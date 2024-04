Fotopoint má lákat do Písku. Turisté si odvezou snímky s Kamenným mostem

„Tip na vybudování fotopointu jsem dal asi před tři čtvrtě rokem, když jsem se vrátil z cest po místech, kde se tento nápad osvědčil. Lidé je opravdu hojně využívají a následným sdílením fotek na sociálních sítích pomáhají s propagací těchto destinací,“ vysvětlil záměr radnice písecký místostarosta Josef Soumar.

Návrh na vytvoření fotopointu radnice konzultovala také s památkáři, kteří naznačili, kam by ho město mohlo umístit. Jako nejlepší ze tří navržených variant se ukázal travnatý plácek před kavárnou Mozart nedaleko Kamenného mostu. „Nabízí nejhezčí výhled na známý most, hrad i Sladovnu a bude tak nejlepší vizitkou města,“ popsal Soumar.

Doplnil, že on osobně pro fotopoint původně navrhoval jiné místo. Zamlouval se mu travnatý plac podél stezky na levém břehu Otavy, přímo před restaurací Kozlovna u Plechandy. Průzkum památkářů však ukázal, že toto místo není vhodné kvůli překážející lampě veřejného osvětlení a třináctipatrovým panelovým domům, které kazí pohled na historické centrum.

„Místo však nezůstane bez využití, necháme tam postavit druhou uměleckou instalaci, o její podobě rozhodne architektonická soutěž, jejíž výsledky by mohly být známé do konce dubna,“ upřesnil Soumar s tím, že radním by se zamlouvala například socha jelena, který je symbolem Písku a váže se k němu i legenda o původním pojmenovaní Kamenného mostu, jenž se dříve jmenoval Jelení.

Tyto dva nové umělecké artefakty mají uzavřít okružní cestu historickým centrem města. Ta ponese název Užij si umění v Písku a radní její vybudování schválili na svém únorovém zasedání.

„Stezka a nová umělecká díla navážou na to, co tady již máme. Návštěvníky totiž povede od infocentra okolo tří laviček, které odkazují na známé osobnosti spjaté s naším městem. Na každé z nich si budou moct načíst QR kód, na němž se dozvědí další doplňující informace,“ popisuje místostarostka Petra Trambová.

S mostem se vyfotí asi až za rok

Trojici originálních laviček nechalo město vybudovat mezi roky 2022 a 2023. První, připomínající spisovatele Fráňu Šrámka, je umístěná na levém břehu Otavy nedaleko jezu. Druhá, věnovaná houslistovi a hudebnímu pedagogovi Otakaru Ševčíkovi, stojí u vchodu do pietního parku sv. Trojice. Ta třetí odkazuje na technika a vynálezce Františka Křižíka a je situovaná na promenádu mezi Kamenným mostem a městskou elektrárnou.

Na vytvoření každého z nových uměleckých artefaktů vyčlenilo město částku mezi 100 až 200 tisíci. O jejich výsledné podobě rozhodne výběrové řízení. Vítěze vybere komise do konce tohoto měsíce, aby umělci stihli obě díla zhotovit do konce tohoto roku. Přestože radní chtějí vše stihnout co nejrychleji, předpokládají, že nový fotopoint nezačnou lidé využívat dříve než příští turistickou sezonu.

„Návštěvníci Písku dnes na sociálních sítích hojně sdílejí například Sladovnu, ale samotnému městu se v tomto ohledu moc nedaří. Fotopoint spolu s novu stezkou by to mohl změnit a výrazně tak podpořit cestovní ruch,“ myslí si Soumar.