy. Zájem o dílo je prý už nyní značný. Někteří sběratelé a investoři se ho pokusili získat ještě před aukcí.