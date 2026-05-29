Věděli jste třeba, že znak Bluetooth odkazuje na vikinského krále nebo že slavné logo Nike stálo jen pár desítek dolarů? Vybrali jsme několik ikonických značek, jejichž loga mají mnohem zajímavější historii, než se na první pohled zdá.
Amazon
Oranžová šipka pod názvem není jen úsměv. Spojuje písmena A a Z, čímž naznačuje, že obchod nabízí „všechno od A do Z“. Hlavní tvář firmy Jeff Bezos chtěl, aby logo působilo přátelsky a jednoduše zároveň. Zda se mu to povedlo, posuďte sami.
Apple
Kolem nakousnutého jablka kolují roky konspirační teorie. Někteří v něm vidí poctu matematikovi Alanu Turingovi, jiní biblický symbol poznání. Pravda je ale mnohem jednodušší, Kousnutí mělo údajně zajistit, aby si lidé jablko s velkým „J“ nespletli s jiným ovocem.
adidas
Tři pruhy původně sloužily hlavně jako design tenisek. Postupně se ale změnily v symbol hory, tedy překážek a sportovních výzev. Starší generace ale mají stále pod kůží i legendární „kytku“ zvanou Trefoil. Ta se coby logo značky objevila už v roce 1972 a stala se ikonou streetwearu i hiphopové kultury.
Toyota
Logo japonské automobilky tvoří tři ovály, ale Japonci tvrdí, že v něm lze najít všechna písmena slova Toyota. Pokud o tom pochybujete, mrkněte na YouTube. Najdete tu pár vysvětlujících videí od fanoušků značky. Zároveň symbolizuje propojení zákazníka a automobilky.
Pepsi
Když limonádová firma v roce 2008 představila nové logo, unikl i designový manuál za milion dolarů. Tvůrci v něm popisovali souvislosti s gravitací, Zemí, feng-šuej nebo vesmírnou energií. Internet si z dokumentu dělal týdny legraci. Dneska si už na něj vzpomene jen málokdo.
McDonald’s
Slavné zlaté oblouky původně nebyly jen logem. Byly součástí architektury prvních restaurací, aby byly vidět už z dálky z auta. Až později se proměnily v ikonický symbol slavného fastfoodu.
Mercedes-Benz
Třícípá hvězda znamená ambici firmy dominovat na zemi, na moři i ve vzduchu. Zakladatelé totiž nevyráběli jen auta, ale i motory pro lodě a letadla.
Starbucks
Zelená mořská panna v logu amerického řetězce kaváren vychází ze starých námořnických legend. Zakladatelé hledali symbol, který bude připomínat dobrodružství a obchodní cesty za kávou přes oceán.
Audi
Čtyři kruhy neznamenají olympiádu. Symbolizují spojení čtyř automobilek – Audi, DKW, Horch a Wanderer. Ty vytvořily Auto Union, předchůdce dnešní značky.
LG
Málokdo ví, že logo firmy LG vytváří stylizovaný lidský obličej. Firma prý chtěla působit přátelsky a lidsky, nejen technologicky.
BMW
Dlouho se tvrdilo, že modrobílý kruh představuje vrtuli letadla. Ve skutečnosti jde hlavně o odkaz na bavorskou vlajku. Mýtus o vrtuli ale byl tak populární, že ho automobilka později sama začala používat v reklamách.
Puma
Hopsající šelma měla symbolizovat rychlost, sílu a energii sportovců. Jen málokdo ale ví, že zakladatel Pumy Rudolf Dassler byl bratrem zakladatele Adidasu. Po rodinné hádce si každý založil vlastní sportovní impérium.
Bluetooth
Jedno z nejznámějších technologických log světa je vlastně vikinská šifra. Symbol vznikl spojením dvou staroseverských run představujících iniciály krále Haralda Bluetootha. Ten v desátém století sjednotil části Dánska a Norska. Tvůrci technologie chtěli podobně „sjednotit“ mobily, počítače a další zařízení. A ano, Bluetooth je opravdu přezdívka skutečného vikinského krále.
Podle téhož panovníka vznikl i název řetězce thajských restaurací – Modrý zub.
Wikipedia
Glóbus poskládaný z puzzlů symbolizuje, že encyklopedie nebude nikdy úplně dokončená. Některé dílky navíc schválně chybí.
Levi’s
Malé červené logo na džínsech této firmy má připomínat netopýří křídla.
Nike
Jedno z nejslavnějších log světa vzniklo skoro náhodou a za pár drobných. Symbol nazývaný Swoosh připomíná fajfku nebo pohyb křídla. V roce 1971 jej navrhla studentka grafického designu Carolyn Davidson. Za práci dostala pouhých 35 dolarů.
Zakladatel firmy Phil Knight z loga tehdy údajně nebyl úplně nadšený. „Nejsem z toho nadšený, ale možná si zvyknu,“ prohlásil prý po prvním návrhu.
Název Nike pak odkazuje na řeckou bohyni vítězství Niké.
