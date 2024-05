Český Krumlov

Rallye nabízí atraktivní zkoušku na výstavišti

Na sobotní den připadá už druhá etapa závodu, která odstartuje v servisu na budějovickém výstavišti už v 7.30 hodin. V 10 hodin pak domácí závodní špička vyjede na legendární rychlostní zkoušku Malonty v Novohradských horách. Ve 12.44 hodin si nenechte ujít superspeciální zkoušku na výstavišti, kde ve velké rychlosti závodníci kličkují mezi obrubníky a pavilony. Součástí rallye je i přehlídka historických závodních vozidel. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v Jelení zahradě v Krumlově od 19.30 hodin. Veškerý program je rallyekrumlov.cz.

Písek

Na náplavce u Otavy stojí obří sochy z písku

Návštěvníci Písku opět mohou obdivovat obří sochy z písku, které stojí na náplavce u řeky Otavy vedle Kamenného mostu. Jejich páteční vernisáž je součástí festivalu Pískoviště, který se ve městě koná do neděle. Program nabízí výtvarné dílny, koncerty nebo divadelní představení, které se budou odehrávat na řadě míst. Kompletní program je na webu piskoviste.info.

Jindřichův Hradec

Závodníci zdolají při běhu na věž 153 schodů

V Jindřichově Hradci pořádají v sobotu 18. května 25. ročník závodu O putovní pohár ředitele Muzea Jindřichohradecka nazvaného Běž na věž. Účastníci se vydají po točitém kamenném a následně dřevěném schodišti po celkem 153 schodech na městskou věž až do výšky 33,5 metru. Kategorie jsou vypsané podle věku, soutěžit mohou děti i veteráni. Prezentace je od 8.30 hodin, první závodník startuje v devět hodin.

České Budějovice

Okolí Malého jezu se promění v pohádku

Pohádkovou cestu plnou příběhů pořádají v sobotu u Malše v Českých Budějovicích. Na trase v okolí Malého jezu bude osm stanovišť, kde děti potkají princezny, rytíře či čarodějnice. Ti jim po splnění úkolů nebo vyprávění příběhu otisknou razítko do hrací karty. Na konci čeká na účastníky sladká odměna. Akci ocení především děti do osmi let, začne v 8.30 hodin. Každý z účastníků za vstup zaplatí 150 korun.

Lipno nad Vltavou

Dračí lodě budou závodit na přehradě

V kempu Modřín u Lipenské přehrady mají zázemí účastníci závodu dračích lodí nazvaného Dragon Boat Race 2024. Toho se mohou v sobotu zúčastnit amatérské, firemní i sportovní posádky. Na ty budou dnes od 10 do zhruba 16 hodin čekat rozjížďky na 200 metrů (dopoledne) a 1 000 metrů (odpoledne). V kempu bude po celý den připravený kulturní a sportovní program pro rodiny.