Zubatý král Vikingů, jablko, ovály i mořská nymfa. Jak vznikla loga slavných značek?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:23
Sledovat Metro na Googlu
Každý den je máme na očích, málokdo ale ví, co skutečně znamenají. Některá loga světových značek ukrývají tajné symboly, jiná vznikla úplnou náhodou. A za některými stojí příběhy, které znějí skoro neuvěřitelně.
Fotogalerie4

Kelímek s tímto symbolem znají lidé po celém světě. | foto: Starbucks

Věděli jste třeba, že znak Bluetooth odkazuje na vikinského krále nebo že slavné logo Nike stálo jen pár desítek dolarů? Vybrali jsme několik ikonických značek, jejichž loga mají mnohem zajímavější historii, než se na první pohled zdá.

Amazon

Oranžová šipka pod názvem není jen úsměv. Spojuje písmena A a Z, čímž naznačuje, že obchod nabízí „všechno od A do Z“. Hlavní tvář firmy Jeff Bezos chtěl, aby logo působilo přátelsky a jednoduše zároveň. Zda se mu to povedlo, posuďte sami.

Dražší cigarety v Česku pomáhají rozpočtům Rakouska a Polska. Jejich cena dál poroste

Apple

Kolem nakousnutého jablka kolují roky konspirační teorie. Někteří v něm vidí poctu matematikovi Alanu Turingovi, jiní biblický symbol poznání. Pravda je ale mnohem jednodušší, Kousnutí mělo údajně zajistit, aby si lidé jablko s velkým „J“ nespletli s jiným ovocem.

adidas

Tři pruhy původně sloužily hlavně jako design tenisek. Postupně se ale změnily v symbol hory, tedy překážek a sportovních výzev. Starší generace ale mají stále pod kůží i legendární „kytku“ zvanou Trefoil. Ta se coby logo značky objevila už v roce 1972 a stala se ikonou streetwearu i hiphopové kultury.

Logo japonské automobilky

Toyota

Logo japonské automobilky tvoří tři ovály, ale Japonci tvrdí, že v něm lze najít všechna písmena slova Toyota. Pokud o tom pochybujete, mrkněte na YouTube. Najdete tu pár vysvětlujících videí od fanoušků značky. Zároveň symbolizuje propojení zákazníka a automobilky.

Pepsi

Když limonádová firma v roce 2008 představila nové logo, unikl i designový manuál za milion dolarů. Tvůrci v něm popisovali souvislosti s gravitací, Zemí, feng-šuej nebo vesmírnou energií. Internet si z dokumentu dělal týdny legraci. Dneska si už na něj vzpomene jen málokdo.

Last dance fotbalových titánů. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední MS

McDonald’s

Slavné zlaté oblouky původně nebyly jen logem. Byly součástí architektury prvních restaurací, aby byly vidět už z dálky z auta. Až později se proměnily v ikonický symbol slavného fastfoodu.

Mercedes-Benz

Třícípá hvězda znamená ambici firmy dominovat na zemi, na moři i ve vzduchu. Zakladatelé totiž nevyráběli jen auta, ale i motory pro lodě a letadla.

Kelímek s tímto symbolem znají lidé po celém světě.

Starbucks

Zelená mořská panna v logu amerického řetězce kaváren vychází ze starých námořnických legend. Zakladatelé hledali symbol, který bude připomínat dobrodružství a obchodní cesty za kávou přes oceán.

Audi

Čtyři kruhy neznamenají olympiádu. Symbolizují spojení čtyř automobilek – Audi, DKW, Horch a Wanderer. Ty vytvořily Auto Union, předchůdce dnešní značky.

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

LG

Málokdo ví, že logo firmy LG vytváří stylizovaný lidský obličej. Firma prý chtěla působit přátelsky a lidsky, nejen technologicky.

BMW

Dlouho se tvrdilo, že modrobílý kruh představuje vrtuli letadla. Ve skutečnosti jde hlavně o odkaz na bavorskou vlajku. Mýtus o vrtuli ale byl tak populární, že ho automobilka později sama začala používat v reklamách.

Známé obchodní centrum v Praze má nezvyklou historii. V bývalých kasárnách vznikla česká hymna

Puma

Hopsající šelma měla symbolizovat rychlost, sílu a energii sportovců. Jen málokdo ale ví, že zakladatel Pumy Rudolf Dassler byl bratrem zakladatele Adidasu. Po rodinné hádce si každý založil vlastní sportovní impérium.

Dánský král Harald Bluetooth v roce 960 sjednotil Dánsko a získal dočasnou kontrolu nad Norskem.

Bluetooth

Jedno z nejznámějších technologických log světa je vlastně vikinská šifra. Symbol vznikl spojením dvou staroseverských run představujících iniciály krále Haralda Bluetootha. Ten v desátém století sjednotil části Dánska a Norska. Tvůrci technologie chtěli podobně „sjednotit“ mobily, počítače a další zařízení. A ano, Bluetooth je opravdu přezdívka skutečného vikinského krále.

Podle téhož panovníka vznikl i název řetězce thajských restaurací – Modrý zub.

Třetí řada Euforie vyvolala kontroverzi. Divákům vadí „přehnaná“ OnlyFans linka Cassie

Wikipedia

Glóbus poskládaný z puzzlů symbolizuje, že encyklopedie nebude nikdy úplně dokončená. Některé dílky navíc schválně chybí.

Levi’s

Malé červené logo na džínsech této firmy má připomínat netopýří křídla.

Logo Swoosh je jednoduché a rozpoznatelné.

