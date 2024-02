Chaos s logy českých ministerstev. Znaky resortů jsou ve stylu „každý pes jiná ves“

ROK 2025? Napřesrok se možná dočkáme jednotného stylu. Vyjádření Úřadu vlády ČR se vešlo do jedné věty.

Vláda schválila 20. prosince 2023 analýzu možností sjednocení vizuální prezentace ústředních orgánů státní správy a uložila ministru zahraničních věcí ve spolupráci s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj a ministrem průmyslu a obchodu zajistit vytvoření jednotného vizuálního stylu pro ústřední orgány státní správy, včetně systému jednotných log, znaků, logomanuálu, písma, barev a dalších vizuálních prvků. Jednotný vizuální styl by měl být dán vládě ke schválení do konce roku 2025. ÚV ČR