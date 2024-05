Cyklista vjel do křoví a hlavou narazil do stromu. Přilbu měl, přesto zemřel

V sobotu v podvečer řešili jihomoravští policisté dvě dopravní nehody. Na Znojemsku naboural řidič do stromu, na Ivančicku vjel cyklista do křoví a narazil hlavou do stromu. Život mu nezachránilo ani to, že měl přilbu.