Prodavač si ve stánku zapojil svůj terminál, řeznictví okradl o sedm milionů

Masové pochoutky prodával sedmačtyřicetiletý muž ve stánku v pražském nákupním centru. Byl velmi výřečný a zdatný obchodník. „Vymyšlené měl vše velmi dobře, vyšetřování, zvláště to, kam nakonec doputovaly chybějící peníze, dalo vyšetřovatelům trochu zabrat,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policisté z odboru hospodářské kriminality nakonec zjistili, že si muž nakoupil platební terminály, které na stánku připojil a navázal je na bankovní účty, ke kterým měl on jediný dispoziční práva.

Zákazník si tak koupil uzeniny či maso, zaplatil kartou, vyjelo mu potvrzení transakce a on sám nic nepoznal. A dlouho nic netušili ani majitelé poškozené společnosti z Českých Budějovic. „Muž prodával tak šikovně, že si od března 2022 do letošního května přihrál do vlastní kapsy bezmála sedm milionů korun,“ zdůraznil mluvčí.

Nenechavci hrálo do karet, že na účet firmy přicházely peníze z mnoha prodejních míst. Nesrovnalosti tak odhalila až větší vnitřní kontrola ve firmě.

Jak kriminalisté zjistili, obviněný muž je nepoučitelný, za podvody už totiž byl trestaný. „Vyšetřovatel ho v těchto dnech obvinil z podvodu ve čtvrtém odstavci. V případě odsouzení by muži hrozil trest odnětí svobody od dvou do osmi let,“ doplnil Matzner.