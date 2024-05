Balzamování nahé dívky, porod zeměkoule. Umělec Kristek dal průchod fantazii

Večer tam návštěvníci spatřili akční tvorbu, snové scenérie, projekci, živou hudbu, mystické chůdaře, trpaslíka, smrtku a další surreální postavy. Na programu bylo i odhalení nového umělcova obrazu Poustevník aneb Ultima racio lacrimosních „vítězných“ masek.

„Lidstvo rozpojilo lásku mezi dívkou a ptákem a já jsem ji ve své umělecké reinkarnaci zase vrátil. Pod mým kreativním, lehce erotickým náporem se nynější společnost musí, jsem přesvědčen, vrátit znovu do krajiny hlubokého lidství, však nového chápání,“ uvedl Kristek.

Mezi účinkujícími byli také orel skalní a dívka, kterou umělec balzamoval barvou. Po balzamování zůstal na plátně otisk, z něhož vznikne nová asambláž. Tu má Kristek v plánu na podzim odhalit veřejnosti v Podhradí nad Dyjí při další noční akci.

Jedna z mnoha dalších postav byla těhotná a přímo v akci porodila zeměkouli. Po krátké hře však byla zeměkoule zahozena a přišli ji pohřbít hrobaři v surreálných maskách. Mystickou atmosféru umocnil violoncellista Jan Kavan v kostýmu poustevníka, který se pak objevil v Kristkově novém obrazu. O transcendentální přechod do jiné sféry se postaral také Teslův transformátor, který chrlil blesky.

Lidé si rovněž mohli prohlédnout Kristkovu schodištní asambláž hudební sursum, připomínající jakési zblázněné hudební nástroje. Akce byla součástí festivalu Open House Brno, který o Kristkově domě vytvořil krátký film.

Umělec má narozeniny v květnu a při těch loňských, jubilejních osmdesátých, uspořádal dosud poslední akci – múzický dotek, jehož součástí bylo odhalení Kristkova obrazu, jeho vyznání Salvadoru Dalímu, barokní hudba v netradičním obsazení či báseň Otakara Štěpánka věnovaná domu.

„Ve mně se nic nemění. Netrpím na kornatění, že bych zapomínal, to nemáme v rodině. Kristkové umírají za plného vědomí. To může být průšvih, když vám odchází tělo, a pořád vám to myslí,“ komentoval životní výročí umělec, pendlující mezi rodným Brnem a Podhradím nad Dyjí, který v sobě nezapře obdiv právě ke zmíněnému excentrikovi Dalímu.