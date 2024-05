Nemocnice Písek rozvíjí šetrnou chirurgickou léčbu

Šetrná léčba přináší pacientům řadu výhod: krátký pobyt v nemocnici, rychlejší hojení a méně pooperačních komplikací, zejména infekčních. Díky zkušenému personálu, moderním metodám a špičkovým přístrojům mohou pacienti po některých zákrocích své lůžko opustit dokonce do dvaceti čtyř hodin od svého přijetí.

Odejít domů krátce po zákroku jim je umožněno například po šetrné operaci kýly, křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Písečtí lékaři tyto úkony provádějí v rámci jednodenní péče.

„Z chirurgických zákroků se jedná zejména o operace kýly, varixů neboli křečových žil, prsů, žlučníku a hemoroidů. Z oboru gynekologie jde o hysteroskopii – vyšetření děložního hrdla a dutiny a případné odebrání vzorku tkáně nebo odstranění nežádoucích útvarů z této části těla, konizaci – odstranění části děložního hrdla – a zavádění pásek proti inkontinenci,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan.

Písecká nemocnice se na krátkodobou péči zaměřuje už řadu let. Do léčby zavádí nejmodernější osvědčené metody, jež jsou k tělu nemocných co nejšetrnější, a dobu hospitalizace pacientů se snaží zkracovat na minimum. Vedle chirurgie jde o vybrané ortopedické zákroky, například artroskopii, operaci karpálních tunelů nebo nápravu vbočených palců.

„Neustále monitorujeme trendy moderní medicíny, která nahrává krátkodobé péči. A tímto směrem půjdeme i nadále,“ řekl Jiří Holan.

Péče o předčasně narozené děti

Nemocnice Písek se specializuje i na riziková těhotenství a předčasně narozené děti. Zařízení, jehož jediným akcionářem je Jihočeský kraj, vyniká i v dalších odbornostech. Není běžné, aby zdravotnická zařízení v okresních městech nabízela tolik odborných vyšetření a zákroků, jako je tomu právě v Písku. Vedle oborů, které jsou pro veřejnost v regionu nezbytné, nemocnice nabízí i vysoce odbornou péči. A to hned v několika případech.

