Tábor – nejen výlet do středověku

Top akce roku 2024: březen–červen

Táborský festival vína – kultury – jídla 23.–27. 6. Olympiáda dětí a mládeže 28.–30. 6. Hudební festival Mighty Sounds 2.–4. 8. Mezinárodní festival pouličního divadla Komedianti v ulicích 13.–15. 9. Mezinárodní historický festival Táborská setkání Tomu, kdo není zaměřen úzce na památky a historii, otevírá Tábor své krásné okolí pro možnosti aktivního trávení volného času a relaxaci. Okouzlující lehce zvlněná krajina zve k pěší turistice, vyjížďkám na kole i vodáckým dobrodružstvím. Více informací o městě hledejte na www.visittabor.eu. Vítejte v bráně do jižních Čech!

Vážení čtenáři, přijměte pozvání do malebného města s působivým historickým příběhem. Do města na skalním ostrohu vtěsnaném mezi plochu údolní nádrže Jordán a řeku Lužnici, v němž se snoubí historie i současnost, příroda i památky, kultura i sport, klid i aktivní život. To vše Tábor nabízí ve vzájemném a unikátním spojení.

Když se řekne Tábor, vybaví se většině lidí husitský hejtman Jan Žižka v doprovodu svých věrných bojovníků. Název města opravdu pochází z této doby. Husité jej nejspíše zvolili jako odkaz na biblickou horu Tábor, ale může se jednat i o odvozeninu výrazu „tabur“, jímž se v maďarštině označuje vojsko v obranném postavení. Pokud v křivolakých uličkách potkáte husitské zbrojnoše, šlechtice i žebráky, noční tmou se ponesou tóny středověké hudby a řinčení zbraní a medovina teče proudem, vězte, že jste se nepřenesli do středověku. To se jen konají každoroční Táborská setkání, kdy se vlády nad městem symbolicky opět ujímá Jan Žižka z Trocnova, který se svou družinou vjíždí do města za rachotu bubnů a světel pochodní.

Slavný husitský vojevůdce sehrál důležitou roli v budování města i při vzestupu jeho moci a slávy. Roku 1419 se podílel na defenestraci na novoměstské radnici a v témže roce odešel s dalšími radikálními husity do Plzně, odkud byl však donucen k ústupu. Útočiště nalezl v nově osídleném městě Tábor. Táborská strana ho zvolila jedním ze čtyř hejtmanů a v této funkci dosáhl dalších vojenských úspěchů.

Na konci 19. století se táborská městská rada rozhodla uctít jeho památku vztyčením sochy na náměstí. Původní bronzový projekt vypracovaný tehdy začínajícím slavným sochařem Josefem Václavem Myslbekem se nezdařil. Zanedlouho po svém odhalení v roce 1877 musela být socha kvůli vadě použitého materiálu snesena a nahradila ji pískovcová socha, kterou roku 1884 zhotovil Josef Strachovský. Na podstavci pomníku jsou vyznačena místa Žižkových vítězných bitev. Nápis na pomníku navrhl velký český historik a výborný znalec husitské epochy František Palacký. Kromě pomníku najdete v Táboře i bustu Jana Žižky, a to v Pražské ulici.

Středověká atmosféra ale Tábor neopouští ani po zbytek roku. Navštívit můžete pozůstatek hradu Kotnov, podzemní chodby či Husitské muzeum s novou interaktivní expozicí Husité. V létě ožívá středověká minulost města na Housově mlýně, kde na vás čeká krčma, husitská zbrojnice nebo třeba mučírna.

Tábor ale není jen o středověku, „potkáte“ zde i hudební, divadelní či literární festival, klubové akce, gastronomické slavnosti nebo vrcholné události sportovní.