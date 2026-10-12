Když nakupující sami skenují zboží a řeší platbu, regály s drobnostmi přímo u terminálu často úplně přehlíží. Obchodní řetězce ve spolupráci s výrobci proto testují řešení v podrobné „přístupové zóně“. Místo vystavení zboží přímo u pokladny nabízejí žvýkačky a sladkosti v uličce, kterou zákazník prochází cestou k samoobsluhám, tedy v takzvané transakční zóně.
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V jiných zemích už to funguje
Podle dat z Evropy přitom pokladní zóna skrývá velký potenciál. V Německu například tvoří pouhé jedno procento prodejní plochy, ale dokáže vygenerovat až pět procent celkového obratu obchodu. Zákazníci zde mohou narazit na samostatné stojany nebo menší vystavené produkty, které jsou dobře viditelné a snadno dostupné.
Klíčové je, aby nabídka zákazníka nezdržovala. Podle zkušeností společnosti Mars funguje především přehledné uspořádání, omezený výběr a výrazná prezentace zboží. Rozhodnutí o drobném nákupu totiž často padá během několika sekund.
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Rozhoduje i psychika
Psychologicky totiž takový produkt může být touhou dát si něco „pro mě, právě teď“, kterou mnoho spotřebitelů pociťuje právě na konci nákupní cesty. „Nejpopulárnější produkty jsou především takové, které přinášejí chvilku potěšení a osvěžení. Úspěch prodeje v transakční zóně nezávisí pouze na síle značky, ale také na správném vystavení produktů, atraktivních formátech a jejich propojení s příležitostmi ke konzumaci,“ říká Nataliia Mostova, Category Leadership Director pro střední Evropu ve společnosti Mars. Samoobslužné pokladny tak tedy impulzivní nákupy nevytlačují, mění ale pravidla hry.