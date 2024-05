Budějovice patří studentům, majáles láká na koncerty, divadlo i famfrpál

„Letos máme hodně cestovatelských přednášek, aktuální a zajímavá bude čtvrteční rozprava Vyhoření a stres u studentů od projektu Nevypusť duši, autorské čtení ve středu od 16 hodin přednese osobitý Petr Soukup. Každý den pak bude na Sokolském ostrově, v Žižkárně, MC Fabrice a na dalších místech hudební program,“ nalákal hlavní organizátor festivalu Tomáš Eliášek.

První akce středečního programu se zhostí muzikanti operního orchestru Jihočeského divadla. Žesťový soubor zahraje na Piaristickém náměstí, odkud se postupně přiblíží hlavnímu náměstí. Ke hře populárních i klasických melodií se přidá smyčcový kvartet nebo hráči na cello, lesní roh a harfu.

Při odpoledním studentském jamu předvedou svůj talent středoškoláci nominovaní na krále Budějovického majálesu. Vystoupí od 15 hodin v klubu Žižkárna. Ve stejný čas na stejném místě si zájemci prohlédnou uměleckou výstavu Emy Doskočilové a Veroniky Plaché.

Výběr z programu Majálesu Středa: 11.00 Operní orchestr Jihočeského divadla, Piaristické náměstí

15.00 Studentský jam, Žižkárna

21.15 Manon Meurt, Sokol. ostrov Čtvrtek: 12.30 Staň se diplomatem, Riegrova 51

15.15 Debata Svoboda cestovat, Sokolský ostrov

16.00 Autorské projekce, Široko

16.30 Famfrpál, Stromovka

21.15 Bitter Season, Sokol. ostrov

Z naplánovaných multižánrových koncertů organizátoři zvou například na vystoupení Dopamine Youth, kapely Hihihahaholky nebo techno DJ Meldaboi. „Každý den se představí nová neokoukaná jména, většina z nich na Budějovickém majálesu nikdy nebyla,“ zdůraznil ředitel festivalu. Kompletní program je na webu Budejovickymajales.cz.

Čtvrteční debata o cestování a dnešních možnostech studentů začne v 15.15 hodin na Sokolském ostrově. O hodinu později si fanoušci Harryho Pottera zahrají famfrpál v lesoparku Stromovka.

Po dobu trvání festivalu navíc nabízí vybrané budějovické podniky zvýhodněná festivalová menu. V kavárnách Datel, Kmen nebo Kofíčko tak nejen studenti získají osvěžení se slevou.

Letošní soutěže o titul krále majálesu se zúčastní reprezentanti dvanácti středních škol. Na průvod historickým centrem v pátek naváže korunovace krále na Sokolském ostrově.

Festival tamtéž vyvrcholí velkým open air koncertem od 16 hodin. Zahájí ho pražský umělec nevertouch následovaný Nixon Lads. Největšími taháky budou podle organizátorů Capo Lee a slovenský zpěvák FVLCRVM.

O přípravy jedné z největších kulturních akcí v krajském městě se stará okolo 80 dobrovolníků v průměrném věku 17 let. „Nový ročník začínáme chystat téměř hned, jak ten předchozí skončí. Pracujeme na tom celý rok. Je to hodně stresu, dřiny a plánování. Vždy se to ale zvládne díky týmu lidí, kteří to dělají srdcem,“ řekl Eliášek. Stejně jako loni získal tým na organizaci festivalu příspěvek od města ve výši 400 tisíc korun.