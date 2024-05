Z Pohlreichem zostuzené Bohémy má být opět restaurace, Národní divadlo ostrouhalo

Bohéma měla silný zvuk především za minulého režimu, kdy se v ní scházeli lidé z avantgardy a divadelní herci. Po sametové revoluci však její věhlas uvadal, podniku se ekonomicky nedařilo a střídali se jeho nájemci. Ten poslední to vzdal v roce 2016.

Od té doby se řešilo, jak prostory patřící městu dál využít. Národní divadlo Brno (NdB) zde chtělo vybudovat kavárnu a edukační centrum, které by využívala zejména jeho Baletní škola I. V. Psoty. Zvažovala se však také kulečníková herna, autosalon či modlitebna.

V uplynulých letech tu však vzniklo jen centrum na očkování proti covidu, na které navázalo zdravotnické centrum pro ukrajinské uprchlíky. S jasnější vizí přišlo vedení Brna teprve v květnu.

„Nakonec jsme se přiklonili k tomu, že by zde měla fungovat restaurace, kavárna či jiná podobná provozovna. Ta by samozřejmě mohla doplnit svou činnost o služby kulturního zaměření. Věříme, že si nový podnik najde své zákazníky, a to i vzhledem k tomu, že do divadla a okolních parků míří mnoho Brňanů i mimobrněnských návštěvníků a turistů,“ oznámila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Zatímco Janáčkovo divadlo před pár lety prošlo kompletní rekonstrukcí, prostory po Bohémě zůstaly ladem. Na gastronomický provoz tak nejsou nyní připravené. „Stavební dokončení a uvedení do provozu bude probíhat v koordinaci s vybraným nájemcem. Minimální nájemné bylo stanoveno na 70 tisíc korun za měsíc,“ nastínila náměstkyně primátorky pro správu majetku Karin Podivinská (ANO).

Příprava edukačního centra přišla vniveč

Záměr města obnovit restauraci zaskočil ředitele NdB Martina Glasera. Ten dlouhodobě usiloval o vznik edukačního centra, s nímž počítal i akční plán kultury schválený v prosinci 2020 brněnskými zastupiteli. „Na základě toho jsme ze svého za několik set tisíc korun zajistili architektonickou studii, vytvořili obsahovou koncepci a zpracovali další podklady. Už jsme i zažádali o souhlas se zpracováním investičního záměru,“ uvedl Glaser.

Ten připomněl, že současný náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS) už zhruba před šesti lety návrat restaurace do prostor Bohémy zavrhl s odůvodněním, že se zde po revoluci žádnému takovému podniku nedařilo. Zároveň město řešilo další neobsazené a nezrekonstruované gastroprovozy ve Filharmonii a Muzejce.

Ještě letos v únoru podle Glasera primátorka po představení podrobné koncepce proti edukačnímu centru nic nenamítala a byl vydán pokyn, aby byl zpracován požadavek do rady města. „ V dubnu však na Brněnském kulturním fóru primátorka veřejnosti sděluje, že město podpoří vznik a provoz edukačních center v Domě umění, ve Filharmonii a v Knihovně Jiřího Mahena. Na dotaz z pléna, proč ne v NdB, které má připravený konkrétní projekt, sděluje, že se lidem i jí stýská po restauraci,“ poznamenal Glaser.

Jiné vhodné prostory pro aktivity centra v zamýšlené šíři divadlo nemá. „Velmi nás to mrzí, protože by centrum bylo klíčové pro budování publika. Počítali jsme s tím, že by jej využívala baletní škola, o kterou je velký zájem a je komerčně relativně soběstačná. Bohužel, od příští sezony budeme muset tyto aktivity omezit, protože pokud vedení baletního souboru nevidí světlo na konci, tak nemá smysl pokračovat ve stávajících nedůstojných podmínkách,“ podotkl Glaser.

Jednou ušlý zisk vadí, jednou ne, diví se sdružení

Nad nedávným rozhodnutím města se podivuje rovněž sdružení Brno kulturní, které sdružuje jednotlivce z různých organizací.

„Divadlo se svými diváky by si dle paní primátorky zasloužilo příjemnou restauraci. Zaměstnanci přitom mají kantýnu a diváci hned tři prostorné bufety. Navíc, v okolí Janáčkova divadla je příležitostí najíst se a napít bezpočet, což bude jedním z důvodů, proč oba dva předchozí komerční provozovatelé Bohémy ve svém podnikání neuspěli,“ zmínilo sdružení ve svém vyjádření.

Poukázalo také na fakt, že Filharmonie Brno jakožto jiná příspěvková organizace města dostala na rozvoj svých edukačních aktivit navýšený příspěvek. Podle Glasera jde o jeden a půl milionu korun.

„V tomto případě však městu nevadí, že tyto aktivity probíhají v prostorách bývalé restaurace Besedního domu. Zde se městu nedaří sehnat vhodného nájemce pro restauraci a občerstvení už řadu let, a tak Filharmonie Brno nemá přes deset let ani důstojný bufet pro své posluchače. Paralela čistě náhodná? V jednom případě ušlý zisk z pronájmu městského majetku vadí, v druhém nevadí?,“ zmínilo Brno kulturní.

Ředitel NdB Glaser má s vedením města delší čas napjaté vztahy. Loni na podzim si v rozhovoru pro MF DNES posteskl, že za „cenu dacie dostává Brno mercedes“, čímž narážel na to, že od města jakožto zřizovatele své instituce nedostává dostatek peněz, potřebných k udržení kvality představení. Politici z magistrátu se mu následně „odvděčili“ tím, že mu odmítli přidat peníze na organizaci následujícího ročníku festivalu Janáček Brno.

Naopak Městské divadlo Brno, jehož principál Stanislav Moša figuroval v komunálních volbách na kandidátce ODS spolu s primátorkou Vaňkovou, se od města dočkal štědré podpory.