Využití malé Fišlovky prověří nová studie

Osud takzvané malé Fišlovky v táborském údolí při řece Lužnici řeší vedení města už několik let. Minulý rok radní rozhodli, že nechají nevyužívaný dům zdemolovat. Někteří zastupitelé ale se záměrem nesouhlasili, třeba kvůli nedávné investici do nové střechy nebo možnosti dalšího využití domu.

Město proto nechalo vypracovat další znalecký a statický posudek. Zbourání budovy pořád vychází jako nejvýhodnější řešení. „Výsledek druhého statického posudku byl takový, že ekonomicky výhodnější varianta bude zbourání domu a na stejném místě následné vystavění nové budovy. V únoru tuto záležitost projednala i komise pro architekturu a urbanismus. Přišli s tím, že by se měla zpracovat další studie využití dotčené lokality, na které nyní pracují,“ shrnul místostarosta Martin Mareda.

Chtějí příjemnou obytnou zónu

Po obchvatu Tesco–Slapy, který by měl být dokončený v roce 2027, by podle radních mohla v Lužnické ulici vzniknout příjemná obytná zóna u řeky. „Díky zmenšení dopravní zátěže by tam to bydlení mohlo být atraktivnější. Do dokončení návrhu budoucího využití lokality se část Fišlovky bourat nemusí, nehrozí u ní totiž žádné zřícení,“ zdůraznil starosta Štěpán Pavlík.

Diskutovaný dům s číslem 446 přiléhá k většímu objektu přezdívanému velká Fišlovka, kde město zřizuje sociální byty. Protože by jeho rekonstrukce vyšla na několik desítek milionů korun, Táborští nechají raději strhnout jeho špatně řešenou část za tři miliony.

„Ušetřené peníze bychom chtěli využít právě na rekonstrukci vyšší z budov. Architekti potvrdili, že se jedná o fortelně postavený objekt z doby Fišlovy továrny,“ řekl Pavlík. V pětipatrové budově jsou momentálně využívaná pouze dvě patra. „Nabízelo by se z toho udělat dostupné startovací bydlení v menších bytech. Na to už existuje studie, postupně se budeme objektem zabývat. Je dispozičně dobře řešený, studie počítá se čtrnácti byty na jedno patro,“ přidal starosta.