Nike

Jedno z nejslavnějších log světa vzniklo skoro náhodou a za pár drobných. Symbol nazývaný Swoosh připomíná fajfku nebo pohyb křídla. V roce 1971 jej navrhla studentka grafického designu Carolyn Davidson. Za práci dostala pouhých 35 dolarů.

Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

Zakladatel firmy Phil Knight z loga tehdy údajně nebyl úplně nadšený. „Nejsem z toho nadšený, ale možná si zvyknu,“ prohlásil prý po prvním návrhu.

Název Nike pak odkazuje na řeckou bohyni vítězství Niké.

Zajímavé příběhy mají i loga českých značek

  • Škoda Auto: Nejčastěji se mluví o tom, že symbol měl představovat rychlost, technický pokrok a přesnost. Existuje ale i legenda, že inspirací byl indián s péřovou čelenkou, kterého si přivezl jeden z ředitelů firmy z Ameriky.
  • Pilsner Urquell: Logo slavného plzeňského piva stojí na historických pečetích a pivovarských znacích. Podobně to pojímá i Staropramen.
  • Baťa: Jednoduchý nápis funguje už desítky let prakticky beze změny. Tomáš Baťa věřil, že značka má být hlavně snadno zapamatovatelná a čitelná.
  • České dráhy: Modré logo připomíná stylizované koleje nebo pohyb vlaku vpřed. Design vznikl po roce 1993 a měl symbolizovat modernější a dynamičtější železnici.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Metro A nejezdí přes centrum Prahy, dopravu zastavila technická závada

IIustrační foto

Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdí až do odvolání mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích je doprava...

29. května 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Blamáž. Číňané lázeňský komplex pořád nestaví, hrozí jim stomilionová sankce

Sü Ťie z čínské společnosti RiseSun podepsal smlouvu o vybudování lázní v...

Zatímco na jedné straně silnice u Pasohlávek na Brněnsku pomalu vrcholí otevření krajského sanatoria, sousední pozemky zůstávají pořád bez stavebního ruchu. Parcely jsou určené pro lázeňský komplex,...

29. května 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Zubatý král Vikingů, jablko, ovály i mořská nymfa. Jak vznikla loga slavných značek?

Kelímek s tímto symbolem znají lidé po celém světě.

Každý den je máme na očích, málokdo ale ví, co skutečně znamenají. Některá loga světových značek ukrývají tajné symboly, jiná vznikla úplnou náhodou. A za některými stojí příběhy, které znějí skoro...

29. května 2026  5:23

Ostravský Měsíc hrdosti ode dneška přiblížuje queer témata současnosti

ilustrační snímek

Přiblížit veřejnosti zásadní témata sexuálních menšin chce festival Ostravský Měsíc hrdosti, který dnes začíná. Letošní druhý ročník akce má podtitul Což...

29. května 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Naftová přesila na lince čislo 154.Takto by se tyto fotografie daly nazvat.Ze stanice Strašnická do Libuše vyrážely opět ve velké přesile naftové autobusy místo nabíjecích trolejbusů.Není to první...

vydáno 28. května 2026  23:41

Soud poslal do vazby osmého obviněného ze žhářského útoku na halu v Pardubicích

Žalobce žádal vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku. Soud souhlasil (6....

Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už osm lidí. Žena na...

28. května 2026  20:32,  aktualizováno  21:58

Podle pracovní skupiny zastupitelstva Liberce je projekt EPC dvakrát předražený

ilustrační snímek

Pracovní skupina libereckého zastupitelstva míní, že půlmiliardový projekt EPC na úspory energií je oproti běžným cenám na trhu dvojnásobně předražený....

28. května 2026  19:44,  aktualizováno  19:44

Ochránci se stanice Pavlov dnes v Třebíči zachraňovali čapí mláďata

OchrĂˇnci se stanice Pavlov dnes v TĹ™ebĂ­ÄŤi zachraĹovali ÄŤapĂ­ mlĂˇÄŹata

Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku dnes museli z čapího hnízda v Třebíči odebrat tři mláďata. Matka u nich 24 hodin nebyla, na hnízdě zůstal jen...

28. května 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Praha má nový metropolitní plán. Zajistí statisíce nových bytů a důležité komunikace

Pražští zastupitelé projednávali zásadní dokument pro rozvoj hlavního města -...

Trvalo to čtrnáct let. Zastupitelé však ve čtvrtek definitivně stvrdili, že Praha se bude moci rozvíjet modernějším způsobem. Schválili totiž nový metropolitní plán, který nahradí stávající z roku...

28. května 2026  7:32,  aktualizováno  21:16

ANO schválilo kandidáty pro komunální a senátní volby v Moravskoslezském kraji

ilustrační snímek

Hnutí ANO dnes na krajském sněmu v Ostravě schválilo kandidáty pro komunální a senátní volby v Moravskoslezském kraji. O podporu voličů se bude na podzim...

28. května 2026  18:49,  aktualizováno  18:49

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Soud poslal do vazby dalšího obviněného kvůli útoku na pardubickou zbrojovku

Policie pĹ™ivezla k vazebnĂ­mu jednĂˇnĂ­ obvinÄ›nĂ©ho z Ăştoku na pardubickou zbrojovku

Okresní soud v Pardubicích dnes poslal do vazby cizince, který je obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Na síti X o tom informovala...

28. května 2026  18:07,  aktualizováno  20:31

Čtvrtfinále Česko – Finsko: Národní tým zápas nezvládl a na turnaji končí

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko – Kanada, 26. května 2026,...

Mistrovství světa v hokeji 2026 vstoupilo do vyřazovací fáze a česká reprezentace nastoupila v Curychu ke klíčovému souboji s Finskem. Národní tým chtěl po dvou letech opět přejít přes čtvrtfinále....

28. května 2026  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.