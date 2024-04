V nové čtvrti bude i Alzheimer centrum

Součástí nové čtvrti Dvorce, která do budoucna nabídne v Táboře bydlení až pro dva tisíce obyvatel, by podle aktuálních plánů města měl být také dům se zvláštním režimem.

Potřebnou péči by v něm dostali především klienti trpící Alzheimerovou chorobou. Stavební práce na Pražském předměstí, v části bývalých kasáren Jana Žižky, mají začít za rok. Táborští musí nejprve upravit územní studii.

„Je to vlastně podrobnější urbanistický plán, ve kterém uděláme změny. Jedna z nich se pojí s výstavbou Alzheimer centra. Ozvali se nám developeři, kteří chtějí za vlastní prostředky zařízení ve Dvorcích vybudovat; mělo by mít kapacitu 110 až 140 lůžek. Na to, kolik tato nemoc postihuje lidí, je podobných zařízení zoufale málo,“ sdělil táborský starosta Štěpán Pavlík.

Chtějí zmírnit úbytek obyvatel

Dům postaví soukromý investor v severní části území. Nenarušil by tak uspořádání bytových domů, parku a dalších prvků, s nimiž studie počítá. „Jedno takové zařízení už jsme za městské prostředky vybudovali před pár lety u nemocnice s kapacitou 44 lůžek,“ připomněl Pavlík. Výstavba popisovaného centra pro seniory, jehož součástí je také sektor pro klienty s Alzheimerovou chorobou, stála 253 milionů korun. O dalších změnách v územní studii Dvorců rozhodl výsledek jednání vedení města s Armádou České republiky. Ta totiž na Pražském předměstí vlastní důležitý výstrojní sklad. Změny se týkají Kyjevské ulice, kde vojáci potřebují dostatečně široký prostor pro průjezd.

„Při jednání s armádními odborníky jsme se dozvěděli, že ve stávajících budovách přes Kyjevskou ulici mají důležité provozy a zařízení související se zásadní bezpečností a obranou státu. Nemůžeme proto umístit parkovací místa v těsné blízkosti vojenských objektů. Autoři studie proto budou zamýšlená parkovací místa v Kyjevské ulici přesouvat,“ vysvětlil starosta. Parkování je důležitým faktorem projektu. Architektonický návrh počítá s výstavbou přibližně 770 míst pro potřeby nových obyvatel, provozovatelů místních podniků i návštěvníků Dvorců. Táborští radní se projektem nové čtvrti zabývají už několik let. Chtějí totiž zmírnit úbytek obyvatel a nalákat lidi k životu ve městě. Areál v budoucnu nabídne kromě bytů i knihovnu, prostory pro kavárny a další podniky, mateřskou školu či komunitní dům s prostory pro spolky.

„Jsou to významné parcely v centru města, které chceme smysluplně využít, napojit je na okolí. Je odtud všude blízko – do obchodů, na náměstí, do přírody, na sportoviště, k nemocnici,“ vypočítal starosta s tím, že vstup do nové čtvrti povede náměstím na křižovatce ulic Kyjevská a Kapitána Jaroše.

Další změna v této oblasti se týká vody. „Pod stávajícím parkem teče starý, zatrubněný potok. Jak ale zjistily odborné průzkumy, jeho vydatnost není taková, aby sám zásoboval plánovaný potok a menší jezírko. Změna územní studie bude proto zahrnovat také alternativní způsob zásobování jezírka, které bude tvořit lokální vrt a dešťové hospodaření z budov,“ doplnil Pavlík.

Veškeré novinky by měly být vyřešené, zakreslené a projednané do letošního června. Další kroky budou směřovat ke konzultacím se zájemci o výstavbu obytných budov. Město má k dispozici několik ekonomických modelů, které navrhují pět variant financování celého projektu.

Odhadované náklady na výstavbu Dvorců byly tři miliardy korun, když hlavní část položky investují developeři. „Ten, který odborníci doporučují, kombinuje spolupráci soukromého investora, města či družstva. Počítá se také s úvěrem od banky,“ uvedla vedoucí kanceláře městského architekta Kateřina Čechová. Rozdělení finančních nákladů mezi spolupracující strany by mělo vyplynout z budoucích obchodních jednání.