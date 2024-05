Turisté míří na jih za jídlem i na kola, začátkem roku jezdili hlavně Češi

Dovolenou v regionu prožilo 68,7 tisíc cizinců. „Vracíme se na předcovidovou úroveň. V podstatě jediní, kdo v statistikách schází, jsou Číňané. Ti v regionu ale moc času netrávili, byli to průtokoví turisté, kteří mnohdy odrazovali ostatní návštěvníky,“ okomentoval ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petr Soukup. Přidal, že z asijských zemí nyní nejvíce přijíždějí Tchajwanci a Jihokorejci.

V žebříčku nejčastějších zahraničních návštěvníků jižních Čech však byli tradičně nejvýš Němci, kteří v lednu, únoru a březnu tvořili 23 procent výletníků a téměř třetinu všech ubytovaných cizinců.

Počty turistů

v jižních Čechách v prvním čtvrtletí rok 2024 domácí 151 465

cizinci 68 767

celkem 220 232 2023 domácí 142 634

cizinci 50 733

celkem 193 367 2022 domácí 129 603

cizinci 24 350

celkem 153 953 2019 domácí 147 257

cizinci 91 502

celkem 238 759 Pozn.: V letech 2020 a 2021 cestování omezil covid. Zdroj: ČSÚ

„Na druhém a třetím místě se podle počtu hostů a také podle přenocování umístili Tchajwanci a Rakušané. Čtvrtá příčka podle počtu hostů patřila Jihokorejcům, kteří ale podle přenocování obsadili kvůli krátkým pobytům až šesté místo. V počtu přenocování je předstihli zásluhou delších pobytů Slováci,“ vyjmenovala Irena Kovárnová z krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Vzrostl i celkový počet noclehů, a to na 590 tisíc.

Do žebříčku prvních deseti národností, jež v kraji přespávaly nejdéle, se poprvé dostali Bulhaři. V průměru zůstávali pět nocí. Znamenalo to druhé nejdelší pobyty po Nizozemcích, kteří přijížděli zpravidla na šest dní.

Delší období pro cyklovýlety

Téměř sedmdesát procent hostů v Jihočeském kraji tvořili za první čtvrtletí Češi, kteří v hotelech, penzionech a kempech strávili většinou tři noci. „Přestože tuzemští návštěvníci svými počty překonali předpandemické hodnoty, celková čísla v ubytovacích zařízeních stále zaostávala za objemy před pandemií. Do celkového počtu hostů ze stejného období roku 2019 jim chybělo 7,5 procenta,“ spočítala Kovárnová.

Začátek roku bývá v jižních Čechách tradičně návštěvnicky nejslabším obdobím. Jak potvrzují statistiky, cestovatelé začínají být aktivnější teprve v březnu. Pro hlavní turistickou sezonu JCCR plánuje více se zaměřit na propagaci cykloturistiky.

„Ukazuje se úplně nový rozměr cyklistiky, protože se prodlužuje doba, kdy lidé mohou jezdit na kolech. Pozorujeme, že nový úsek trasy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem lidi velmi zajímá. Je to naše dlouhodobá priorita, která nabývá na významu,“ sdělil Soukup.

Jihočeský turismus by navíc mohl posílit model, který se osvědčil v Bavorsku a Rakousku. „Lyžařské areály tam proměňují ve sportovní, aby je bylo možné využívat i bez sněhu. Jižní Čechy mají přes pět tisíc kilometrů cyklostezek, a jsou proto ideální,“ uvedl ředitel JCCR.

Lidé se podle Soukupa nechtějí na dovolené zabývat plánováním celého programu. Proto jim destinační koordinátoři chtějí na míru připravit balíček cestovních tipů.

„Budeme nabízet konkrétní tipy v určitých lokalitách. Zaměříme se na přípravu celodenního průvodce, abychom jim nabídli souhrnné tipy. Budou obsahovat možnosti, co podniknout na určitém místě a čase. Dále se budeme snažit dostat více do povědomí gastronomii, protože lidé čím dál víc hledají kromě turistických míst i restaurace. Začíná to pro ně být velká motivace,“ přiblížil Soukup.

Jihočeský kraj byl před pandemií v Česku třetí nejnavštěvovanější destinací – po hlavním městě a Jihomoravském kraji. V tomto srovnání klesl na šesté místo. Více turistů přijelo v prvním čtvrtletí kromě dvou zmiňovaných regionů i do Karlovarského, Libereckého a do Královéhradeckého kraje.