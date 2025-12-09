Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:55
Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je zraněno divoké zvíře, volejte Policii ČR,“ radí ochránci přírody.
Fotogalerie4

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou v severní části Vysočiny. Protože má však amputované křídlo, zůstává i nadále klientem záchranné stanice. | foto: ČSOPMetro.cz

Mezi oběťmi silničních nehod bylo zaznamenáno i dvanáct kriticky ohrožených druhů, z nichž přežila pouhá tři zvířata. Na vozovce byla nalezena dokonce i chaluha malá – tak vzácný pták, že se u nás ani neobjevuje v seznamu chráněných druhů. Zvlášť v zimních měsících se divoká zvířata drží u silnic častěji než jindy. Podle zástupců Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) je proto o důvod víc sundat nohu z plynu.

Bukáček malý je v roce 2025 jedním z nejvzácnějších zvířat sražených na silnici. Chvíli pobyl ve stanici v Jaroměři, ale povedlo se ho vyléčit.

Kriticky ohrožené druhy

„Celkem 2 262 na silnici zraněných divokých zvířat už letos skončilo v záchranných stanicích. Většina z nich svá zranění bohužel nepřežila. Z nejpřísněji chráněné kategorie kriticky ohrožených druhů záchranné stanice přijaly tři luňáky červené, tři orly mořské, dva bukáčky malé, dva vlky, jednoho tetřeva a jednoho orla křiklavého,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo z ČSOP.

Jednoho bukáčka se stanici v Jaroměři podařilo vyléčit a vypustit. Extrémně vzácný orel křiklavý však podle Stýbla zůstává s amputovaným křídlem klientem záchranné stanice v Pavlově.

„A luňák červený je stále v péči centra Ochrana fauny ČR v Hrachově. Ostatní zvířata svá těžká zranění nepřežila. Ještě dodám, že z kategorie silně ohrožených druhů bylo přijato 83 a z kategorie ohrožených pak 155 jedinců,“ uvádí Stýblo.

Chaluha malá v Záchranné stanici Chomutov. V případě, že zranění neumožňuje zvířeti návrat do přírody, je zde ponecháno na trvalo.

Zachraňují

Záchranné stanice fungují díky podpoře ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, krajů, obcí a především soukromých dárců.

Pokud byste chtěli podpořit činnost záchranných stanic, můžete tak kdykoliv učinit prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi pomocí daro- vacího portálu daruj.zvirevnouzi.cz.

Anebo se rovnou můžete přes web jezisekproprirodu.cz stát Ježíškem pro přírodu.

Počty obětí budou v zimě dál růst

Smutná statistika obětí silniční dopravy letos nekončí. Naopak – krátké zimní dny, horší viditelnost a skutečnost, že se zvířata v tomto období stahují k silnicím za potravou, pravděpodobně způsobí další nárůst případů. Počet zraněných divokých zvířat přijatých do záchranných stanic se tak může přiblížit až třem tisícům. „Jezděte prosím opatrně. Žádnou jinou radu nemáme,“ krčí rameny Stýblo.

Co dělat, když narazíte na zraněné divoké zvíře?

Pokud jste účastníkem nebo svědkem nehody, při níž je zraněno divoké zvíře, radí ochránci přírody vždy nejprve kontaktovat Policii České republiky.

„Najdete-li zraněné volně žijící zvíře mimo dopravní nehodu, zavolejte nejbližší záchrannou stanici – kontakty a mapu působnosti najdete na zvirevnouzi.cz – nebo centrální dispečink 774 155 155. Jde-li o zvěř, zejména lovnou, můžete kontaktovat také místního mysliveckého hospodáře, pokud na něj máte spojení,“ uzavírá Stýblo.

Srna nezná zebru je kampaň Českého svazu ochránců přirody.

Co dělat?

  • Naleznete-li na silnici (a kdekoliv jinde) zraněné divoké zvíře, policii, pokud tedy zvíře nikoho neohrožuje, nevolejte. Volejte rovnou záchrannou stanici nebo centrální dispečink 774 155 155.
  • Jde-li o zvěř, zejména o lovnou, můžete zavolat příslušného mysliveckého hospodáře, máte-li na něj kontakt. Jinak ale ne.
  • Vzhledem k tomu, že hospodář nemusí být hned k zastižení či nemusí mít hned čas, může se účinná pomoc zvířeti (včetně zkrácení jeho utrpení) protáhnout. Navíc je v seznamu zvěře řada druhů, ke kterým by stejně hospodář přivolal záchrannou stanici. Těžko si představit, že by se myslivec ujmul a léčil zraněnou káni lesní, poštolku, špačka či hrdličku, které jsou dle zákona také zvěří.

