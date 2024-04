Jihočeské minipivovary zvládly covid, ale do hospod už rozvážejí méně

Před pár týdny ukončil činnost malý pivovar Chotoviny na Táborsku. Podle sládka Petra Adámka za to mohla postcovidová doba v kombinaci s válkou na Ukrajině. Za poslední období je to ale jediný z malých pivovarů v kraji, který zanikl. A co víc, řadě z nich se daří, i když kvůli všeobecnému zdražování mizí lidé z hospod a orientují se spíše na levnější piva velkých značek.

Relativně spokojený je třeba majitel pivovaru Transformátor v Hlavatcích na Táborsku Josef Boháč, i když přiznává, že současné situaci musel jít pivovar trochu naproti.

„Rosteme a dá se říci, že je to důkaz toho, že se nám zatím daří. Je ale pravda, že k nám lidé daleko častěji jezdí pro malé sudy. Vnímám to jako dozvuk covidové pandemie, kdy si pivaři doma dělali vlastní výčepy. My se těmto ‚černým hospodám‘ snažíme vyjít vstříc, protože je to jedna z šancí, kde najít odbyt,“ připouští Boháč.

Nejen v Transformátoru, ale i v dalších menších pivovarech musejí neustále svádět boj s větší konkurencí. „Lidé pochopitelně raději sáhnou po levnějším pivu, takže jsme s cenami šli až na krev. Můžeme si také dovolit zavážet jen do blízkých hospod. Ale například zdražení v Prazdroji nám trochu paradoxně pomohlo, protože se jejich ležák dostává do podobné relace jako naše pivo,“ pokračuje Boháč.

Důvod k vážnějším starostem nemají ani v Panském pivovaru Vlachovo Březí na Prachaticku, který vaří značku Březí koza. Majitel Radek Arnošt si dokonce období pandemie zpětně pochvaluje. „Byli jsme v provozu teprve pár měsíců a tímto se nám zcela otevřel trh. Lidé totiž hledali různé alternativy, které mohou nabízet hlavně malé pivovary. Zní to možná divně, ale covid byl pro nás požehnáním,“ překvapuje Arnošt.

Zároveň ale uvádí, že jeho pivovar cílí na jiný segment, než který dopady pandemie postihly nejcitelněji. „Orientujeme se především na turistická centra a větší města. Tam se o úbytku hostů nedá mluvit. Na druhou stranu si uvědomuji, že na vesnicích, kde se točí zavedené značky, je úbytek znatelný. Po vlnách zdražování tam lidem na pivo peníze už moc nezbývají,“ dodává Arnošt.

„Chceme, aby se lidé potkávali v restauracích“

Jako existenční krizi malých pivovarů nevnímá současnou situaci ani prezident Českomoravského svazu malých pivovarů Michal Voldřich. Ale upozorňuje, že rostoucí DPH a obecně vyšší ceny všech piv negativně dopadají na celé pivovarnictví. V tomto ohledu vidí jako nejvíce ohrožené pivovary zaměřující se především na okamžitou spotřebu.

„Ještě před deseti lety šla asi polovina produkce rovnou do restaurací a hospod, dnes je to sotva třicet procent. To znamená, že pití v hospodách je na ústupu a zároveň ubývá i hospodských. Nesmíme dopustit, aby se lidé stahovali ještě víc do garáží a kupovali si tam sudy. Chceme, aby se potkávali v restauracích a udržovali spolu sociální kontakty,“ přeje si Voldřich, který je zároveň majitelem Pivovaru Zvíkov ve stejnojmenné obci na Písecku.

Za pravdu mu dává i majitel pivovaru Popelín na Jindřichohradecku Jaroslav Zeman. Podle něho přestávají malé pivovary konkurovat těm největším, protože nedokážou stlačit cenu piva na jejich úroveň.

„Dodáváme kromě vlastní hospody pivo ještě do pěti dalších a odbyt setrvale klesá. Do některých začali navíc dovážet místo nás levnější pivo z velkých podniků. Naštěstí nemáme žádné úvěry ani zaměstnance, všechno si obstaráme sami, čímž ušetříme,“ vysvětluje Zeman.

Stáčecí linky jsou příliš drahé

Minipivovary by také mohly posílit svůj odbyt stáčením piva do lahví či plechovek. „Jenže to je hrozně drahé a nevyplatí se to. Také jsme nad tím přemýšleli, jenže nejlevnější stáčecí linka vyjde na milion. Taková investice by se nám nakonec možná ani nevrátila,“ připouští Zeman.

Jednou z možností je rovněž posílení spolupráce se samotnými obcemi. Část pivovarů se proto s nimi domlouvá, aby na místních akcích mohly nabízet vlastní produkty.

„U nás to funguje bezvadně, utužujeme tím vztahy s radnicí, za což jsem rád. Myslím, že by se obce měly o udržení pivovarů či hospod snažit. Jsou to často jediná místa, kde se mohou lidé ve vsích setkávat,“ myslí si Arnošt z Vlachova Březí.

I kvůli tomu Jihočeský kraj v loňském roce vyhlásil jihočeskou hospodu jako kulturní fenomén. Podle Voldřicha taková iniciativa znamená rozhodně více než jen obyčejné gesto.

„Nesmíme dopustit, aby pivní kultura upadla v zapomnění. Když to řeknu nadneseně, řada důležitých věcí v českých dějinách se rozhodla u piva. Určitě má smysl podporovat provoz hospod tak, jak se děje u vesnických obchůdků,“ naznačuje.