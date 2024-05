Nový systém se osvědčil, ředitelům ubyly starosti. Vadí jen čekání na výsledky

Čtyři týdny čekání na výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia jsou u konce. Žáci se minulý týden dozvěděli, zda se dostali na vytouženou školu.

V celém kraji se na školy hlásilo 9 095 uchazečů, z devátých tříd pak mířilo na střední školy bezmála 6 000 dětí. Největší poptávka byla jako každý rok po čtyřletých gymnáziích.

„Ukazuje se, že středoškolská síť je v našem kraji nastavená dobře. Podle statistik se na školu dostalo 94 procent uchazečů, to jsme loni neměli. Úspěchem je i to, že se na školu první volby dostalo 77 procent dětí. Je to důsledek zavedení nového systému přijímacího řízení. Podle mě jsou to skvělá čísla,“ je spokojený náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Zároveň však poukazuje na poměrně vysoká čísla dětí, které se nedostanou na víceletá gymnázia. „Podle mě je to pochopitelné. Po osmiletých gymnáziích je v poslední době velká poptávka, což je dáno i tlakem a stresem v devátých třídách, kdy se všichni připravují na přijímačky. Na tento typ gymnázia se dostalo 443 dětí, kde tvoří necelých 45 procent přijatých,“ doplňuje Klíma statistiky.

Nový systém si pochvaluje také ředitel českobudějovického Biskupského gymnázia Martin Maršík, který jej vnímá jako přehledný a transparentní. „Týká se to především části se zpracováním výsledků. Pro školy je to celé jednodušší. Jedinou nevýhodou je čekání na oznámení výsledků, což nás jako školy vedle rodičů s dětmi trápí zejména kvůli sestavování úvazků pro příští rok,“ domnívá se.

Podobnou nesnázi připouští také Zdeňka Lovčí, ředitelka SOŠ a SOU v Kaplici na Krumlovsku, nicméně podle ní se problémy s úvazky škol s učebními obory až tak netýkají. „Nedělá nám to problém ani v případě druhého kola, i když je to poměrně dlouhá prodleva. U nás se druhé kolo bude týkat spíše jednotek dětí, i tak už nám ale někteří rodiče volají, jestli máme volná místa,“ dodává Lovčí.

Ta v Kaplici skutečně mají a podle ředitelky se tak může stát, že některé učební obory budou stejně jako v předchozích letech slučovat do víceoborových tříd. „V případě maturitních oborů jsme ale velmi spokojení. Letos jsme otevírali nové zaměření – bezpečnostně právní činnost, takže jsme byli plní očekávání, jak to dopadne. Maturitní obory máme nakonec zcela zaplněné,“ pokračuje dále.

Zbývají dva tisíce volných míst

Velký zájem byl také o SPŠ Dukelská v Českých Budějovicích, kde si vedení školy rovněž pochvaluje nový systém přijímacího řízení. „Očekávám, že se díky tomu zbavíme shonu se zápisovými lístky. My jsme do poslední chvíle vlastně nevěděli, kolik přijmeme dětí. To nám nyní odpadá, letos se byli zeptat pouze dva rodičové,“ potvrzuje ředitel školy Jaroslav Koreš.

Zároveň přiznává, že se zaváděním nových postupů měl strach z toho, že nikdo nevěděl, co školy a ředitele bude vůbec čekat. „Ptala se nás na to spousta lidí, ale nikdo nic nevěděl. Nakonec vše dopadlo dobře, ale bylo to hlavně díky úsilí ředitelů a pracovníků škol. Vzali to za své a splnili poměrně hraniční termíny, které jim stát dal,“ nachází na novince jednu kaňku.

Navíc ještě zváží, zda budou vypisovat druhé kolo přijímacích zkoušek. Momentálně zde zbývá obsadit poslední tři místa v jedné třídě. „Netrvám na tom, aby byla všechna místa obsazená, ale i kvůli několika rodičům, kteří se u nás byli zeptat, druhé kolo pro obor elektromobilita zřejmě vypíšeme. Se zájmem jsme tedy maximálně spokojení a novinka nám v tomto bezesporu pomohla,“ má jasno Koreš.

Jihočeský kraj pro příští rok otevírá také několik lyceí, která mají pomoci vykrýt velký zájem o gymnázia. Statistiky ministerstva školství ukazují, že se je na jihu Čech podařilo zcela naplnit.

„I tak jsme ale čekali o něco větší zájem. Z ministerstva nám jejich vznik posvětili až na konci ledna, kdy ředitelé vyhlašovali podmínky pro přijetí na nové školy. Mohlo se tedy stát, že někteří rodičové podali přihlášku jinam. Až čas nám však ukáže, jestli se lycea v tomto ohledu skutečně osvědčí,“ doplňuje Klíma.

Podle údajů ministerstva je kapacita v prvních ročnících středních škol a víceletých gymnázií v kraji pro příští rok lehce přes jedenáct tisíc míst. To znamená, že po prvním kole zůstává přibližně dva tisíce míst volných. Nejčastěji jde o odborné a technicky zaměřené školy, po nichž není dlouhodobě vysoká poptávka.